Bayard et Madrigall s’associent sur le livre audio jeunesse

Les abonnés de la plateforme BayaM peuvent désormais écouter en intégralité les aventures du Petit Nicolas, du Gruffalo ou du Prince de Motordu, aux côtés d’Anatole Latuile, Ariol, SamSam ou Petit Ours Brun, déjà présents sur la plateforme.

Le catalogue audio de BayaM sera progressivement complété par de nouveaux livres audios issus de Gallimard Jeunesse, ainsi que des maisons Casterman, Flammarion et Sarbacane, appartenant au groupe Madrigall. La musique fait également partie de cette offre : les familles pourront retrouver Casse-Noisette, Les Contes des mille et une nuits, La vie de Mozart ou des albums de comptines issus des collections de Gallimard Jeunesse.

Pour Damien Giard, directeur des produits numériques de Bayard Jeunesse, « avec Gallimard Jeunesse, nous franchissons une étape clé : faire de BayaM la plateforme de référence pour l’audio jeunesse. Notre ambition est d’offrir aux familles bien plus qu’un catalogue : une expérience multimédia, évolutive et sécurisée, où l’imaginaire grandit en confiance, sans publicité ni algorithme. L’audio est au cœur de cette ambition, mais il s’inscrit dans une vision plus large : accompagner les enfants dans toutes les découvertes numériques. »

De son côté, Mathilde Davignon, directrice du développement du livre audio au sein du groupe Madrigall, indique : « À l’heure où l’audio prend une place de plus en plus importante, nous sommes très heureux que les catalogues audio des maisons jeunesse du groupe rejoignent l’environnement numérique de BayaM pour amener chaque enfant vers le plaisir de l’écoute et susciter, encore et toujours, le goût de la lecture. »

L’objectif de cette collaboration est de proposer aux familles une offre éditoriale diversifiée, fondée sur de grandes séries patrimoniales, et de permettre aux enfants de découvrir une expérience d’écoute adaptée à leur âge. Sur BayaM, les familles peuvent accéder à des histoires à lire et à écouter, des podcasts, de la musique et des documentaires pour différents moments de la journée, du réveil au coucher, ainsi qu’à des sélections proposées pendant les vacances scolaires.

BayaM repose sur une plateforme sécurisée, sans publicité ni algorithme, où les contenus sont organisés par tranches d’âge — 3 à 4 ans, 5 à 6 ans, et 7 à 10 ans — afin d’assurer une utilisation qui se veut simple et adaptée.

Depuis son lancement en juillet 2024, BayaM enregistre une utilisation importante de la catégorie « Écouter », qui représente 33 % des usages de la plateforme, devant « Jouer » et « Regarder ». L’ajout des contenus Gallimard Jeunesse permet d’intégrer plus de 260 titres supplémentaires, soit plus de 200 heures d’écoute. De nouveaux contenus seront ajoutés chaque semaine.

BayaM fonctionne sur le principe de l’abonnement, avec deux formules sans engagement adaptées aux besoins des familles. L’accès à la plateforme se fait aussi bien depuis le site bayam.tv/fr que via les applications disponibles sur l’App Store et Google Play. Elle est compatible avec la plupart des appareils : smartphones, tablettes et ordinateurs, mais aussi avec les systèmes de diffusion comme AirPlay, CarPlay et Chromecast.

Chaque abonnement permet de créer plusieurs profils enfants, afin d’offrir une expérience personnalisée selon l’âge et les centres d’intérêt. L’offre Découverte donne accès à un nombre limité d’heures d’écoute et de contenus, tandis que l’offre Premium élargit considérablement le catalogue audio et les possibilités d’usage, pour un accès plus complet à l’univers BayaM.

Crédits photo : BayaM

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com