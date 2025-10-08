Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec

Cinq ans après avoir cofondé le Mouvement de Libération des Femmes (MLF), Antoinette Fouque fonde sa propre maison d’édition, un lieu pensé pour « mettre l’accent sur la force créatrice des femmes, faire apparaître qu’elles enrichissent la civilisation ». Première maison d’édition fondée par des femmes en Europe, le projet se veut autant politique que culturel : il s’agit de publier les œuvres de cette moitié de l’humanité restée longtemps invisibilisée, et de contribuer ainsi à son émancipation.

Le fonds des éditions des Femmes-Antoinette Fouque, actuellement en cours de versement à l’Imec, réunit les archives des dix premières années d’activité de la maison (1973-1983). On y trouve les dossiers éditoriaux et de fabrication, les correspondances avec les autrices, ainsi que les revues de presse, la documentation, l’iconographie et divers documents audiovisuels. À cet ensemble s’ajoutent la bibliothèque historique, les ouvrages publiés et les collections de périodiques éditées par la maison.

Cette entrée à l’Imec consacre un pan majeur de l’histoire éditoriale et féministe contemporaine, fidèle à la devise d’Antoinette Fouque : « Construire, donner lieu, tracer des voies positives. »

Créé à l’automne 1988 avec le soutien du ministère de la Culture, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) s’est donné pour mission de collecter, préserver et valoriser les archives du monde du livre, de la pensée et de la création contemporaine.

Installé d’abord à Paris, en 1995, à l’invitation de René Garrec, président du Conseil régional de Basse-Normandie, il décide d’implanter ses activités principales à l’abbaye d’Ardenne, aux portes de Caen. Après d’importants travaux de restauration conduits par l’architecte Bruno Decaris, le site est inauguré en 2004 et labellisé Centre culturel de rencontre, ouvrant au public sa bibliothèque et ses fonds.

Aujourd’hui, l’Imec conserve plus de 700 fonds d’archives retraçant l’histoire intellectuelle, littéraire et artistique des XXᵉ et XXIᵉ siècles. Ses collections accueillent les archives d’écrivains, d’éditeurs, de revues et d’institutions culturelles, tout en développant une riche programmation : expositions, rencontres, colloques et séminaires de recherche.

