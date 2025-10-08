Michel Bussi dans le deuxième liste du Prix Jean Giono 2025

Mathieu Belezi, Cantique du chaos (Robert Laffont)

Michel Bussi, Les Ombres du monde (Presses de la Cité)

Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine (Grasset)

Nicolas Gaudemet, Nous n’avons rien à envier au reste du monde (L’Observatoire)

Yannick Lahens, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)

Laurent Mauvignier, La Maison vide (Minuit)

Sophie Pointurier, Notre part féroce (Phébus)

Antoine Wauters, Haute-Folie (Gallimard)

Le jury est composé de : Paule Constant, de l’Académie Goncourt , présidente, Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.

Le prix Jean Giono est décerné au meilleur raconteur d’histoire et couronne un ouvrage écrit en Français faisant une large place à l’imagination. Il est parrainé par la Fondation Jan Michalski. Le lauréat recevra un chèque d’un montant de 10.000 euros.

Le lauréat 2024 était Olivier Norek pour son roman Les Guerriers de l’hiver (Michel Lafon)

