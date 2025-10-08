Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances

Au commencement, il y eut le scandale Agessa, que certaines organisations dans le déni continuent de refuser. 190.000 artistes auteurs qui n’ont pas eu de prélèvement de cotisations. Des faits reconnus par l’ancien directeur, pour qui « l’AGESSA n’a pas fait son travail pendant une quarantaine d’années ».

Bruno Racine, conseiller maître à la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, indiquait : « Ce défaut de prélèvement qui s’expliquerait par les limites du système informatique illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe. Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les artistes auteurs concernés qui, de bonne foi, pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versées se trouvent privés de droits correspondants. »

Quarante ans d’oubli, mais qui s’en souvient ?

Des manques de moyens, ou des contraintes structurelles, donc, mais pas seulement. L’ancien directeur avait invoqué une responsabilité partagée des ministères de tutelle – en l'occurrence Culture (chargé des politiques relatives aux auteurs et artistes) et Affaires sociales, c’est-à-dire en pratique le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, via sa Direction de la sécurité sociale (DSS). Il suggérait alors que les demandes et alertes adressées aux ministères n’avaient pas obtenu de réponse suffisante.

Une justification de l’échec structurel qui est bien entendu contestée par les syndicats d’auteurs.

Reste que le pilote du scandale Agessa avait été reconduit dans ses fonctions quand la structure fut renommée SSAA — Sécurité Sociale des Artistes Auteurs. Voilà qui ne manquait déjà pas d’ironie : de fait, sous sa direction, l’Agessa a été reconnue coupable de faute et condamnée à indemniser un auteur pour la gestion défaillante des droits à la retraite.

En remerciement des services rendus...

Pourtant, dans le procès-verbal du Conseil d’administration que ActuaLitté a consulté (sans tomber de sa chaise, et pourtant), on apprend qu’une indemnité de 300.000 € a été attribuée à l’ancien directeur et à son adjointe. Et ce, sans que ledit CA n’en ait été averti, « au regard d’un départ pour faute professionnelle et signalements de harcèlement ».

Réponse adressée, du bout des lèvres : « [E]n droit du travail, la sanction nécessite une procédure spécifique ». D’ailleurs, « les indemnités qui ont été versées à l’ancien directeur l’ont été selon les règles conventionnelles et contractuelles qui le liaient à la SSAA », peut-on lire.

Or, ce départ, en dépit du passif, s’est fait dans le cadre d’une rupture conventionnelle, pointe le rapport de la Cour des comptes : « Arrêté du 4 juin 2024 portant cessation de fonctions du directeur de l’organisme agréé prévu à l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale (rupture conventionnelle). »

Conformément à l’article L.2251-1 du Code du travail, c’est toujours la disposition la plus favorable au salarié qui s’applique. C’est donc avec l’argent des cotisations sociales prélevées désormais auprès des artistes auteurs que ces montants ont été payés. L’incompréhension d’alors grandit et les quelque 368.480 affiliés recensés en 2023 (soit 39.134 de plus) apprécieront le geste.

Que tout change pour que rien ne change

De fait, le CAAP pointait l’an passé que « les ministères de tutelle auraient dû relever de ses fonctions le directeur de l’AGESSA, Monsieur Dumas, et désigner une nouvelle personne ayant pour mission de commencer à mettre bon ordre aux pratiques illicites de l’AGESSA ». En effet, l’article R382-14 du code de la sécurité sociale prévoit de démettre la direction « en cas d’irrégularité grave » ou « de mauvaise gestion ».

Ce changement de direction aurait été légitimement attendu dès 2011, « à l’occasion de la mise en place de la direction commune AGESSA-MDA décidée par le gouvernement ». Il n’en fut rien : Thierry Dumas poursuivit son activité jusqu’au 7 juin 2024.

Pourtant, les exemples ne manquent en effet pas. Lors de la transformation de l’AGESSA en SSAA, le transfert du passif (dettes, droits non appelés, sauvegarde des droits) est critiqué comme étant mal documenté ou mal maîtrisé, et Dumas est associé à ce “passage” qui semble avoir manqué de clarté. C’est d’ailleurs ce qui déclencha l’enquête de la Cour des comptes.

De fait, ce sont les tutelles qui nomment le directeur (article R382-9 du code de la sécurité sociale), par arrêté conjoint. Notons à ce titre qu’Emmanuelle Bensimon-Weiller, inspectrice générale des affaires culturelles, prit sa succession pour un poste de directrice par intérim… qui a pris fin ce 25 septembre, date de son entrée à la Comédie française, en tant que directrice générale des services.

Un arrêté du 1er juillet dernier la prolongeait pourtant dans ses fonctions jusqu'au 31 octobre 2025. Son départ intervient donc avant la date prévue et désormais, Yann-Gaël Amghar, inspecteur général des affaires sociales et ex-directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, prend la direction, par un arrêté du 1er octobre au 15 novembre 2025. Soit pour un mois et demi d'activité.

Nous avons cherché à obtenir des précisions auprès des ministères, en sollicitant les différentes personnes impliquées dans le dossier, sans obtenir pour l'heure de réponse. De même, la SSAA, contactée pour fournir des éléments permettant de comprendre les indémnités accordées, n'a pas encore retourné nos demandes.

Mobilisation des artistes auteurs

Rappelons qu’une pétition, à l’iniative de syndicats d’auteurs et d’artistes, a été mise en ligne pour dénoncer le fonctionnement de la SSAA. Le texte s’articule autour de trois demandes simples, à commencer par le retrait de l’agrément ministériel à la SSAA.

Les signataires souhaitent également la création, dans le cadre du prochain Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), d’un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs doté d’une personnalité morale et reconnu comme organisme privé gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale.

Enfin, ils veulent obtenir du ministère de la Santé et de l’Urssaf Caisse nationale des garanties quant à la poursuite de l’action sociale et du maintien de la commission d’action sociale. Près de 1000 signatures ont été recueillies en deux jours (à cette adresse).

