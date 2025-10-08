À Ajaccio, la bibliothèque Fesch en décor de l'émission Temps d'Histoire

Le 17 octobre prochain, la chaine France 3 Corse ViaStella diffusera le premier numéro de son nouveau rendez-vous, Temps d'histoire. À partir de 20h45, Dominique Lanzalavi recevra trois invités en plateau pour évoquer l’implantation de la IIIe République en Corse, le thème principal de cette émission inaugurale.

Seront ainsi présents Pierre Allorant, président du comité d’histoire politique et parlementaire et professeur d'histoire du droit et des institutions à l'Université d’Orléans, Jean-Paul Pellegrinetti, professeur d’histoire contemporaine à l'Université de Nice et directeur adjoint du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, ainsi que Michel Casta, professeur d’histoire honoraire à l'Université de Picardie.

Temps d'histoire, détaille la chaine, « vise à favoriser la connaissance et la compréhension de l’histoire de la Corse en la contextualisant dans son environnement européen et méditerranéen ». Elle traitera « de toutes les périodes et de diverses thématiques en ramenant dans la lumière des événements et des personnages tombés le plus souvent dans l’oubli afin de montrer que l’étude du passé aide à mieux appréhender les enjeux du présent ».

Des livres sur un plateau

En guise de décor, cette coproduction France 3 Corse Viastella et Oci Productions s'est choisi la salle patrimoniale de la bibliothèque Fesch d’Ajaccio, récemment rénovée.

Fondée en 1801 à l’initiative de Lucien Bonaparte, alors ministre de l’Intérieur et frère de Napoléon, cette institution patrimoniale de la Corse s’est constituée initialement autour de 12.627 volumes issus des confiscations opérées durant la Révolution française. En 1843, le cardinal Joseph Fesch, oncle de l’empereur, y ajoute un legs de 8091 ouvrages. D’autres donateurs, parmi lesquels Roland Bonaparte et Louis Campi, viendront par la suite enrichir le fonds.

Parmi ses trésors les plus remarquables, on compte La Cité de Dieu de saint Augustin, le Liber Chronicarum ou Chronique de Nuremberg de Hartmann Schedel (1493), des lettres de la famille impériale, ou encore la biographie de Jules César rédigée et dédicacée par Napoléon III.

À LIRE - La Grande Librairie interroge le mystère de la foi

Après 17 mois de travaux, commencés en décembre 2023, la bibliothèque patrimoniale a rouvert ses portes en mai dernier.

L’édifice se distingue par une architecture directement inspirée de la bibliothèque Mazarine, à Paris. Un escalier d’honneur, conçu par l’architecte Jérôme Maglioli, donne accès à une majestueuse salle de lecture de 30 mètres de long et 10 mètres de haut. La bibliothèque conserve aujourd’hui près de 40.000 documents, dont 29 incunables — ces précieux livres imprimés avant 1501 — et 220 manuscrits datant du XIVe au XVIIIe siècle.

Photographie : Dominique Lanzalavi, présentateur de l'émission Temps d'Histoire sur ViaStella (capture d'écran)

DOSSIER - La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com