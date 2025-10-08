La BnF invite Trajal Harrell à chorégraphier son patrimoine

Chorégraphie pour une œuvre marque une nouvelle étape dans la politique culturelle de la BnF : celle d’un patrimoine en mouvement. Avec ce cycle, l’institution ne se contente plus de montrer ses trésors, elle les fait danser. Estampes, manuscrits ou objets deviennent le point de départ de performances où le corps sert d’intermédiaire entre l’histoire et le présent.

Le 20 janvier 2025, Mathilde Monnier inaugurait le projet en transformant la salle Ovale en scène chorégraphique. Inspirée par La Vague de Hokusai, la chorégraphe proposait une lecture sensible de l’estampe à travers la puissance fluide du mouvement.

« Puissance, fluidité, mais aussi équilibre fragile », écrivait alors le communiqué de la BnF, évoquant une soirée où le silence des lecteurs cédait la place au bruissement des corps et des gestes. La performance s’était conclue par une discussion menée par Valérie Sueur, conservatrice des estampes, prolongeant l’expérience par un éclairage scientifique et artistique.

Un nouveau chapitre avec Trajal Harrell

Pour la deuxième saison, Aymar Crosnier, fondateur de STRUCTUUR et concepteur du cycle, confie la scène à Trajal Harrell. Celui-ci imagine une fiction chorégraphique intitulée « Sonia, Simone et Édith, le 29 mai 1947 », inspirée de trois œuvres issues des collections de la BnF. À travers trois performances, il mettra en dialogue la peinture, la pensée et la chanson, portées par des figures féminines majeures du XXᵉ siècle : Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.

Le premier chapitre, présenté le 13 octobre 2025, s’articulera autour des maquettes de costumes de Delaunay. Le second, le 16 février 2026, s’appuiera sur le manuscrit du Deuxième sexe de Beauvoir, et le dernier, le 8 juin 2026, prendra pour point de départ la petite robe noire signée Jacques Heim, associée à Piaf. Chaque performance sera suivie d’une présentation par un conservateur, invitant le public à redécouvrir les œuvres sous un angle inédit.

Trajal Harrell s’est imposé comme l’une des figures majeures de la danse contemporaine. Révélé par son travail sur les liens entre danse postmoderne et voguing, il a ensuite exploré les correspondances entre le butô et la modernité chorégraphique. Son œuvre interroge la manière dont le corps conserve, rejoue et réinvente la mémoire du passé. « Le corps devient un réceptacle de mémoire, de spéculation, du passé, du présent et des figures historiques qui inspirent son travail », souligne le communiqué de la BnF.

Son parcours international, du MoMA à New York au Barbican Centre de Londres, en passant par le Festival d’Avignon ou la Biennale de danse de Venise, témoigne d’une recherche constante sur les temporalités du geste. Aujourd’hui directeur du Zürich Dance Ensemble, Harrell place le corps au centre d’un dialogue entre art et histoire, transformant la scène en un espace de transmission.

Quand la danse éclaire le patrimoine

Avec Chorégraphie pour une œuvre, la BnF fait dialoguer création contemporaine et patrimoine national. En confiant sa salle Ovale à des chorégraphes comme Mathilde Monnier ou Trajal Harrell, elle renouvelle le rapport du public aux œuvres, invitant à les voir non plus comme des objets figés, mais comme des sources d’inspiration vivantes.

Ewen Berton

