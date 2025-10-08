Un auteur suisse refuse un prix : "Nous ne pouvons plus rester apolitiques !"

Né en 1992, Nando von Arb vit et travaille à Zurich. Diplômé de la Haute école spécialisée de Lucerne et titulaire d’un master de la LUCA School of Arts (Belgique), il s’impose aujourd’hui comme une voix singulière de la bande dessinée indépendante germanophone.

En réaction au prix qui lui a été remis, il déclare : « Merci beaucoup de m’avoir honoré de ce prix. Cependant, je ne peux pas l’accepter ! Si mes collègues — la communauté slovaque des illustrateurs — boycottent cet événement, je le ferai moi aussi. Nous ne pouvons plus rester apolitiques ! Je me tiendrai à leurs côtés, contre leur gouvernement autoritaire et contre la mise au silence de la liberté d’expression. »

« J’accepte ce prix, car mettre en lumière l’illustration est essentiel », a de son côté affirmé Fanny Dreyer. Avant de nuancer : « Mais je souhaite relayer les propos des illustrateurs slovaques et que les dysfonctionnements de la Biennale soient pointés. »

L'Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), qui avait nominé six illustratrices et illustrateurs suisses pour la BIB 2025, parmi lesquels Fanny Dreyer et Nando von Arb, affirme respecter les positions de ses deux artistes. « Elles correspondent aux valeurs défendues par l'Institut: liberté artistique, indépendance, intégrité et liberté d'expression. L'ISJM souligne qu'une littérature jeunesse vivante a besoin de la liberté d'expression et d'un dialogue ouvert sur les thèmes sociaux. »

Biennale bousculée

La Biennale d’illustration de Bratislava est l’un des rendez-vous majeurs de l’illustration jeunesse mondiale. Pour cette édition, un jury international a distingué 11 livres parmi près de 300 œuvres issues de 42 pays. Le Grand Prix 2025 revient à l’Iranienne Noushin Sadeghian pour The Da’al’s Daughter, salué pour son alliance entre miniature persane et graphisme contemporain.

Cependant, la tenue de cette Biennale est entachée du boycott de dizaines d’illustrateurs slovaques, en réaction à des ingérences politiques et à un manque de transparence dans l’organisation de l’événement.

La grande exposition internationale d’illustration jeunesse est organisée par Bibiana, la Maison internationale de l’art pour enfants de Bratislava. Et l’institution est aujourd’hui au cœur d’une polémique après la nomination de Petra Flach, une économiste sans expérience culturelle, ami et voisine de la ministre de la Culture Martina Šimkovičová, à sa direction.

Une nomination qui ne passe pas

Selon l’Association slovaque des illustrateurs (ASIL), cette nomination controversée, suivie de plusieurs démissions au sein du personnel, témoigne d’une politisation croissante de la culture. Dans une déclaration signée par plus de 50 artistes, l’ASIL dénonce un manque de transparence, des pressions idéologiques et l’absence d’informations sur la composition du comité exécutif chargé de sélectionner les illustrateurs.

Tout en soulignant que la Biennale reste un événement prestigieux, les illustrateurs estiment que boycotter est devenu nécessaire pour défendre l’intégrité et l’indépendance de la manifestation artistique. Leur objectif, précisent-ils, n’est pas de nuire à la Biennale, mais d’en préserver la crédibilité face à une dérive politique préoccupante.

La politique culturelle nationaliste slovaque

Ce boycott intervient dans un contexte tendu en Slovaquie, depuis le retour au pouvoir du Premier ministre Robert Fico qui affiche une orientation plus autoritaire et nationaliste. La ministre de la Culture Martina Šimkovičová, membre du parti d'extrême droite slovaque, cristallise un grand nombre de critiques.

Sont mises en causes ses conceptions nationalistes et la croisade culturelle qu'elle mène contre ce qu’elle appelle « l’idéologie LGBT », qu’elle accuse de contribuer à « l’extinction de la race blanche » en Europe. Elle s'est engagée dans une vaste purge dans le monde des arts, écarte les artistes qui ne se conforment pas à sa conception idéologique de la culture et licencie des hauts fonctionnaires du ministère et des employés d'institutions culturelles.

Le 6 et 7 août 2024, étaient ainsi remerciés le directeur du Théâtre national slovaque, Matej Drlicka, et la directrice de la Galerie nationale slovaque, Alexandra Kusa, accusés d'« activisme politique progressiste-libéral », en contradiction avec le « programme culturel du gouvernement ».

Crédits image : Illustration de Nando von Arb issue de «Fürchten lernen» © Edition Moderne, Zürich 2023.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com