Strasbourg : une journée d'étude autour du pluralisme en bibliothèque

Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
Le 09/10/2025 à 11:56 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/10/2025 à 11:56
0
Commentaires
3
Partages
La loi Robert du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique affirme un principe fondamental, selon lequel « les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées ». Elle précise également que ces établissements « élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement ».
Dans cette dynamique, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg viennent d’adopter leur charte de politique documentaire, à l’instar de Rennes, Rouen et bien d’autres collectivités. Cette démarche a inspiré l’organisation d’une journée d’étude dédiée à la dimension politique et professionnelle de cet outil.
Comment, dans un contexte de défiance démocratique en France et en Europe, les bibliothèques peuvent-elles contribuer au débat public ? En quoi les chartes de politique documentaire ou d’action culturelle peuvent-elles les inscrire dans le paysage du pluralisme des idées ?
L'inscription à la journée se fait à cette adresse. Une captation des rencontres de la matinée sera disponible sur cette même page.
Matin – INET, 1 rue Edmond Michelet, 67100 Strasbourg
9h30 – Ouverture institutionnelle
Anne-Françoise Blot (Bpi), Bertille Detrie (Médiathèques de Strasbourg et Eurométropole), Anne Mistler (Ville de Strasbourg), Murielle Fabre (Eurométropole).
10h – Introduction
Par Alberto Manguel, écrivain, traducteur, critique littéraire et parrain de Strasbourg, Capitale mondiale du Livre.
10h30 – Les enjeux du pluralisme en bibliothèque
Intervention de Dominique Lahary (comité d’éthique de l’ABF). Mentionné dans la loi Robert, le pluralisme a longtemps été considéré comme un pilier indiscutable de la déontologie professionnelle. Pourtant, sa mise en œuvre soulève aujourd’hui de nouvelles interrogations : quelles en sont les limites ? Jusqu’où s’étend son champ d’application ? Quels points de friction ou difficultés rencontrent les bibliothèques au quotidien ?
11h – Les chartes en bibliothèque : outils techniques ou politiques ?
Avec Salem Drici, Élise Canaple, Lucie Bridou.
Modération : Fanny Ankri.
12h30 – Déjeuner libre.
Après-midi – Médiathèque André Malraux, 1 Presqu’île André-Malraux, 67100 Strasbourg
Deux sessions d’ateliers : 14h-15h et 15h15-16h15
Atelier 1 – Charte documentaire et action culturelle : un projet en mouvement
Avec Lucie Bridou (Rouen). Collections et action culturelle partagent de nombreux points communs : dialogue avec les publics, construction d’une offre diversifiée, affirmation d’un projet collectif. Peut-on imaginer un document unique liant ces deux dimensions ? Comment l’utiliser au quotidien : comme cadre de référence, outil de cohérence ou instrument de protection ?
Atelier 2 – Bibliothèques et esprit critique : de l’intention à l’action
Avec Romance Porrot (Bibliothèque d’Alsace). À l’heure de la surabondance d’informations et de la polarisation des opinions, développer l’esprit critique constitue une compétence citoyenne essentielle. Les bibliothèques, lieux de savoirs et de médiation, ont un rôle majeur à jouer dans l’éducation aux médias et à l’information. Comment aborder ces enjeux de manière à la fois engageante et accessible ? À partir de l’expérience du Pôle Lecture publique de la Collectivité européenne d’Alsace, cet atelier présentera des démarches concrètes pour faire du développement de l’esprit critique un axe fort de la politique de lecture publique.
Atelier 3 – Le Bingo des chartes documentaires
Avec Élise Canaple (Médiathèque Frida Kahlo, Strasbourg) : exploration ludique et comparative des pratiques de rédaction de chartes. Rédiger une charte documentaire peut vite devenir un exercice complexe : entre exigences professionnelles, cadre déontologique et communication auprès de publics variés, les attentes sont multiples. Comment concilier ces dimensions sans perdre en clarté ? Cet atelier, à la fois sérieux et ludique, invitera à explorer différents modèles, à comparer les pratiques et à dédramatiser la rédaction d’un tel document… le tout sous la forme d’un bingo participatif.
