À Pont-à-Mousson, Entre les lignes, nouvelle librairie généraliste

Avec un peu plus de 6000 références sur la totalité des domaines éditoriaux, de la littérature générale à la bande dessinée, en passant par la jeunesse, la non-fiction ou le manga, Entre les lignes embrasse une orientation généraliste assumée.

« Au départ, nous souhaitions nous concentrer sur la bande dessinée et les mangas, deux genres que nous apprécions particulièrement », nous indiquent Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, les gérants de la librairie. « Mais cela était trop risqué de se spécialiser sur ces domaines à Pont-à-Mousson », poursuit Cyril Becuwe, « d'autant plus que le marché est à la baisse, sur ces secteurs ».

À l'inverse, les deux libraires ont identifié un besoin de librairie généraliste dans la ville du Grand Est, qui compte un peu plus de 20.000 habitants et un autre commerce du livre, Papiers Cadeaux.

Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski se sont rencontrés au sein de la Fnac de Pont-à-Mousson, alors employés par la grande surface culturelle. Une expérience précieuse, « qui nous a beaucoup appris sur l'économie du livre, l'utilisation de ChorusPro pour les commandes des collectivités ou encore la connaissance de la clientèle », soulignent-ils.

Le 31 octobre 2024, la Fnac de Pont-à-Mousson fermait ses portes, mais Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski avaient déjà en tête, depuis quelques mois, ce projet de librairie indépendante.

Un local entièrement réaménagé

Les recherches ont été difficiles, mais le duo a finalement trouvé un local situé 42, Place Duroc, « centrale à Pont-à-Mousson, pour un loyer qui nous semblait correct et surtout s'intégrait à notre prévisionnel », souligne Nicolas Szafranski.

D'une superficie de 68 m2, dont 45 m2 dédiés à la vente, le local, qui abritait auparavant un salon de coiffure, a été entièrement refait, du sol aux murs en passant par le comptoir, « fait maison de A à Z ».

Pour les démarches administratives, les libraires ont pu compter sur l'aide de l'association ALACA, qui accompagne les porteurs de projets, ainsi que sur les conseils du réseau associatif professionnel Libraires de l'Est, « qui nous a donné beaucoup d'informations précieuses ». Côté finances, le réseau Initiative Val de Lorraine a permis aux cogérants d'obtenir un prêt à taux 0 %.

Tous deux à plein temps dans la gestion de la librairie, Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski ont mis à profit leur connaissance des Mussipontains pour composer l'offre d'ouvrages la plus attractive possible. Mais ils ne s'interdisent pas des ajustements et autres projets, notamment du côté de la papeterie — la carterie est déjà présente — ou vers une partie café, « pour proposer des boissons sur place, produites localement ».

Photographie : La librairie Entre les lignes (Crédit : Entre les lignes)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com