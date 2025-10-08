Moi aussi, je soutiens le projet de loi “Continuité de revenus

Il y a un peu plus d’un an, je participais à la première Nuit des artistes-auteurs et autrices européen·nes. L’événement consistait à aborder la précarité de nos métiers et à élaborer un statut protecteur pour tous·tes, selon la Résolution du Parlement européen [2023/2051(INL)].

Devant moi se tenaient des travailleur·ses de tout horizon, plus ou moins connu·es, et pour la plupart victimes de maltraitance institutionnelle : batailles avec France Travail, la CAF, l’URSSAF, la CPAM, et j’en passe, pour des droits qui leur étaient dus et dont ils n’étaient même pas sûr·es de bénéficier. J’avais signé mon premier contrat d’édition et m’étais tué·e à la tâche pour rendre un manuscrit impeccable. C’était donc ça l’avenir ? Mon rêve d’enfant tournerait-il bientôt au cauchemar administratif ?

Eh bien oui.

J’aime à croire que je fais partie d’une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices : celle qui ne veut plus subir sous prétexte de débuter. En 2017, j’ai suivi le mouvement « Plume pas ton auteur », lancé par la Charte au SLPJ de Montreuil. L’année suivante, c’était « Paye ton auteur », qui dénonçait l’absence de rémunération des auteur·ices à Livre Paris – un budget avait été prévu pour les plantes vertes, mais pas pour eux·elles !

J’ai ensuite découvert le scandale de l’Agessa, qui a privé de retraite 190.000 collègues — sans qu’iels n’aient, à ce jour, obtenu réparation. Puis j’ai vu le rapport Racine, cet espoir de reconnaissance pour toute la profession, être enterré par les pouvoirs publics sans autre forme de procès.

Dès lors, je savais que ma professionnalisation ne pourrait être dissociée de mon engagement social. J’ai rejoint un syndicat, je suis représenté·e par un agent littéraire, et je refuse de participer aux festivals qui ne rémunèrent pas leurs intervenant·es. Si de jeunes auteurs et autrices, comme moi, unissent leurs forces dans le prolongement des combats menés par nos confrères et consœurs de longue date, alors nous pourrons, ensemble, mettre fin aux pratiques qui nous exploitent.

Connaître nos droits, les revendiquer et les faire respecter : ce n’est pas un caprice, c’est une question de survie et de justice.

C’est lors de cette fameuse Nuit des artistes-auteurs et autrices européen·nes que j’ai pris connaissance de la PPL, qu’on appelle « Continuité de revenus ». Je me suis empressé·e de lire le tract, de signer la tribune, de partager l’information. J’étais scié·e.

Nous ouvrir le droit au chômage, à nous, artistes-auteurs et autrices ? L’équivalent d’une intermittence ? Je n’y ai pas cru.

Depuis l’enfance, on me répète que l’acte de création n’est pas un métier et qu’il est même normal de ne pas en vivre. C’est comme ça. Deviens salarié·e et tais-toi.

Je n’ai jamais adhéré à ce discours. J’ai un corps, j’existe, et j’ai besoin de conditions de vie décentes pour écrire. En situation de handicap, j’ai tenté maintes fois le salariat, épuisant mes ressources jusqu’au licenciement pour inaptitude médicale. J’ai 30 ans. L’écriture, c’est tout ce qu’il me reste, et tout ce que j’ai toujours voulu. Pourtant, le validisme généralisé mine profondément ma capacité à créer sereinement. La continuité de revenus me permettrait de ne plus dépendre de structures handiphobes, qui accordent désormais peu de répit financier et rejettent la plupart des dossiers sur des bases obscures, jugeant à leur guise de leur gravité.

Le cauchemar administratif est là, mais je le refuse. La CAF m’a inventé des dettes que je n’ai pas (je cite « le logiciel rencontre des bugs avec les activités non salariées »), France Travail bafoue mes droits malgré mes rappels à la loi. J’ai vu des collègues tomber enceintes et se ronger les sangs pendant ce qui aurait dû être un moment privilégié avec leur famille, parce que la CPAM leur refusait l’accès à leur congé maternité. J’en ai vu d’autres se faire sucrer le RSA, car leur conseiller estimait que leur activité artistique n’était pas légitime à entrer dans le dispositif de la loi Plein Emploi.

Je ne fermerai pas les yeux. La précarité endémique que nous subissons est inacceptable.

Nous cotisons comme n’importe quel·le travailleur·se. Nous sommes déjà raccordés au régime général et contribuons à la CSG, qui finance les allocations chômage, mais nous n’y avons pas accès.

Nous ne sommes pas un esprit flottant, détaché des contingences matérielles, ou une suite d’idées sur le papier. La vision romantique de l’auteur·ice bohème et libre – ou à l’inverse celle de l’homme cis blanc hétéro bourgeois – n’est ni ma réalité ni celle de nombre de mes collègues.

Les artistes-auteurs et autrices sont le premier maillon d’une industrie qui a généré plus de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Nos faibles revenus, irréguliers et fluctuants, nous poussent à jouer les funambules d’à-valoir en à-valoir, à grappiller quelques centaines d’euros lors de conférences et autres rencontres, tout en espérant que notre santé ne nous lâchera pas en cours de route.

Outre la création pure, nous effectuons des temps de trajet colossaux pour participer à des manifestations culturelles, nous gérons notre comptabilité, nous préparons des interventions, nous négocions nos contrats, nous relançons nos interlocuteurs, nous corrigeons sans relâche nos œuvres, nous répondons aux diverses sollicitations et nous nous improvisons même community manager pour avoir une « vitrine en ligne ».

La PPL est solidement argumentée, élaborée dans son financement, et ne relève en rien d’un fantasme militant. Portée par des sénateur·ices et parlementaires de tout bord, elle représente, à mes yeux, bien plus qu’une sécurité, mais un droit humain fondamental : celui de pouvoir travailler dans la dignité.

Crédits image : Bicanski, Pixnio, CC0

DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs

Par Auteur invité