À LIRE — Elles ont la cote : 6,9 millions d'usagers inscrits dans les bibliothèques
Atelier 4 – Le FALC, un outil d’inclusion
Avec Adélaïde Boulanger (Bpi) : mise en œuvre du Facile à lire et à comprendre au service du pluralisme et de l’accessibilité. Le Facile à lire et à comprendre (FALC) permet d’adapter les textes pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap intellectuel et, plus largement, à tous les publics en difficulté avec la lecture. Comment intégrer cette démarche dans la politique documentaire des bibliothèques ? Cet atelier présentera la méthode FALC et ses applications concrètes, à travers des exemples issus de l’expérience de la Bpi, au service d’un pluralisme réellement inclusif.
Atelier 5 – Médiathèques et éducation populaire
Avec La Braise, coopérative d’éducation populaire : repenser les bibliothèques comme espaces de parole, d’échanges et d’émancipation collective. Et si les médiathèques redevenaient des lieux d’émancipation, d’échanges et de participation citoyenne ? Inspiré des pratiques de l’éducation populaire, cet atelier explorera des dispositifs tels que l’arpentage ou le « porteur de parole » pour repenser la médiation, encourager la parole des usagers et redonner aux espaces publics leur dimension démocratique.
Crédits image : Pierre Rudloff — Travail personnel, CC BY 3.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.
19/09/2025, 10:38
La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m².
17/09/2025, 18:11
Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.
16/09/2025, 13:14
Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.
12/09/2025, 16:21
À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.
09/09/2025, 17:00
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
David-Georges Picard vient d'annoncer avoir été nommé au poste de Directeur général adjoint de la Bibliothèque Publique d'Information (Bpi). Il exercera ses fonctions aux côtés de Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi, et Pascal Le Roy, Secrétaire général. Il succède à Annie Brigant, qui occupait ce poste depuis mai 2017.
29/08/2025, 15:50
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.
11/08/2025, 10:03
Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.
06/08/2025, 12:42
Une poignée d’étagères vides, un rideau baissé, des habitants désemparés. La médiathèque Marc Bernard, récemment rénovée, disparaîtra bientôt du paysage nîmois. À Pissevin, ce lieu culturel n'était pas un simple bâtiment. Il incarnait un espace de respiration, une échappée possible, une chance offerte à celles et ceux que les politiques publiques regardent de loin.
26/07/2025, 16:25
Elles seront moins gourmandes en ressources et plus précises, et offriront de nouvelles possibilités. Et non, ce texte n’a pas été écrit par une IA. Mais elle aurait pu l’annoter, le classer, le résumer (mal). Et c’est bien là le problème : sans bibliothécaires aux manettes, l’intelligence artificielle n’est qu’un stagiaire zélé sans sens critique. Par Bernard Strainchamps.
26/07/2025, 11:03
Le service Études et recherche de la Biibliothèque publique d'information (Bpi) et le ministère de la Culture ouvrent un nouveau programme de recherche autour des attaques de bibliothèques, et leurs moyens d'y faire face. « Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience », en partenariat avec l’ABF et l’ADBGV, lance pour commencer un appel aux témoignages.
24/07/2025, 09:50
Plusieurs années après la pandémie de Covid-19, les taux de sorties culturelles des Français et Françaises ont retrouvé leurs niveaux de 2019. Un lent « retour à la normale » qui concerne aussi les bibliothèques et médiathèques. 37 % de la population a franchi au moins une fois les portes de ces établissements, en 2024.
23/07/2025, 13:19
L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes), qui produit, fournit et met en commun les métadonnées des bibliothèques universitaires, est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres agences de l'enseignement supérieur. Une « convergence des opérateurs » qui fait suite à une mission confiée à Guillaume Gellé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui inquiète déjà les agents.
