Après la série et les livres, La Vie de Château au cinéma

Quelques mois après la parution du tome 6 de la série littéraire La Vie de Château, Retour à Paris, cosigné par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi, Violette et Régis sont de retour, dans un long-métrage d'animation, diffusé au cinéma.

Le scénario du film, tiré de l'œuvre originale, est cosigné par Clémence Madeleine-Perdrillat, Alice Vial et Olivier Demangel. Au casting vocal de cette production, signalons les présences de Nina Perez-Malartre, Emi Lucas-Viguier, ou encore Frédéric Pierrot.

C’est à l’occasion d'une projection sur grand écran de la série animée La Vie de Château qu’a germé l’idée d’une adaptation en long-métrage, raconte le producteur Lionel Massol. « La qualité graphique, de mise en scène et de directions d’acteurs n’avaient rien à envier avec celle d’un long et nous étions convaincus que proposer l’histoire de Violette, en faisant retravailler Clémence et Nathaniel, en ré-écrivant les épisodes et l’histoire, dans une salle de cinéma, en assumant des ellipses et en entrelaçant les intrigues, nous permettrait d’être au plus près de l’émotion », assure-t-il.

Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi, de leur côté, indiquent qu'ils réfléchissent d'ores et déjà à une suite.

