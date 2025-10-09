Le groupe italien Simone Edizioni entre au capital des éditions MeMo

L'opération financière permet à MeMo de poursuivre une aventure éditoriale commencée il y a plus de 30 ans, en 1993. Les derniers mois ont en effet été délicats pour la maison d'édition nantaise, indique Christine Morault, directrice éditoriale et cofondatrice.

« Nous avons toujours cru au catalogue en dépit de la rentabilité des ouvrages, en défendant un rythme de travail sur la durée, artisanal, et en rééditant des livres historiques, indispensables à nos yeux », détaille-t-elle. Parmi ces « grandes rééditions », des titres d'André Hellé, de Nathalie Parain, de Walter Crane ou bien Vladimir Lebedev. Du côté de la création contemporaine, la maison suit les œuvres de Paul Cox, Louise-Marie Cumont, Ghislaine Herbéra, Anne Crausaz ou encore Gaya Wisniewski.

Le catalogue de la maison d'édition, après 30 années d'existence, compte plus de 300 références. « Memo continue à être soutenu par les lecteurs, aimé par les bibliothécaires, les libraires, la presse », se félicite Christine Morault.

Mais le contexte économique de l'édition n'a pas épargné la structure, qui pâtit, comme d'autres maisons, d'une contraction du marché du livre. « Les bibliothécaires ont connu une baisse de leurs budgets d'acquisition, quand les libraires voient les gens espacer leurs achats et réduire leurs paniers », estime l'éditrice.

De nouveaux moyens, une liberté conservée

Face à ces difficultés économiques, l'entrée d'un nouvel actionnaire au capital de la maison d'édition apparaissait comme une solution souhaitable aux cofondateurs, qui se sont malgré tout assurés d'une « continuité familiale » en faisant entrer leur fille, Yara Nascimento, au sein du capital.

Simone Edizioni, pour sa part, devient actionnaire majoritaire de la structure, en achetant des parts auprès d'Yves Mestrallet et Christine Morault, ainsi que de Harmonia Mundi Livre, distributeur et actionnaire historique de la maison. « Nous sommes très reconnaissants à nos amis italiens d'avoir apporté de nouveaux moyens à MeMo, qui en avait besoin », souligne Christine Morault.

L'acquisition de MeMo par Simone Edizioni ne bouleversera pas le rythme de travail de la maison, au contraire : « Je vais avoir la tête un peu plus libre sur tout ce qui concerne la gestion et l'économie de la maison », résume-t-elle. « L'opération n’entame pas du tout la liberté éditoriale, puisque nos partenaires sont très intéressés par le catalogue de MeMo. »

Harmonia Mundi Livre, diffuseur et distributeur des éditions MeMo, reste aux côtés de la maison « pour les années à venir, l’ensemble de ses équipes étant pleinement mobilisées dans ce projet », indique un communiqué. Actionnaire historique de la structure nantaise, Harmonia Mundi Livre « se félicite de la prochaine arrivée du groupe éditorial italien Simone Spa au sein du capital des Éditions MeMo, venant ainsi accroître le développement, le rayonnement et le succès des Éditions MeMo à l’international ».

Pas seulement un lien financier

Le groupe italien Simone Edizioni, fondé en 1972 et basé à Naples, n'a pourtant, a priori, pas grand-chose à voir avec la littérature jeunesse : il est en effet spécialisé dans les ouvrages professionnels, universitaires et autres livres pour assister la préparation des examens et concours.

Cependant, Simone Edizioni s'est doté, en 2023, d'une maison d'édition jeunesse, Il Gatto Verde [Le chat vert, en français, référence au félin coloré de Varna, en Bulgarie, NdR]. Une structure qui publie de « la non-fiction et de la fiction jeunesse, en croyant au livre autrement qu'en termes de produits », remarque Christine Morault.

Le groupe a ensuite renforcé sa place dans le secteur en juin dernier, en rachetant la maison d'édition milanaise Topipittori — avec une participation à 51 % du capital —, dont la ligne éditoriale croise parfois celle de MeMo, notamment avec les livres de Paul Cox, Kitty Crowther. Topipittori publie également, en Italie, les ouvrages de Beatrice Alemagna, Aurore Petit, Cécile Roumiguière et Marion Duval.

Le rapprochement avec Topipittori et Il Gatto Verde représente, pour MeMo, l'opportunité de « monter un petit réseau de maisons d’édition », esquisse la directrice éditoriale de la maison française. « Il faut que l’on s’unisse pour être plus forts », poursuit-elle. « Nos partenaires italiens ont perçu qu’avec ces hausses des charges, il faut absolument pouvoir mutualiser : peut-être imprimer, acheter du papier, stocker, se déplacer et faire des festivals ensemble. »

« La littérature jeunesse est un marché très concurrentiel, avec de nombreuses propositions en provenance de grands groupes éditoriaux comme de plus petites structures », soulignait Luca Misso, PDG de Simone Edizioni, en juin dernier dans le Giornale della Libreria. Le groupe souhaite regrouper plusieurs maisons d'édition jeunesse européennes, dans la logique de mutualisation exposée ci-dessus.