23/07/2025, 12:23
Alors que plus d’une centaine de bibliothèques ont été détruites dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, une voix solitaire s’est élevée au sein de la Bibliothèque nationale de France pour alerter sur l’ampleur du désastre. Dominique Dupart, représentante élue des usagères et usagers de la BnF, a porté le sujet au conseil d’administration du 25 juin 2025. Bien que la proposition initiale n’ait pas été retenue, un point d'information sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, prévu en décembre.
22/07/2025, 16:25
À Saint-Denis, l’ancienne Poste centrale va se transformer en médiathèque. La Ville engage une vaste projet de réhabilitation du bâtiment, pour transformer ce lieu clos depuis 2020 en un lieu culturel, d'ici 2028.
21/07/2025, 13:10
Un distributeur automatique de livres, DVD et jeux vidéo, aux airs de robot venu de l'univers Star Wars, a été mise en service à Taverny, dans le Val d'Oise. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle s’adresse aux abonnés de la médiathèque Les Temps Modernes, qui peuvent l’utiliser sans surcoût.
18/07/2025, 17:41
Le 4 juillet dernier, la bibliothèque Aragon d’Amiens a accueilli la signature officielle d’une convention de partenariat consacrée à l’accès à la lecture et à la culture en milieu carcéral. Cette initiative associe la maison d’arrêt d’Amiens, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, l’Agence régionale du livre et de la lecture (AR2L), la Bibliothèque départementale de la Somme et les bibliothèques d’Amiens Métropole.
17/07/2025, 11:08
L’idée de cet article m'est venue après avoir lu un reportage publié dans Le Monde, où un journaliste suivait une formation en CAP cuisine et constatait un profond décalage avec les attentes actuelles des consommateurs et les enjeux environnementaux. Par Bernard Strainchamps.
13/07/2025, 11:58
Après six mois de fermeture, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) rouvre ses portes le lundi 25 août 2025 dans le 12e arrondissement de Paris. Contrainte de quitter provisoirement le Centre Pompidou en raison de travaux, l’institution s’installe dans l’immeuble Lumière, à proximité de Bercy Village. Sur plus de 8000 m2, elle poursuit sa mission d’accès libre à la connaissance, fidèle à son engagement en faveur de l’inclusion, de l’actualité documentaire et de l’innovation au service du public.
09/07/2025, 14:38
L'Association des bibliothécaires départementaux (ABD) présente le programme de ses journées d'étude 2025, articulées autour des transitions. Écologique, sociale, territoriale, culturelle, organisationnelle... Ces transitions mettent les établissements et les professionnels au défi, soulevant de nombreuses interrogations. Des rencontres, tables rondes et réunions comptent apporter quelques éléments de réponse, les 22, 23 et 24 septembre à Annecy (Haute-Savoie) et Chambéry (Savoie).
07/07/2025, 09:53
Depuis plusieurs années, la Médiathèque José Cabanis ainsi que les bibliothèques municipales de Toulouse font l'objet de dégradations et d'actes hostiles à caractère raciste, sexiste, antisémite et islamophobe. Ces faits ont connu une recrudescence ces derniers mois et sont marqués par une forte violence symbolique qui suscite l'inquiétude du personnel comme des usagers. Face à cette situation, la CGT Mairie de Toulouse demande une réaction des autorités.
01/07/2025, 16:59
Une nouvelle médiathèque ouvre ses portes dans la capitale. Ce vendredi 4 juillet, le 13e arrondissement de Paris célébrera l’arrivée de la médiathèque Virginia-Woolf, installée entre la porte d’Italie et le parc Kellermann. Un projet enfin concrétisé, qui participe à la transformation profonde d’un quartier prioritaire.
