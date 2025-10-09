Des lectures pour la route : la Caravane Lumni démarre le 14 octobre

20 épisodes de 2 minutes seront diffusés à compter du 14 octobre sur la plateforme Lumni.fr : ils ont été tournés au salon Le Livre sur la Place, à Nancy, les 12, 13 et 14 septembre derniers. À cette occasion, vingt enfants ont présenté leurs ouvrages favoris du moment.

Parmi les titres évoqués lors de ces émissions, Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 3 de India Desjardins (Michel Lafon), Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 1 de Lemony Snicket (trad. Rose-Marie Vassallo-Villaneau, Nathan), La guerre des clans, tome 4, Avant la tempête d'Erin Hunter (trad. Cécile Pournin, Pocket Jeunesse), Je ne veux pas dormir d’Eliette Abécassis (Thomas Jeunesse), ou encore Migali, tome 1 d’Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert (Auzou).

« Pensée comme une expérience immersive et ludique, une caravane itinérante aux couleurs de Lumni a été spécialement aménagée pour devenir le décor de ces recommandations littéraires. Cette véritable mini-bibliothèque ambulante vient se garer lors de festivals, salons du livre et événements culturels. L'occasion pour les enfants de partager leur passion pour la lecture, leurs anecdotes et leurs recommandations littéraires de manière spontanée et authentique », détaille France Télévisions.

Le programme se concentre sur le jeune public, en visant principalement les 8-12 ans, mais les conseils de lecture peuvent bien entendu être suivis par tous les curieux et curieuses...

La série est coproduite par France Télévisions et Studio 77/Média TV

