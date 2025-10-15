À Thessalonique, sous la menace de l’Occupation, un adolescent découvre un amour fragile et absolu auprès d’une jeune fille juive. Dans Gioconda, Nikos Kokantzis signe un récit bref et incandescent, où la mémoire et l’émotion se confondent. La traduction subtile de Michel Volkovitch en restitue toute la ferveur, tandis que les illustrations d’Anne Defréville accompagnent cette nouvelle édition, redonnant vie à un classique discret, porté par l’innocence et le désir.

Juliette Pelletier de la librairie Quai des Brumes partage son souvenir de lecture :

J'étais toute jeune libraire à la librairie Quai des Brumes lors de sa parution en juin 2006, et je commençais à sortir de ma zone de confort de lecture, à savoir la littérature anglo-saxonne contemporaine, en me laissant inspirer par les conseils de mes collègues et par les nouvelles parutions.

Quand Gioconda est paru, je crois que je m'en suis emparé très vite. Le petit format avec sa couverture cartonnée, cette photo audacieuse lui donnant un caractère presque interdit, m'ont immédiatement séduite, comme une invitation. Je me souviens d'avoir lu ce texte vite, emportée par l'empressement de ces premiers émois et l'urgence de vivre avec les personnages, l'amour et le désir avant l'arrachement. Mais je garde au fond de moi le souvenir de l'écriture fine et délicate de Nikos Kokantzis qui appelle à la contemplation de ces moments suspendus.

Avais-je déjà pleuré en lisant un livre avant Gioconda? C'était la première fois, et depuis je garde ces amoureux dans mon cœur. À l'époque, j'ai le souvenir de l'avoir proposé à nos clients comme un bijou littéraire, ce qui lui a permis un certain succès, je l'ai aussi offert autour de moi. Ce livre a changé ma vie de lectrice : je comprenais alors que l’émotion est fondamentale dans la lecture, une lumière, une odeur ou un son qui viennent s’imprimer en soi pour toujours.

Aujourd'hui, bien sûr, il fait partie du fonds du rayon littérature étrangère, distingué par un coup de cœur rédigé sur la couverture et vendu régulièrement, souvent pour un faire un cadeau, car adoré.

Et bientôt 20 après la parution de ce merveilleux livre, ma coiffeuse, qui est une grande lectrice, m’a demandé un jour "Vous connaissez Gioconda?"; elle l'avait lu et offert, elle partageait avec moi l'émotion encore vive de ce texte si précieux

Gioconda fait partie de ces livres qui ont fait de moi la libraire que je suis, attachée au sensible.

