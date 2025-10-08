Michel Bussi dans le deuxième liste du Prix Jean Giono 2025

Le jury du Prix Jean Giono qui s’est réuni aujourd’hui chez Drouant a établi sa deuxième liste. Prochaine sélection le 5 novembre. Remise du Prix le jeudi 13 novembre à 13h chez Drouant, salon des Goncourt.
Le 08/10/2025 à 14:47 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
08/10/2025 à 14:47
0
Commentaires
2
Partages
Mathieu Belezi, Cantique du chaos (Robert Laffont)
Michel Bussi, Les Ombres du monde (Presses de la Cité)
Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine (Grasset)
Nicolas Gaudemet, Nous n’avons rien à envier au reste du monde (L’Observatoire)
Yannick Lahens, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)
Laurent Mauvignier, La Maison vide (Minuit)
Sophie Pointurier, Notre part féroce (Phébus)
Antoine Wauters, Haute-Folie (Gallimard)
Le jury est composé de : Paule Constant, de l’Académie Goncourt , présidente, Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.
Le prix Jean Giono est décerné au meilleur raconteur d’histoire et couronne un ouvrage écrit en Français faisant une large place à l’imagination. Il est parrainé par la Fondation Jan Michalski. Le lauréat recevra un chèque d’un montant de 10.000 euros.
Le lauréat 2024 était Olivier Norek pour son roman Les Guerriers de l’hiver (Michel Lafon)
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Michel Bussi © Philippe Mtasas (Presses de la Cité)
DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
151 pages
Editions de l'Observatoire
21,00 €
Paru le 21/08/2025
400 pages
Robert Laffont
23,00 €
Paru le 27/08/2025
208 pages
Grasset & Fasquelle
19,50 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 21/08/2025
208 pages
Editions Phébus
19,90 €
Paru le 10/10/2024
398 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 28/08/2025
223 pages
Sabine Wespieser Editeur
20,00 €
Paru le 21/08/2025
167 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Commenter cet article