30/06/2025, 15:04
Sur une plage du Morbihan, près de Lorient, des militants d'extrême droite ont mis en scène un autodafé de livres qu'ils jugent « progressistes ». Les faits, revendiqués dans une vidéo diffusée mercredi 25 juin sur les réseaux sociaux, ont été accompagnés de références explicites au nazisme.
27/06/2025, 16:26
La Ville d’Asnières-sur-Seine inaugure le lundi 7 juillet à 18h sa nouvelle médiathèque, qui portera le nom de Nicole Lambert, en hommage à l’autrice et éditrice des célèbres Triplés, figure reconnue de la littérature jeunesse.
26/06/2025, 17:55
La bibliothèque SNCF de Thouars, dans le département des Deux-Sèvres, a rouvert ses portes après dix ans de fermeture. Installée au 5, rue du Docteur-Fourré, elle accueille depuis mai, chaque vendredi matin, de 10h à 12h, les cheminots actifs, les retraités et leurs ayants droit. Sur place, romans, albums et bandes dessinées peuvent être consultés et empruntés gratuitement.
23/06/2025, 16:53
Une nouvelle salve d'attaques racistes contre des documents dans une bibliothèque de Toulouse ravive les plaies. En France, des bibliothèques – lieux a priori préservés – ont été ciblées par des actes de haine antimusulmane ou antisémite au cours de la dernière décennie. Ces incidents restent rares, mais marquants, et s’inscrivent dans un contexte national où la haine raciste fluctue.
22/06/2025, 09:03
À la BnF, « la lutte continue », avec une grève prévue ce samedi 21 juin, accompagnée d’une assemblée générale à 12h dans le hall Est, puis un rassemblement mercredi 25 juin à 14h, au même endroit, pour « interpeller ensemble le ministère de la Culture » lors du conseil d’administration. Si des négociations ont bien lieu, notamment concernant les collègues précaires, leur avancée est jugée « trop lente » par l'intersyndical CGT-FSU-SUD, malgré près de quatre mois de mobilisation. Quant aux autres revendications qui touchent l’ensemble des personnels, « les perspectives restent bien trop floues », selon la CGT BnF.
20/06/2025, 15:26
La Société des amis de la bibliothèque d’Art et d’Archéologie (SABAA) fête son centenaire en 2025. Fondée le 10 juillet 1925 par le couturier et mécène Jacques Doucet, cette société accompagne depuis un siècle le développement de la plus grande bibliothèque d’histoire de l’art au monde, aujourd’hui intégrée à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA).
13/06/2025, 11:17
À l’occasion du congrès de l’Association des bibliothécaires de France (ABF), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) présente sa toute nouvelle création : un guide pour permettre aux professionnels et bénévoles de la culture de mettre en place un espace « Facile à lire » dans les structures. L'objectif : aller chercher le lecteur, là où il se trouve, et l'accompagner dans sa découverte, ou redécouverte, de la pratique.
12/06/2025, 12:50
Autres articles de la rubrique Métiers
La filiale britannique du groupe américain HarperCollins, multinationale de l'édition, annonce le départ de son président-directeur général, Charlie Redmayne. Ce dernier avait été nommé en août 2013 à la tête de HarperCollins UK.
09/10/2025, 11:05
Deux artistes suisses, Fanny Dreyer et Nando von Arb, ont tous deux été récompensés à la Biennale d’illustration de Bratislava (BIB), qui se tient du 3 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Si l’illustratrice fribourgeoise a accepté, avec quelques réserves, sa Pomme d’or pour Collections (La Partie, 2023), l’illustrateur zurichois a choisi quant à lui de refuser sa Plaquette pour Fürchten lernen (Edition Moderne, 2023) en signe de solidarité avec ses collègues slovaques, qui boycottent l'événement.
08/10/2025, 17:54
La librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée à Paris, est devenue malgré elle le symbole d’un débat brûlant mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne. Ce mardi, les élus du Conseil de Paris se sont violemment opposés à son sujet, autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » par la droite. Déjà en août, la librairie dénonçait une campagne de harcèlement menée, selon elle, par des élus de la Ville.
