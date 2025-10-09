Correspondance entre Gaza et Israël : quand les mots traversent les murs

Ce 8 octobre, Hamas et Israël ont signé un accord de cessez-le-feu, dans le cadre du plan soumis par Donald Trump – qui décidément le veut, son Nobel de la Paix... En acceptant la première phase du projet, les deux parties montrent un semblant de bonne volonté. Peut-être moins que les deux étudiantes que l'on retrouve dans Nos cœurs invincibles (Flammarion, 2025). Elles ont échangé des lettres depuis mars 2024, à l’initiative du journaliste Dimitri Krier, dans un projet éditorial né au cœur du conflit israélo-palestinien relancé par le 7 octobre 2023.

Ce livre, qui se présente comme une correspondance à deux voix, ne cherche ni à concilier ni à réconcilier : il met en mots la fracture, le désarroi et la volonté, ténue mais réelle, de comprendre l’autre.

Le 7 octobre 2023 : attaque du Hamas sur le sol israélien, réplique foudroyante de Tsahal sur Gaza. Plus de 1000 morts israéliens, des dizaines de milliers de morts palestiniens, un territoire détruit, et un Moyen-Orient replongé dans la stupeur. De ce cataclysme naît le projet de Krier : créer un pont entre deux jeunes femmes que tout oppose.

Tala, issue d’une famille palestinienne engagée, écrit depuis une enclave bombardée et privée d’électricité. Michelle, réfugiée dans le centre d’Israël après avoir fui Sdérot, raconte ses nuits sous les sirènes et l’effroi des otages.

Elles ne s’écrivent pas directement : chaque lettre transite par un intermédiaire, comme si la médiation journalistique était la seule trêve possible entre deux mondes.

Les thèmes d’une guerre à hauteur d’âme

Au fil de quatorze lettres, la correspondance déplie les conséquences humaines d’une guerre où le politique se vit dans les corps. Tala décrit la faim, les files pour une ration d’eau, la peur des drones, la disparition des amis. Elle évoque l’épuisement de vivre dans « une ville fantôme » et la perte du goût des livres. Michelle, elle, parle de l’incompréhension de son entourage face à son pacifisme, de la colère d’un pays traumatisé, du deuil d’un ami otage.

Toutes deux s’interrogent : comment enseigner le droit quand l’État de droit s’effondre ? Comment nommer l’injustice sans perdre la mesure ? Leur dialogue, souvent tendu, s’ancre dans une recherche de sens plutôt que dans une quête de pardon.

Les mots qu’elles échangent deviennent autant de révélateurs de leur milieu : Tala, formée dans un environnement où Israël est perçu comme l’oppresseur ; Michelle, éduquée dans une école mixte où Juifs et Arabes étudiaient ensemble. Chacune découvre que l’autre a hérité d’une mémoire douloureuse — Nakba d’un côté, Shoah et exil de l’autre.

Deux héritages, une même désillusion

La force du livre réside dans la façon dont il confronte deux récits historiques longtemps inconciliables. Tala inscrit son existence dans la lignée des déplacés de 1948, dans la mémoire de Jaffa et de la perte ; Michelle replace la sienne dans l’histoire d’un peuple persécuté, puis devenu dominant, au prix d’une contradiction morale qu’elle ne cesse d’interroger.

Elles se disputent les mots : « occupation », « apartheid », « génocide ». Rien n’est édulcoré. Les lettres témoignent d’une lucidité rare : Tala refuse d’être instrumentalisée, Michelle rejette le manichéisme. Toutes deux, à leur manière, tentent d’échapper à la propagande qui les cerne.

À travers leurs échanges, le lecteur comprend que ces deux jeunes femmes, chacune prisonnière d’un territoire physique et symbolique, aspirent à la même chose : un espace où vivre sans devoir justifier sa légitimité.

La lenteur contre la fureur

Le choix de la forme épistolaire, à rebours du flux numérique, redonne sa dignité à la lenteur. Ici, le temps de l’écriture devient une résistance : chaque lettre, rédigée entre deux alertes, s’oppose à la vitesse de l’oubli médiatique.

L’écriture de Tala, d’abord méfiante, gagne en assurance ; celle de Michelle, d’abord mesurée, se fait plus vulnérable. L’une écrit depuis les décombres, l’autre depuis le confort inquiet d’une chambre. Entre les deux, la langue : un anglais traduit, qui porte les traces de la distance et du doute.

Cette correspondance fait émerger une génération qui refuse d’être réduite à la colère de ses aînés. On y lit la volonté de comprendre les mécanismes de la haine, sans les excuser. C’est peut-être là son apport le plus précieux : rappeler qu’en temps de guerre, la nuance est un acte de courage.

Une lecture du réel

Nos cœurs invincibles n’est ni un plaidoyer ni un manifeste. C’est un texte documenté, habité, qui interroge le sens du témoignage et la possibilité d’un récit commun. On y entend deux jeunesses parler de droit, d’amour, de peur, de fatigue, mais aussi de dignité.

L’échange devient miroir de deux sociétés enfermées dans leurs certitudes. À travers ces lettres, le lecteur découvre ce que la géopolitique ne dit pas : la solitude des survivants, la persistance du rêve d’étudier, d’aimer, de vivre normalement.

Dimitri Krier, en choisissant de faire passer ces voix par l’écrit plutôt que par le commentaire, construit un espace de respiration dans le vacarme du conflit. L’ouvrage rappelle, sobrement, qu’à défaut de paix politique, il existe encore la paix des mots.

Au fond, il se raconte ici moins la guerre que ce qu’il en reste : des jeunes femmes lucides, lassées des discours de leurs dirigeants, qui s’écrivent pour continuer d’exister. Elles n’ont pas trouvé la paix : elles ont trouvé la parole. Et c’est déjà beaucoup. Après bientôt deux années de conflit, tout espoir est bon à prendre.

Par Nicolas Gary

