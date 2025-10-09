László Krasznahorkai, Prix Nobel de Littérature 2025

Fidèle à sa tradition, l'Académie a salué en une phrase l'auteur lauréat : « Pour son œuvre puissante et visionnaire qui, au cœur de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art. » L'auteur est le deuxième Hongrois a être primé du Nobel, après Imre Kertész en 2002.

László Krasznahorkai est né le 5 janvier 1954 à Gyula, dans l’est de la Hongrie, de parents avocat et fonctionnaire. Après des études de droit, il décide de se réorienter vers la littérature et se consacre rapidement à l’écriture. En 1983, il soutient une thèse sur l'écrivain hongrois Sándor Márai.

En 1985, il publie son premier roman Tango de Satan (Gallimard), fresque d’un village en décomposition, adapté au cinéma par Béla Tarr, avec un scénario de l'auteur lui-même, en 1994. László Krasznahorkai connait un succès international avec La mélancolie de la résistance (Gallimard), sorti en 1989 et lui aussi adapté par Béla Tarr en 2000 sous le titre Les Harmonies Werckmeister, dont il signe aussi le scénario.

Parmi ses autres titres marquants, on peut citer Guerre & Guerre (Cambourakis) publié en 1999, Seiobo est descendue sur terre publié en 2008, Le Dernier Loup (Cambourakis) publié en 2009 et plus récemment Petits travaux pour un palais, publié en langue originale en 2018 et dans une traduction de Joëlle Dufeuilly chez Cambourakis en 2024. Il avait remporté le Prix international Man-Booker en 2015 pour l'ensemble de son oeuvre.

Tous les bibliothécaires pensent la même chose, regardez ! Lorsque vous, lecteur, leur demandez un livre, les bibliothécaires, j’entends les vrais bibliothécaires, ne vous regardent presque jamais dans les yeux, et ils sont toujours de mauvaise humeur, quand vous leur adressez la parole, ils bougonnent, et ne vous répondent pas, comme si vous ne parliez pas assez fort, ou comme s'ils n’avaient pas compris votre question, ou qu’ils la trouvaient trop stupide. — Extrait de Petits travaux pour un palais

Prix Nobel, parier sur le bon cheval

Cette année, les bookmakers n'ont pas si mal visé puisque l'auteur hongrois était bien placé dans leurs prévisions, avec une cote à 10/1 chez Ladbrokes. Parmi les autres favoris, on retrouvait le Japonais Haruki Murakami, éternel prétendant au Nobel, le Roumain Mircea Cărtărescu, la Canadienne Anne Carson, la Chinoise Can Xue ou l'Australien Gerald Murnane.

Annie Ernaux ayant été récompensée en 2022, peu de chances étaient données aux auteurs et autrices français. Mais les noms de Pierre Michon et Michel Houellebecq reviennent régulièrement dans les discussions pour le Nobel.

Chaque année depuis 1901, le Prix Nobel de Littérature met à l’honneur un écrivain ou une écrivaine pour l’ensemble de son œuvre. Le chimiste Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et fondateur des célèbres distinctions qui portent son nom, précisait dans son testament que la personne récompensée devait avoir « fait la preuve d’un puissant idéal » — autrement dit, avoir offert à l’humanité une œuvre d’une valeur exceptionnelle.

Le Nobel de Littérature déjà de retour en Europe

László Krasznahorkai succède à Han Kang, autrice sud-coréenne lauréate en 2024, et au Norvégien Jon Fosse, lauréat en 2023. Parmi les noms les plus célèbres, on peut citer Rudyard Kipling (1907), Selma Lagerlöf (1909), George Bernard Shaw (1925), Thomas Mann (1929), Hermann Hesse (1946), Ernest Hemingway (1954), Albert Camus (1957), Pablo Neruda (1971), Gabriel García Márquez (1982), Wole Soyinka (1986), Toni Morrison (1993) ou encore Bob Dylan (2017).

Ce prix prestigieux s’inscrit parmi les Prix Nobel, aux côtés de ceux décernés dans les domaines de la physique, de la chimie, de la physiologie ou médecine, et de la paix. Le Prix Nobel de Littérature est attribué par l’Académie suédoise, l’une des académies royales de Suède, comparable dans son rôle à l’Académie française.

La distinction s’accompagne d’une médaille d’or, d’un diplôme et d’une dotation de 11 millions de couronnes suédoises, soit environ 1 million d'euros.

Depuis 1901, le Nobel de Littérature a été remis 117 fois, couronnant 122 auteurs et autrices (certaines années le prix a été partagé entre deux personnes) issus d’une quarantaine de nationalités. Parmi ses lauréats, on retrouve une majorité d’auteurs anglophones — trente et un au total, et la France se distingue comme le pays le plus récompensé, avec seize lauréats, de Sully Prudhomme, premier récipiendaire du prix en 1901, jusqu'à Annie Ernaux, lauréate en 2022.

Souvent pointé du doigt pour son manque de diversité, le Prix Nobel de Littérature n'a été attribué qu'à 18 femmes. Et depuis sa création, les trois quarts des lauréats viennent du continent européen, une proportion très élevée pour un prix qui se veut international. Ces dernières années, quelques efforts ont néanmoins été faits : sur les 20 derniers lauréats, on compte 8 femmes et 10 auteurs et autrices non-européens.

Crédits image : Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Par Ugo Loumé