08/10/2025, 17:11
Dans quel monde, lors de son licenciement, le directeur d’un organisme investi d’une mission de service public est-il gratifié d’un parachute doré – et ce, en ayant laissé courir de graves dysfonctionnements durant une quarantaine d’années ? Réponse : la SSAA, anciennement Agessa. Montant : 300.000 €, versés à Thierry Dumas, lors de son départ le 7 juin 2024.
08/10/2025, 15:15
Lors d’une conférence de presse le mardi 7 octobre, Caroline Cayeux, présidente de l’agglomération du Beauvaisis, a confirmé l’implantation d’un centre de distribution Amazon à Beauvais pour fin 2026. À la clé, 1000 emplois en CDI annoncés et l’arrivée d’un acteur majeur de la logistique dans la zone d’activités Novaparc, à proximité de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
08/10/2025, 12:56
Par un arrêté conjoint de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et de la ministre de la Culture, daté du 1er octobre 2025, Yann-Gaël Amghar, inspecteur général des affaires sociales, est désigné pour assurer, à titre intérimaire, la direction de la Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA).
08/10/2025, 12:13
Le Centre national du livre (CNL) refond son dispositif de soutien à la promotion des auteurs et des publications hors revues. Aux côtés de l’aide ponctuelle, qui est maintenue, il crée une subvention triennale à la stratégie de promotion destinée à dix maisons d’édition indépendantes, à raison de 7000 € par an pendant trois ans, soit 21.000 € sur la durée.
08/10/2025, 11:29
Langue française et environnement, même combat ? Les deux sont à protéger, et l'on sait à quel point le fait de nommer joue un rôle central dans la préservation. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une nouvelle série de termes, avec un tropisme particulier pour l'océanographie.
08/10/2025, 09:44
Au Lamentin, commune de Martinique, la Librairie Immaculée Conception, installée depuis 2005 près de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été placée en liquidation judiciaire. Le point de vente relevait du diocèse de Martinique, qui compte d'autres librairies sur l'île.
08/10/2025, 09:36
Le 3 juillet dernier, Rachida Dati et Elisabeth Borne ouvraient les États généraux de la lecture pour la jeunesse, portées par « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ». Trois mois plus tard, ce vendredi 3 octobre 2025 à l'occasion de Biblis en Folie, le rendez-vous était donné pour un premier point d'étape et la présentation des actions concrètes qui seront menées pour redonner à la jeunesse le gout de la lecture.
07/10/2025, 16:50
Depuis plusieurs mois, des librairies en France font l’objet d’attaques (vitrines brisées ou taguées, menaces, harcèlement en ligne) dans un contexte de tensions idéologiques croissantes. Une tribune publiée dans Le Monde par des représentants du monde du livre alerte sur ces phénomènes qui visent à intimider les libraires et à restreindre l’accès à la pluralité intellectuelle.
07/10/2025, 16:24
Après un été 2024 particulièrement dynamique, marqué par une forte actualité sportive, l’été 2025 témoigne d’un retour à un niveau d’activité plus habituel pour les enseignes Maison de la Presse et Point Plus, rapporte le groupe NAP dans un communiqué. Les ventes en librairie et presse enregistrent donc un léger recul, respectivement de –8 % et –6,6 %, imputé à « un contexte politique chargé ».
07/10/2025, 14:16
L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
07/10/2025, 12:50
Depuis 2022, l’Irlande expérimente un dispositif pilote dit Basic Income for the Arts : 2000 artistes reçoivent 325 € par semaine, choisis par tirage au sort parmi les candidatures éligibles, tout en participant à une évaluation de l’impact du programme. Initialement limité à trois ans, le projet a été prolongé jusqu’en février 2026 pour permettre d’analyser les résultats et mener une concertation.
