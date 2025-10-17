Confidentialité ou transparence ? Crise au Conseil d’administration de la SSAA

Le rapport de juillet 2025 ne faisait pas dans la dentelle : la Cour constatait en effet : « Ni la Maison des artistes, ni l’Agessa, ni la SSAA n’ont nommé de commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes […]. Les comptes des associations n’ont été ni certifiés ni publiés au Journal officiel des associations. »

Une atteinte à la lisibilité et à la transparence de la gestion financière, d’autant que les statuts de la SSAA prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes depuis 2020. Rappelons à ce titre, comme l'avait révélé ActuaLitté, que l'ancien directeur avait signé une rupture conventionnelle pour son départ, accompagnée d'indemnités à la hauteur de 300.000 €. Malgré nos demandes, aucun des ministères de tutelle n'a souhaité apporter de précisions sur cette somme.

De même l’absence d’annexe aux comptes, pourtant obligatoire, « affecte la lisibilité des comptes ». Les dotations et reprises de provisions ont été mal comptabilisées, faussant la lecture des résultats. Et la tenue des comptes se révèle incohérente avec la réalité des opérations, notamment vis-à-vis de l’Urssaf Limousin.

Mais dans la gouvernance était également pointé un défaut de contrôle interne. « La SSAA a peu pris en compte les obligations du décret […] relatif au contrôle interne […]. Aucun rapport de contrôle interne sur l’efficacité ou les limites de celle-ci n’a été produit. » Ainsi, jusqu’en 2023, l’absence de conseil d’administration a également laissé la direction sans contre-pouvoirs internes, retardant les décisions budgétaires et affaiblissant la gouvernance.

D’autres écueils surgissent, notamment dans le cas du marché informatique « Sesaame ». La Cour décrivait par le menu un conflit d’intérêts manifeste : un consultant ayant dirigé le service informatique a ensuite participé à l’attribution du marché à sa propre société.

Elle soulignait l’absence de suivi budgétaire : « Aucun suivi budgétaire de ce marché n’a été réalisé par la SSAA ; seule la société retenue transmettait des documents sur l’avancement de ce projet insuffisamment piloté ».

Enfin, la Cour relevait « que les règles de la commande publique n’ont pas toujours été appliquées avec suffisamment de rigueur » et qu’aucune commission des marchés n’a été constituée depuis la création du conseil d’administration.

Cerise sur le gâteau, l’opacité de la SSAA s’est doublée d’un manque de supervision de la part de l’État, censé exercer une tutelle : « L’absence de certification des comptes et le défaut de publication […] n’ont pas été relevés par les ministères de tutelle, illustrant un défaut de contrôle de l’association », pointe le rapport.

Autant d’éléments qui correspondent à un diagnostic sévère d’opacité et de mauvaise gouvernance.

Confidentialité ou transparence ?

Lors d’un conseil d’administration fin 2024, un vif désaccord a opposé les syndicats d’artistes-auteurs au président de la SSAA autour d’un texte intitulé « Devoirs des administrateurs » — texte qui imposait, entre autres, le respect d’une stricte confidentialité des débats et une obligation de loyauté à l’égard de la SSAA.

D’un côté, plusieurs organisations, comme l’Union des Photographes Professionnels (UPP) ou le SNAC, ont défendu la nécessité de confidentialité pour protéger la sérénité des échanges internes.

De l’autre, des syndicats et associations comme la CGT-Spectacle, le CAAP, la GARRD ou encore la Ligue des auteurs professionnels ont dénoncé une dérive contraire aux principes de service public.

« Ce texte n’a pas de base légale claire. Il contrevient à la mission de service public exercée par la SSAA », indiquait le CAAP — Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs d’après le procès-verbal de la SSAA. « Les administrateurs sont les représentants d’organisations professionnelles, et non les gardiens du silence d’une association. Leur devoir premier est la transparence envers leurs mandants. »

La CGT-Spectacle et la GARRD (Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et documentaires) ont appuyé cette position : « Les représentants doivent rendre des comptes et aux artistes-auteurs qu’ils représentent. Ce document apparaît donc nul et non avenu », a précisé la CGT-Spectacle dans le procès-verbal.

Une fracture de gouvernance

Le débat dépasse la seule question juridique : il révèle deux visions irréconciliables de la gouvernance. Pour les uns, la SSAA doit fonctionner comme une association de droit privé protégeant ses débats internes. Pour les autres, elle relève d’une mission de sécurité sociale, donc du droit public, où la transparence est une obligation légale.

Un malaise institutionnel plus profond

Ces affrontements surviennent alors que la SSAA est critiquée pour son manque de transparence en matière de gouvernance, de dépenses et de fonctionnement. La tentative d’imposer le silence interne sur les débats du conseil d’administration a renforcé le sentiment, chez de nombreux artistes-auteurs, d’un organisme coupé de ses usagers, alors même qu’il prétend les représenter.

Pour rappel, les artistes-auteurs sont la seule population professionnelle dont l’organisme de sécurité sociale est une simple association loi 1901, qui doit pourtant exercer une mission de service public en assurant la gouvernance le leur régime de sécurité sociale.

Mais ce statut hybride, hérité de l’AGESSA, engendre des zones grises :

• absence d’élections professionnelles,

• confusion entre règles du Code de la Sécurité sociale et droit associatif,

• opacité budgétaire,

• et conflits d’intérêts entre missions d’intérêt général et gestion interne.

Reste à savoir ce que le gouvernement tranchera pour l’avenir de la structure.

