#Bibliothèque

À Lausanne, un vide-dressing dans une bibliothèque

Et si un vide-dressing avait lieu… dans une bibliothèque ? C’est le pari de Marie-Jeanne Pahud-Gétaz et Olivia Duruz, bibliothécaires à la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne, qui organiseront cet événement ouvert à toutes et tous le mercredi 5 novembre, au milieu des rayonnages.

Le 09/10/2025 à 11:45 par Dépêche

09/10/2025 à 11:45

Dépêche

Bibliothécaire depuis plus de quinze ans, Marie-Jeanne Pahud-Gétaz est aujourd’hui co-responsable de la Bibliothèque Jeunesse, où elle s’occupe notamment de médiation culturelle. À ses côtés, Olivia Duruz, en charge des romans pour adolescents, des DVD et des documents en langues étrangères, partage le même enthousiasme. Ensemble, elles ont imaginé ce vide-dressing solidaire, une première dans les murs de l’établissement, organisé dans l’amphithéâtre dédié à la médiation enfantine.

L’idée s’inscrit dans la continuité de l’Agenda 2030, adopté par les États membres de l’ONU pour encourager des actions concrètes en faveur du développement durable. Parmi ses 17 objectifs figurent des thématiques environnementales qui tiennent particulièrement à cœur à l’équipe de la bibliothèque. « Pour la programmation 2025-2026, nous voulions proposer des événements en lien avec la thématique du programme culturel. Et comme l’industrie textile est une catastrophe environnementale... », expliquent-elles.

Une idée venue de la boîte à suggestions

C’est dans la boîte à idées de l’équipe qu’est née la proposition d’un vide-dressing. Lors de la réunion suivante, le concept a été discuté, puis adopté. Une première expérience inédite, sans trop de garanti de succès :  « Nous naviguons à vue soit ça fonctionne très bien et ce sera remis en place, soit ça ne fonctionne pas », explique Marie-Jeanne Pahud-Gétaz.

L’événement se veut simple et inclusif : il sera ouvert à toutes et tous, sans obligation d’être inscrit à la bibliothèque. Les dons concerneront les vêtements et chaussures d’enfants de 0 à 10 ans – une tranche d’âge choisie pour des raisons pratiques : « À ces âges, les parents choisissent leurs vêtements pour eux et surtout parce qu’ils grandissent trop vite », souligne Marie-Jeanne Pahud-Gétaz.

Pour ce vide-dressing solidaire, l'objectif « est de faire le plus simple possible, avec le moins possible de contraintes ». Marie-Jeanne Pahud-Gétaz précise que « le juste milieu serait de ne pas nous trouver submergés de vêtements, mais d’en avoir suffisamment pour que le vide-dressing soit pérennisé ». Les vêtements restants seront remis à la boutique Caritas Vaud la plus proche. 

À LIRE - Elles ont la cote : 6,9 millions d'usagers inscrits dans les bibliothèques

Le dépôt des dons aura lieu du 20 au 31 octobre 2025 au guichet de la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne. Et le vide-dressing se tiendra le mercredi 5 novembre 2025, de 15h à 18h. Il est précisé que les dons doivent être propres et en bon état. Aucune obligation de don pour participer, mais la contribution est encouragée. L’équipe se réserve le droit de refuser les articles non conformes.

 
 
 
 
 
 

Crédits image : REGIS COLOMBO, CC BY SA 2.0

 

