De Gaza à l’Égypte, deux romans puissants sur la mémoire et la transmission

Tous deux viennent présenter leurs nouveaux romans publiés aux éditions Julliard, L’homme qui lisait des livres et Où s’adosse le ciel. À travers leurs récits, les auteurs explorent les thèmes de la transmission, de l’héritage historique et de la résilience, invitant le lecteur à un voyage intime et universel.

Rachid Benzine et David Diop partagent une passion commune pour le conte et la puissance des histoires. Leurs nouveaux textes ne se contentent pas de transporter le lecteur dans d’autres temps ou d’autres lieux : ils interrogent aussi les fondements de la mémoire collective. Chez David Diop, l’intrigue de Où s’adosse le ciel conduit le lecteur en Égypte ancienne, tout en suivant le parcours de Bilal, un pèlerin de retour de La Mecque à la fin du XIXe siècle. Cette double temporalité ouvre un dialogue entre passé et présent, entre foi et quête d’identité.

De son côté, Rachid Benzine donne vie à un vieux libraire de Gaza dans L’homme qui lisait des livres. À travers son regard, l’auteur explore la Palestine contemporaine, traversée par les drames de l’histoire mais illuminée par l’amour des mots. La lecture devient alors un refuge, un moyen de résister à la violence et à l’effacement.

Claire Chazal, à travers Au bonheur des livres, propose ainsi une rencontre entre deux voix majeures du paysage littéraire actuel. En compagnie de ses invités, elle explore les enjeux d’une littérature qui interroge le passé pour mieux comprendre le présent, et qui fait des livres des passerelles entre les peuples et les générations.

