Elles ont la cote : 6,9 millions d'usagers inscrits dans les bibliothèques

Quelques jours après l'opération « Biblis en folie », le premier service culturel de proximité en France peut se féliciter d'une nouvelle hausse des usagers inscrits. Leur nombre atteint en effet 6,9 millions (6.967.989 exactement), avance le ministère de la Culture dans son bilan annuel, établi pour déterminer la rémunération au titre du prêt en bibliothèque.

Par rapport à l'année dernière, la hausse est nette, et assez spectaculaire : le nombre d'inscrits atteignait ainsi 6.255.699 personnes en 2024, ce qui marquait déjà la première augmentation enregistrée depuis 2021.

Les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt profitent elles aussi de cette croissance, avec 278.720 inscrits, contre 250.228 dans le précédent relevé.

Dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'inverse, une légère baisse apparait, avec 1.014.545 d'usagers inscrits, contre 1.025.843 l'année dernière.

La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, reflète les mouvements détaillés ci-dessus. Le ministère de la Culture verse ainsi 10,8 millions € (10.870.063 pour être exact), contre 9.758.890 € en 2024, et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche un peu plus d'un million € (1.014.545 € contre 1.025.843 € l'année passée).

1,36 € par exemplaire acheté

Chaque année, l'État français, représenté par les ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur, estime le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques publiques et dans les établissements universitaires. Ces chiffres permettent de calculer sa contribution forfaitaire, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque.

En effet, ni l'auteur ni le traducteur ni l'éditeur d'une œuvre ne peuvent s'opposer à ce que celle-ci soit prêtée en bibliothèque. « En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire financées par les fournisseurs de livres et l’État », en vertu d'un système de licence légale. La contribution forfaitaire de l'État est calculée par rapport au nombre d'usagers inscrits, à raison de 1 € par usager inscrit dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur et à 1,5 € par usager inscrit dans les bibliothèques publiques territoriales, associatives ou celles des comités d’entreprise.

La contribution forfaitaire de l'État est complétée par un prélèvement sur les ventes des livres des librairies aux bibliothèques, de 6 % sur le prix public hors taxe, qui finance notamment la retraite complémentaire des auteurs.

La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), après avoir reversé une partie au profit des auteurs affiliés au régime de retraite complémentaire des auteurs de livres (IRCEC/RAAP), se charge de redistribuer aux éditeurs et à ses adhérents auteurs les montants restants — les éditeurs doivent partager avec les auteurs non adhérents de la Sofia, à 50-50.

En 2024, la Sofia indique avoir encaissé, au titre du droit de prêt, un montant total de 17,99 millions €, en augmentation de 3,6 % par rapport à l’exercice 2023 (17,37 millions €). Ce montant était composé de la contribution forfaitaire de l'État (10,78 millions € en 2024) et des perceptions réalisées auprès des fournisseurs de livres, toutes années de droits confondues (7,21 millions € en 2024).

Le montant du droit de prêt par exemplaire, qui reste calculé sur la base de l’année de référence des droits, en l’occurrence 2022 pour la répartition 2024 (distribution 2025), s'élevait l'année dernière à 1,36 € par exemplaire (réparti à parité entre auteurs et éditeurs) et est appliqué à chaque exemplaire qui a été déclaré avoir été acheté par une bibliothèque.

Le montant total des perceptions prises en compte pour l’année 2022 se portait à 18,68 millions €. Sur cette somme, un montant de 6,71 millions € a été déduit et versé au régime de retraite complémentaire des auteurs de livres du RAAP au titre des cotisations 2022, détaille la Sofia. Une retenue pour frais de gestion a été appliquée pour un montant de 2,04 millions €, ce qui correspond à un taux de prélèvement de 11,02 % sur les perceptions 2022.

Rappelons que l'organisme de gestion collective a été renouvelé dans sa gestion du droit de prêt en bibliothèque en mars dernier par le ministère de la Culture.

Valoriser les bibliothèques

L'augmentation du nombre d'inscrits dans les bibliothèques publiques françaises, pour la deuxième année consécutive, peut en partie s'expliquer par les nouvelles opérations nationales de valorisation mises en place par l'État. En 2023, une campagne nationale a ainsi été menée, autour du slogan « Ma bibliothèque : le monde à portée de main », suivie ensuite par une opération récurrente, dès 2024, « Biblis en folie ».

Ce dernier invite la population à découvrir ou redécouvrir les établissements de lecture publique, le maillage culturel le plus fin du territoire, avec 15.500 lieux recensés. D'autres rendez-vous culturels nationaux ponctuent l'année et s'appuient sur les bibliothèques, comme Partir en Livre, les Nuits de la Lecture ou encore #10marsjelis.

Le regain d'intérêt pour l'inscription — un chiffre qui ne rend pas compte de la fréquentation des établissements, que le ministère de la Culture souhaite mesurer plus finement — peut aussi être relié à l'effort des collectivités territoriales en direction de la gratuité de celle-ci. L'Association des bibliothécaires de France encourage en effet les élus, depuis plusieurs années, à franchir le pas : un coût d'inscription, même « symbolique », reste un obstacle dans l'accès au service public culturel.

