Charlie Redmayne, PDG de HarperCollins UK, a démissionné

L'annonce du départ de Charlie Redmayne a surpris le secteur anglo-saxon de l'édition. PDG de HarperCollins UK depuis 2013, il avait précédemment été responsable de la transformation numérique du groupe avant, en 2011, d'aller mettre ses compétences au service de Pottermore, la plateforme spécialement pensée pour l'exploitation numérique des œuvres de J.K. Rowling.

Aucune explication n'a été fournie pour justifier le départ du PDG.

Dans un communiqué de presse, la multinationale HarperCollins annonce la nomination de Kate Elton au poste de PDG par intérim de HarperCollins UK. Depuis 2013, Kate Elton est la directrice générale des départements Littérature adulte de la filiale, soit HarperFiction, HarperNonFiction, Avon, One More Chapter, HarperNorth, HQ, Mills & Boon et Pavilion.

Elle est entrée en 2011 chez HarperCollins UK en tant qu'éditrice chez HarperFiction, et pouvait faire valoir une expérience d'une quinzaine d'années chez Random House.

« Kate est une remarquable éditrice, dotée d'une connaissance approfondie du secteur et des activités de HarperCollins », souligne Brian Murray, PDG de HarperCollins Publishers. « Elle a dirigé les départements Littérature adultes au Royaume-Uni avec succès, grâce à ses capacités de direction et ses compétences. »

