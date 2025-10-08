Les bibliothèques comptent” : le ministère prend des mesures

Les 3, 4 et 5 octobre derniers se déroulait la 2e édition de « Biblis en folie », opération annuelle de valorisation des bibliothèques et médiathèques, organisée par le ministère de la Culture, mais reposant sur les événements proposés par les établissements eux-mêmes.

La rue de Valois annonce 1585 bibliothèques et médiathèques participantes (sur les quelque 15.500 établissements recensés en France, soit 10 % environ) et près de 3000 événements organisés partout en France.

« Biblis en folie » est un moment voulu comme une célébration de ce premier service culturel de proximité, afin d'exposer « l'éclectisme et la modernité » de ces lieux, comme nous l'expliquait le Service du Livre et de la Lecture (SLL). « Les bibliothèques souffrent encore d’un manque de visibilité dans le paysage culturel français, d’une image souvent désuète et en décalage avec leur transformation durant les quarante dernières années », remarquait-il encore.

La reconduction de « Biblis en folie » en 2026, désormais confirmée, vient prolonger cette dynamique pour faire connaitre et reconnaitre les établissements, leurs équipes, leurs fonds et des programmations audacieuses et accessibles.

Mesurer pour valoriser

Parallèlement à « Biblis en folie » et autres événements culturels récurrents en bibliothèques (Les Nuits de la Lecture ou Partir en Livre, notamment), le ministère de la Culture ouvre une nouvelle opération nationale, intitulée « Les bibliothèques comptent ».

Cette dernière entend « mieux recenser la fréquentation des bibliothèques et médiathèques sur tout le territoire », en obtenant « des données fiables pour valoriser ce premier service culturel de proximité, qui compte plus de 15.500 établissements en France ». Pour ce faire, une enquête sera menée en s'appuyant sur la norme ISO 2789, qui « fournit des règles à la communauté des bibliothèques et des services d'information pour la collecte et la présentation de statistiques ».

Grâce à cette méthode de comptage, le ministère « ambitionne de mobiliser 100 % des bibliothèques, notamment les plus petites ». « La première semaine de comptage est celle du 17 novembre 2025, et sera renouvelée au printemps et à l’automne 2026, et bénéficie déjà du soutien des bibliothèques départementales, des associations de bibliothèques et des associations d’élus », précise-t-il.

Un outil supplémentaire

Créée en 1974, la norme internationale ISO 2789 a connu depuis des mises à jour et nouvelles versions, qui en ont fait un instrument de relevé et de mesure particulièrement pertinent pour les établissements de lecture publique, capable de s'adapter aux spécificités.

Aujourd'hui, la fréquentation des établissements de lecture publique est notamment mesurée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC), via son enquête « Conditions de vie et aspirations », menée auprès de 3000 personnes vivant en France. Le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture s'appuie d'ailleurs sur ces données pour son propre baromètre des sorties culturelles des Français : en 2024, il faisait ainsi état d'une hausse de la fréquentation des bibliothèques et médiathèques.

Le ministère de la Culture dispose lui-même de données de fréquentation, transmises par les bibliothèques territoriales, et annonçait plus de 93 millions d’entrées dans ces établissements en 2024. Cependant, la rue de Valois reconnaissait les lacunes de cette comptabilisation : « Ce chiffre est inférieur à la réalité, car des petites bibliothèques qui ne comptent pas leurs entrées ne sont pas prises en compte. En réalité, les médiathèques enregistrent plus de visites », soulignait le ministère dans nos colonnes.

Question cruciale

« Les bibliothèques comptent » doit ainsi permettre « de mieux faire connaitre l’impact des bibliothèques dans la vie locale et de renforcer leur visibilité dans les politiques culturelles », selon le ministère de la Culture. La question de l'impact des bibliothèques et de leurs actions traverse la réflexion professionnelle depuis des années, avec ce dilemme : comment évaluer les « résultats » de l'action publique culturelle sans porter préjudice à cette dernière ?

Alors que les budgets des collectivités territoriales pour la culture se restreignent, conséquence, entre autres, de la politique fiscale et économique menée sous les mandats d'Emmanuel Macron, la question de l'évaluation et de ses conséquences reste cruciale.

À ce titre, le ministère n'apporte pas de précisions sur les conditions matérielles et humaines derrière cette enquête. L'ensemble sera vraisemblablement mené à « moyens constants », expression déjà employée à l'occasion des États généraux de la lecture, dont un point d'étape a marqué « Biblis en folie ».

Photographie : Au sein de la médiathèque de Graulhet (Tarn) (illustration, charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com