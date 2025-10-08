La saga Impossible Creatures bientôt adaptée par Disney

L’accord, révélé par Disney ce mardi 7 octobre, porte sur les deux premiers tomes de la série, et inclut un contrat de premier regard sur les œuvres futures de l’écrivaine. Rundell élaborera elle-même les scénarios, épaulée par son partenaire Charles Collier au sein de la société londonienne Impossible Films.

Publié en 2023, Impossible Creatures a connu un succès immédiat des deux côtés de l’Atlantique. Le roman s’est hissé en tête des ventes du New York Times et du Sunday Times, avant de remporter les prix d’« Auteur de l’année » et de « Livre jeunesse de l’année » aux British Book Awards 2024. Il compte plus de 11.000 ventes en France d'après Edistat.

La série, initialement pensée comme une trilogie, comptera finalement cinq livres, après la signature de deux contrats à sept chiffres avec Bloomsbury au Royaume-Uni, et Knopf aux États-Unis. Rundell devient ainsi la première autrice britannique de littérature jeunesse depuis J.K. Rowling à occuper simultanément la première place des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Glimouria, un monde entre mythes et nature menacée

L’histoire suit Christopher, un garçon qui découvre par hasard l’entrée d’un archipel caché, Glimouria, où survivent les dernières créatures mythiques.

Avec Mal, une jeune fille issue de ce monde, il tente de sauver la magie déclinante qui maintient ces êtres en vie. Rundell s’est inspirée de Tolkien, Le Guin et des mythes antiques, mais aussi du poème Metempsychosis de John Donne, qu’elle cite comme point de départ de sa réflexion sur la métamorphose et l’interconnexion du vivant.

« Quand j’ai lu Impossible Creatures, j’ai su que ce film avait sa place chez Disney », a déclaré Bob Iger, Directeur général de The Walt Disney Company, dans un communiqué.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com