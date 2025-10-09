Prix de Flore 2025 : un auteur repêché pour la deuxième sélection

Première sélection 2025 :

Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Belgy (Gallimard)

La bonne mère, de Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)

Jacky, d’Anthony Passeron (Grasset)

Le fou de Bourdieu, de Fabrice Pliskin (Le Cherche Midi)

Toutes les vies, de Rebeka Warrior (Stock)

Le lauréat reçoit une récompense de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, destiné à lui permettre de savourer, chaque jour pendant un an, du Pouilly-fumé.

Le jury de l’édition 2025 réunit Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein (rédacteur en chef de Livres Hebdo), Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

L’an dernier, Benjamin Stock avait remporté la distinction pour son premier roman Marc, publié aux éditions Rue Fromentin.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Lucie-Anne Belgy (F. Mantovani, Gallimard)

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com