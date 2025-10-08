CNL : une nouvelle aide sur 3 ans pour 10 éditeurs indépendants

L’objectif affiché est de structurer dans le temps les actions de valorisation des catalogues et des auteurs, au-delà du coup de pouce ponctuel.

Cette réforme s’appuie sur un diagnostic partagé. Lancée en 2017 dans un contexte d’essoufflement de la diffusion marqué par la surproduction, l’engorgement des librairies et la rationalisation des catalogues par les grands diffuseurs, l’aide à la promotion a fait l’objet en 2024 d’une évaluation indépendante par le cabinet BearingPoint.

L’étude confirme que l’aide atteint bien sa cible prioritaire, à savoir les petites et moyennes maisons aux catalogues généralistes et en diffusion déléguée. Elle met aussi en évidence des besoins convergents et quantifiés : renforcer les relations avec les librairies et les bibliothèques à 64 %, accroître la visibilité des catalogues et de la marque éditeur à 54 %, soutenir la notoriété des auteurs, notamment étrangers, via des rencontres et des tournées à 47 %, et consolider les modèles économiques dans la durée.

Elle pointe, en miroir, des écueils structurels : un accès limité à des librairies sur-sollicitées, un déficit de communication autour des actions menées, un ciblage perfectible de la diffusion, une articulation trop faible avec les bibliothécaires et l’absence d’un horizon pluriannuel permettant de construire un véritable projet d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’est instituée la subvention triennale. Chaque année, dix éditeurs indépendants pourront en bénéficier après une sélection en deux étapes garantissant l’équité et la transparence : d’abord l’examen en comité de la pertinence économique du projet stratégique soumis par la maison, ensuite la décision d’une commission d’experts de la filière qui se prononce sur les dossiers retenus en première phase. Sont éligibles les maisons d’édition indépendantes ayant publié au moins cinq nouveautés par an au cours des deux dernières années et réalisant un chiffre d’affaires compris entre 75.000 € et 2 millions €.

Le calendrier prévisionnel est le suivant : ouverture des candidatures le 15 octobre 2025, clôture le 2 décembre 2025, tenue du comité de sélection en décembre 2025 pour l’étape d’éligibilité, puis commission d’experts en janvier 2026 avec l’annonce des dix lauréats et le versement de la première tranche de 7000 €. En parallèle, le calendrier 2025-2028 de l’aide ponctuelle à la promotion se poursuit selon les sessions publiées.

À LIRE - Traduction : le CNL relève le tarif minimum pour obtenir des aides

Les candidatures se feront exclusivement en ligne via le portail des demandes d’aides. Le dossier attendu comprend une note stratégique triennale de deux à trois pages, un plan de financement et les pièces administratives et financières requises. Des bilans annuels quantitatifs et qualitatifs seront demandés pendant les trois années de soutien, afin de mesurer les résultats et d’ajuster si besoin les actions.

Pour accompagner la mise en œuvre de la réforme, deux webinaires d’information sont programmés à destination des éditeurs et des organisations représentatives, le vendredi 10 octobre 2025 et le lundi 13 octobre 2025. Cette refonte articule ainsi un appui immédiat, via l’aide ponctuelle, et un levier pluriannuel, via la subvention triennale, afin de mieux répondre aux réalités opérationnelles des maisons indépendantes et d’inscrire la promotion des auteurs et des catalogues dans une trajectoire durable.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com