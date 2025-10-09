Strasbourg : une journée d'étude autour du pluralisme en bibliothèque

La loi Robert du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique affirme un principe fondamental, selon lequel « les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées ». Elle précise également que ces établissements « élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement ».

Dans cette dynamique, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg viennent d’adopter leur charte de politique documentaire, à l’instar de Rennes, Rouen et bien d’autres collectivités. Cette démarche a inspiré l’organisation d’une journée d’étude dédiée à la dimension politique et professionnelle de cet outil.

Comment, dans un contexte de défiance démocratique en France et en Europe, les bibliothèques peuvent-elles contribuer au débat public ? En quoi les chartes de politique documentaire ou d’action culturelle peuvent-elles les inscrire dans le paysage du pluralisme des idées ?

Programme de la journée

Matin – INET, 1 rue Edmond Michelet, 67100 Strasbourg

9h30 – Ouverture institutionnelle

Anne-Françoise Blot (Bpi), Bertille Detrie (Médiathèques de Strasbourg et Eurométropole), Anne Mistler (Ville de Strasbourg), Murielle Fabre (Eurométropole).

10h – Introduction

Par Alberto Manguel, écrivain, traducteur, critique littéraire et parrain de Strasbourg, Capitale mondiale du Livre.

10h30 – Les enjeux du pluralisme en bibliothèque

Intervention de Dominique Lahary (comité d’éthique de l’ABF). Mentionné dans la loi Robert, le pluralisme a longtemps été considéré comme un pilier indiscutable de la déontologie professionnelle. Pourtant, sa mise en œuvre soulève aujourd’hui de nouvelles interrogations : quelles en sont les limites ? Jusqu’où s’étend son champ d’application ? Quels points de friction ou difficultés rencontrent les bibliothèques au quotidien ?

11h – Les chartes en bibliothèque : outils techniques ou politiques ?

Avec Salem Drici, Élise Canaple, Lucie Bridou.

Modération : Fanny Ankri.

12h30 – Déjeuner libre.

Après-midi – Médiathèque André Malraux, 1 Presqu’île André-Malraux, 67100 Strasbourg

Deux sessions d’ateliers : 14h-15h et 15h15-16h15

Atelier 1 – Charte documentaire et action culturelle : un projet en mouvement

Avec Lucie Bridou (Rouen). Collections et action culturelle partagent de nombreux points communs : dialogue avec les publics, construction d’une offre diversifiée, affirmation d’un projet collectif. Peut-on imaginer un document unique liant ces deux dimensions ? Comment l’utiliser au quotidien : comme cadre de référence, outil de cohérence ou instrument de protection ?

Atelier 2 – Bibliothèques et esprit critique : de l’intention à l’action

Avec Romance Porrot (Bibliothèque d’Alsace). À l’heure de la surabondance d’informations et de la polarisation des opinions, développer l’esprit critique constitue une compétence citoyenne essentielle. Les bibliothèques, lieux de savoirs et de médiation, ont un rôle majeur à jouer dans l’éducation aux médias et à l’information. Comment aborder ces enjeux de manière à la fois engageante et accessible ? À partir de l’expérience du Pôle Lecture publique de la Collectivité européenne d’Alsace, cet atelier présentera des démarches concrètes pour faire du développement de l’esprit critique un axe fort de la politique de lecture publique.

Atelier 3 – Le Bingo des chartes documentaires

Avec Élise Canaple (Médiathèque Frida Kahlo, Strasbourg) : exploration ludique et comparative des pratiques de rédaction de chartes. Rédiger une charte documentaire peut vite devenir un exercice complexe : entre exigences professionnelles, cadre déontologique et communication auprès de publics variés, les attentes sont multiples. Comment concilier ces dimensions sans perdre en clarté ? Cet atelier, à la fois sérieux et ludique, invitera à explorer différents modèles, à comparer les pratiques et à dédramatiser la rédaction d’un tel document… le tout sous la forme d’un bingo participatif.

Atelier 4 – Le FALC, un outil d’inclusion

Avec Adélaïde Boulanger (Bpi) : mise en œuvre du Facile à lire et à comprendre au service du pluralisme et de l’accessibilité. Le Facile à lire et à comprendre (FALC) permet d’adapter les textes pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap intellectuel et, plus largement, à tous les publics en difficulté avec la lecture. Comment intégrer cette démarche dans la politique documentaire des bibliothèques ? Cet atelier présentera la méthode FALC et ses applications concrètes, à travers des exemples issus de l’expérience de la Bpi, au service d’un pluralisme réellement inclusif.

Atelier 5 – Médiathèques et éducation populaire

Avec La Braise, coopérative d’éducation populaire : repenser les bibliothèques comme espaces de parole, d’échanges et d’émancipation collective. Et si les médiathèques redevenaient des lieux d’émancipation, d’échanges et de participation citoyenne ? Inspiré des pratiques de l’éducation populaire, cet atelier explorera des dispositifs tels que l’arpentage ou le « porteur de parole » pour repenser la médiation, encourager la parole des usagers et redonner aux espaces publics leur dimension démocratique.