07/10/2025, 11:57
À bientôt 70 ans, l'ours Paddington, créé par l'artiste britannique Michael Bond en 1958, s'est récemment reconverti en animateur d'un talk-show sur YouTube. « The Rest is Bulls*!t », rendez-vous de l'émission satirique Spitting Image, diffusée outre-Manche par ITV, n'a pas épargné le personnage, dans une version parodique. StudioCanal et les ayants droit de Michael Bond n'apprécient pas vraiment cet humour, et ont porté plainte pour violation du droit d'auteur.
07/10/2025, 11:47
Accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, l'écrivain britannique Neil Gaiman était cité dans une plainte déposée par l'une des victimes présumées, Scarlett Pavlovich, pour « viol », « coercition » et « trafic d'être humain ». Un tribunal américain, dans une décision rendue le 3 octobre dernier, s'est déclaré incompétent, suggérant à la plaignante de se tourner vers une cour néo-zélandaise.
07/10/2025, 10:01
Service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l'autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne–Franche-Comté recherche son ou sa future directrice, pour une entrée en fonction à partir du 1er décembre prochain.
07/10/2025, 09:09
Les Éditions Allia, Gérard Berréby, Danielle Orhan et Dominique Thomas ont annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de Gianfranco Sanguinetti, survenue à Prague, en Tchéquie, le 3 octobre 2025, à l’âge de 77 ans. Écrivain, poète et penseur critique, l'Italien né à Pully, dans le canton de Vaud en Suisse, fut l’une des grandes figures de la pensée révolutionnaire européenne et un acteur marquant du mouvement situationniste.
06/10/2025, 16:48
La composition du nouveau gouvernement à peine formulée, le Premier ministre démissionnait dans la foulée, ou presque. Sébastien Lecornu quitte Matignon, après avoir monté l’équipe gouvernementale la plus éphémère au monde. Heureusement le Palais Bourbon, manifestement convaincu, planchent sur un projet de loi essentiel pour artistes et auteurices.
06/10/2025, 16:20
La campagne #ReadForReal (Lire. Ensemble) invite les citoyens européens à participer activement à une célébration de la lecture à travers l'organisation d'événements littéraires entre le 11 novembre et le 12 décembre 2025.
06/10/2025, 12:11
Le jeudi 2 octobre dernier, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement de son bureau, comme les 7 autres commissions permanentes. Alexandre Portier (Droite républicaine) a été élu président, aux côtés de quatre vice-présidents. Il succède à Fatiha Keloua Hachi (Parti socialiste).
06/10/2025, 11:57
Une vingtaine d’association d’artistes-auteurs ainsi qu’une vingtaine d’écrivains en leur nom propre en appellent la fin du marasme. L’ex-Agessa, devenue Sécurité Sociale des Artistes Auteurs prolonge en effet les défaillances de l’organisme censé protéger créatrices et créateurs.
06/10/2025, 10:42
Le groupe Les Nouveaux Éditeurs accueille une nouvelle maison dédiée à la bande dessinée. Baptisée Morgen, elle est fondée par Sullivan Rouaud, Thomas Ragon, Arthur Huignard et Victorine Gay. Les premiers titres paraîtront au début de l’année 2026, inaugurant une aventure éditoriale entre Paris et Marseille qui revendique une approche artisanale et centrée sur les auteurs.
06/10/2025, 10:33
Par un arrêté du Premier ministre en date du 2 octobre dernier, Damien Heurtebise, conservateur général du patrimoine, a été nommé directeur des affaires culturelles de la Guadeloupe. Sa prise de poste sera effective le 1er novembre prochain, pour un mandat d'une durée de quatre ans.
06/10/2025, 10:31
Rachida Dati a, pour la quatrième fois, conservé sa place au ministère de la Culture, à l'occasion de la constitution par le Premier ministre Sébastien Lecornu de son gouvernement. Son nom a été annoncé ce dimanche 5 octobre, incarnant la permanence d'une politique, loin de la « rupture » avancée. Mais aussi l'absence de remise en cause face à une procédure judiciaire. Quelques heures après le dévoilement de son gouvernement, Sébastien Lecornu l'a lui-même sabordé, face aux critiques de tous les bords politiques.
