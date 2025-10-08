Le prix du roman d'espionnage 2025 est remis à Gilbert Gallerne

Le jury de cette édition rassemblait douze membres, parmi lesquels figuraient deux anciens directeurs de la DGSE, Érard Corbin de Mangoux et François Mermet, le directeur de l’Académie du renseignement, Jean-François Gayraud, ainsi que Marion de Villiers, fille du créateur de la série SAS. Comme les années précédentes, la présidence était assurée par Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE.

La mort brutale du journaliste Rafael Arno intrigue le parrain de la victime, Martial Blanchard, un cadre de la DGSI en délicatesse avec sa hiérarchie. L'enquête a conclu au suicide et l'autopsie n'a révélé aucune trace de violences, mais l'ordinateur du défunt a été piraté et l'on découvre qu'Arno s'intéressait à un projet européen ultra-secret, le Système de combat aérien du futur (SCAF). Le journaliste en avait découvert le noyautage par des sociétés américaines avec la complicité de responsables politiques français... — résumé Nos chers Alliés

Auteur reconnu, Gilbert Gallerne avait déjà obtenu le Prix du quai des Orfèvres en 2010 pour Au pays des ombres (Fayard) et le Prix du roman noir des bibliothèques et médiathèques de Grand Cognac en 2019 pour Mauvaise Main (French Pulp Éditions). Banquier de profession, il a été critique littéraire et a traduit plusieurs best-sellers américains dont Danse avec les loups de Michael Blake et Basic Instinct de Richard Osborne.

Unique dans l’espace francophone, le Prix du roman d’espionnage avait distingué Pierre Pouchairet en 2024 pour Captagonia (La Manufacture de livres), et Pierre Olivier en 2023 pour Lorsque tous trahiront (La Manufacture de livres). Un appel à manuscrits est dès à présent lancé pour l’édition 2026.

