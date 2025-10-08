Un nouveau directeur à l’UNESCO : une victoire écrasante mais critiquée

Khaled El-Enany est égyptologue de formation, ayant étudié l’égyptologie à l’université de Helwan (Égypte), puis à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Avant de briguer la direction de l’UNESCO, il a été ministre égyptien des Antiquités puis du Tourisme entre 2016 et 2022, charge dans laquelle il a piloté des rénovations de sites, des projets muséaux et des stratégies culturelles nationales. Il a notamment lancé des initiatives de modernisation, de meilleure valorisation du patrimoine, et souvent insisté sur la convergence entre tourisme, culture et patrimoine.

En sa faveur, il bénéficie d’un large soutien géopolitique : l’Union africaine, la Ligue arabe, ainsi que plusieurs États européens et africains l’ont appuyé dans sa candidature. Sa campagne a souvent mis en avant le slogan « UNESCO for the People », prônant transparence, inclusion et engagement du terrain.

Si son profil est séduisant pour beaucoup, son parcours n’est pas exempt de critiques, notamment parmi les spécialistes du patrimoine et les observateurs de la scène culturelle égyptienne. Certains lui reprochent des « modernisations » controversées, jusque dans la destruction partielle de sites classés lors de ses mandats ministériels, au profit d’infrastructures ou de travaux urbains.

Des spécialistes du patrimoine ont publiquement dénoncé, peu avant son élection, « les manipulations et destructions » du patrimoine égyptien pendant ses années au pouvoir, citant par exemple la destruction de pans de cimetières anciens pour construire des autoroutes.

Certains commentateurs estiment par ailleurs que l’UNESCO est de plus en plus soumis aux logiques géopolitiques, et que l’élection d’un dirigeant très lié à un État autoritaire pourrait poser des risques pour la mission culturelle indépendante de l’Organisation.

La tâche ne sera pas facile pour le nouveau directeur général. Le poste arrive dans un contexte tendu. L’UNESCO perdra 75 millions de dollars à la suite du retrait américain prévu en décembre 2026, ce qui fragilise son budget dans un contexte déjà contraint (900 millions de dollars prévus pour l’ensemble).

El-Enany a annoncé que l’augmentation des financements privés, l’exploration de nouveaux modèles (obligations à impact social) et le recours aux partenariats avec le secteur de la technologie figurent parmi ses priorités.

Il dit vouloir gérer l’UNESCO avec une politique de « porte ouverte », des réunions régulières avec tous les États membres et un traitement égal de tous les dossiers, sans politisation. Mais pour beaucoup, le véritable défi sera de préserver l’indépendance de l’UNESCO, de garantir que les programmes culturels ne soient pas soumis à des pressions nationales, et de rester fidèle à sa mission de protection du patrimoine, de la diversité culturelle et de la liberté d’expression – valeurs qui, dans certains pays, sont déjà fragiles.