06/10/2025, 10:02
Un récent podcast a conduit à une nouvelle salve d’invectives entre Emma Watson et l’autrice J.K. Rowling, cristallisant les tensions autour des droits des personnes transgenres. Cette explosion verbale ne relève pas d’un simple désaccord passager : elle s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Le différend dépasse les trajectoires personnelles pour toucher à une fracture sociétale profonde.
04/10/2025, 13:07
Ce 1er octobre a vu la naissance d’une agence culturelle unique en Occitanie. Après une année de concertation et de travail préparatoire, les trois structures dédiées au cinéma, au livre et au spectacle vivant fusionnent. Et toutes trois laissent donc place à L'Agence unique.
03/10/2025, 15:47
Hachette Livre, éditeur du Guide du Routard depuis 1975, rachète aujourd’hui l’intégralité de la marque et de son univers à son cofondateur Philippe Gloaguen. Il devient ainsi propriétaire exclusif de cette institution française du voyage, ainsi que de Cyberterre, société éditrice du site Routard.com, jusque-là codétenue à parts égales avec Philippe Gloaguen.
03/10/2025, 14:27
L’Académie française prévoit d’élire sept nouveaux membres à court terme. Deux scrutins auront lieu le 6 novembre, et un troisième le 13 novembre. Le fauteuil laissé vacant par Hélène Carrère d’Encausse, décédée en 2023, sera l’un des postes à pourvoir, de même que celui de Gabriel de Broglie, disparu en janvier dernier.
03/10/2025, 13:40
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Un tribunal de Floride a récemment rendu un jugement décisif dans l’affaire opposant les auteurs de And Tango Makes Three à un conseil scolaire du comté d’Escambia. Le cœur du litige : la suppression du livre des bibliothèques scolaires locales, au motif qu’il met en scène une relation homosexuelle entre deux manchots élevant un poussin.
03/10/2025, 11:13
Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
03/10/2025, 09:54
Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un nouveau blocage budgétaire fédéral. Faute d’accord entre la Maison-Blanche et le Congrès, l’administration se retrouve à court de crédits, entraînant une vague de fermetures et de mises en pause de services publics. Si l’attention médiatique se concentre sur les effets macroéconomiques ou militaires, les bibliothèques et institutions culturelles sont elles aussi frappées de plein fouet.
02/10/2025, 18:08
Judith Dupont, médecin, psychanalyste, traductrice et éditrice d’origine hongroise, s’est éteinte à l’âge de 100 ans, comme l’a annoncé Benoît Peeters. Née Judith Dormandi un 22 septembre, à Budapest, sa mort marque la disparition d’une figure incontournable de la psychanalyse francophone, celle qui a fait redécouvrir en France l’œuvre de Sándor Ferenczi et labellisé la pensée ferenczienne comme une composante essentielle de la clinique contemporaine.
02/10/2025, 17:29
Les lecteurs d'One Piece patienteront. Annoncée à la dernière minute, la mise en pause du titre a pris les fans de court. Derrière ce contretemps, une évidence : malgré la discipline de fer d’Eiichirō Oda, le rythme de création d’un tel monument n’est pas exempt de pauses forcées. Alors interruption, certes... mais une question plus vaste s'impose : où en est vraiment l’épopée pirate la plus populaire du monde ?
02/10/2025, 17:18
Cet hiver verra le retour d'une des autrices les plus prolifiques et bankable de la littérature française. Le 7 janvier 2026, Mélissa Da Costa publiera Fauves, chez Albin Michel. L’autrice entraîne cette fois ses lecteurs sous le chapiteau d’un cirque familial des années 1980.
02/10/2025, 16:24
Top Articles“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Commenter cet article