Logistique : après Senlis, Amazon déploie un deuxième entrepôt dans l’Oise

L’enseigne occupera un bâtiment d’environ 110.000 m², livré par le promoteur PRD (2021–2023), doté d’une toiture photovoltaïque de très grande envergure. Selon les documents administratifs relatifs au parc, consulté par L'Observateur de Beauvais, le site accueille la plus vaste centrale solaire en toiture du département — une installation de l’ordre de 60–70 000 m² de panneaux, dimensionnée pour l’autoconsommation du parc et l’injection réseau.

Côté emploi, les élus locaux soulignent que le recrutement visera un large public, y compris des personnes éloignées de l’emploi et des travailleurs en situation de handicap, avec des parcours de formation dédiés.

L’entrepôt sera dédié à la préparation des commandes clients et intégrera des technologies de manutention et de pilotage dit avancées -automatisation, robotique d’assistance, optimisation énergétique -. Implanté dans Novaparc, le bâtiment bénéficie d’infrastructures récentes : accès routiers, ou encore proximité aéroportuaire.

Les retombées économiques envisagées dépassent les seuls emplois directs : sous-traitance transport, maintenance, sécurité, restauration, intérim de pic d’activité, mais aussi recettes fiscales locales et dynamisation de l’écosystème logistique régional. À l’échelle des Hauts-de-France, ce futur site complétera les sept plateformes logistiques déjà en activité dans la région ; Amazon indique y avoir investi plusieurs milliards d’euros depuis 2010.

En parallèle, la firme a communiqué l’ouverture en 2026 d’autres sites logistiques (centres de distribution et agences du dernier kilomètre) afin de densifier son maillage, réduire les distances de livraison et améliorer ses délais. Dans ses éléments publics les plus récents, Amazon affirme employer plus de 25.000 salariés en CDI dans l’Hexagone.

Un maillon d’un déploiement plus large en France

L’implantation de Beauvais s’inscrit dans une stratégie d’expansion continue du réseau logistique d’Amazon en France. L’entreprise a officialisé mi-2025 l’ouverture d’un centre de distribution d’environ 118.500 m² à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), près de Chartres, avec 1000 CDI à la clé d’ici fin 2026. Le projet a été mené avec Mountpark, spécialiste européen des plateformes logistiques de très grande taille.

Au-delà de Beauvais et d’Illiers-Combray, Amazon s’appuie déjà sur un maillage de centres de distribution implantés depuis le milieu des années 2000 : Saran (Loiret), site historique de l’entreprise en France, ouvert en 2007 ; Montélimar (Drôme) et Sevrey/Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) pour le couloir rhodanien et la Bourgogne ; Lauwin-Planque (Nord, près de Douai) et Boves (Somme, près d’Amiens) pour les Hauts-de-France ; Brétigny-sur-Orge (Essonne), l’un des sites robotisés de nouvelle génération en Île-de-France ; et Augny/Metz (Moselle), inauguré en 2021 et présenté alors comme le 8ᵉ centre de distribution du réseau national.

Au-delà de Beauvais et de l’extension de son réseau physique, Amazon travaille aussi ses vitrines en ligne : la nouvelle section « Amazon Haul » (en bêta en France) regroupe des sélections thématiques d’articles à petits prix — souvent sous 10 € — présentés de façon plus « inspirationnelle » (mode, déco, beauté, tech) afin de faciliter des paniers « coups de cœur ». L’idée : scénariser la découverte et la compléter par des remises promotionnelles ponctuelles, dans une logique d’éditorialisation du catalogue plutôt que de simple liste de résultats.

Ce positionnement s’inscrit dans un contexte e-commerce français en forte croissance : la Fevad et les analyses relayées par Le Monde chiffrent le marché en ligne à 175,3 milliards d’euros en 2024 (+9,6 % sur un an), avec une fréquence d’achat en hausse de 10 %. Le segment « petits prix » est particulièrement dynamique, tiré par des plateformes très agressives. Le trio Amazon-Shein-Temu capte désormais environ un quart des ventes de vêtements en ligne en France, leurs ventes textile ayant progressé de 18 % en 2024 selon l’IFM.

Crédits photo : Centre de distribution LIL1 à Lauwin-Planque, dans le Nord, en France (Jérémy-Günther-Heinz Jähnick, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com