La SSAA se dote d'un nouveau directeur par intérim

Cette nomination prend effet à compter du 1er octobre et s’achèvera le 15 novembre 2025.

La fonction était auparavant remplie par Emmanuelle Bensimon-Weiler, qui avait été nommée directrice, elle aussi, par interim le 17 juin 2024. Elle avait été libérée de ce poste le 30 juin 2025, avant d'être nommée directrice générale des services de la Comédie-Française.

À LIRE - Sécurité sociale : l'urgence à agir pour les artistes-auteurs

Haut-fonctionnaire passé par l'École normale supérieure et l'École nationale d'administration, Yann-Gaël Amghar a dirigé l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), structure qui coordonne le réseau des URSSAF et gère la trésorerie du régime général de la sécurité sociale. Depuis janvier 2024 jusqu’en septembre 2024, il a été chef du pôle social au cabinet du Premier ministre Gabriel Attal.

L'arrêté de nomination est accessible à cette adresse.

Crédits image : Chabe01, CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com