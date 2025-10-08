Moi aussi, je soutiens le projet de loi “Continuité de revenus

Chez les artistes-auteurs, l'espoir d'une vie moins précaire est né avec la proposition de loi « Continuité de revenus ». Dans les colonnes d'ActuaLitté, créateurs et créatrices prennent la parole pour partager leur expérience et expliquer pourquoi ils soutiennent cette proposition de loi, ainsi que les changements concrets qu’il pourrait apporter à leur quotidien. Cette fois-ci, c'est au tour de Melvin Mélissa, poétesse et romancière, autrice d'Une pieuvre au plafond (Rivages).
Le 08/10/2025 à 10:53 par Auteur invité
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
08/10/2025 à 10:53
0
Commentaires
3
Partages
Il y a un peu plus d’un an, je participais à la première Nuit des artistes-auteurs et autrices européen·nes. L’événement consistait à aborder la précarité de nos métiers et à élaborer un statut protecteur pour tous·tes, selon la Résolution du Parlement européen [2023/2051(INL)].
Devant moi se tenaient des travailleur·ses de tout horizon, plus ou moins connu·es, et pour la plupart victimes de maltraitance institutionnelle : batailles avec France Travail, la CAF, l’URSSAF, la CPAM, et j’en passe, pour des droits qui leur étaient dus et dont ils n’étaient même pas sûr·es de bénéficier. J’avais signé mon premier contrat d’édition et m’étais tué·e à la tâche pour rendre un manuscrit impeccable. C’était donc ça l’avenir ? Mon rêve d’enfant tournerait-il bientôt au cauchemar administratif ?
Eh bien oui.
J’aime à croire que je fais partie d’une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices : celle qui ne veut plus subir sous prétexte de débuter. En 2017, j’ai suivi le mouvement « Plume pas ton auteur », lancé par la Charte au SLPJ de Montreuil. L’année suivante, c’était « Paye ton auteur », qui dénonçait l’absence de rémunération des auteur·ices à Livre Paris – un budget avait été prévu pour les plantes vertes, mais pas pour eux·elles !
J’ai ensuite découvert le scandale de l’Agessa, qui a privé de retraite 190.000 collègues — sans qu’iels n’aient, à ce jour, obtenu réparation. Puis j’ai vu le rapport Racine, cet espoir de reconnaissance pour toute la profession, être enterré par les pouvoirs publics sans autre forme de procès.
Dès lors, je savais que ma professionnalisation ne pourrait être dissociée de mon engagement social. J’ai rejoint un syndicat, je suis représenté·e par un agent littéraire, et je refuse de participer aux festivals qui ne rémunèrent pas leurs intervenant·es. Si de jeunes auteurs et autrices, comme moi, unissent leurs forces dans le prolongement des combats menés par nos confrères et consœurs de longue date, alors nous pourrons, ensemble, mettre fin aux pratiques qui nous exploitent.
Connaître nos droits, les revendiquer et les faire respecter : ce n’est pas un caprice, c’est une question de survie et de justice.
C’est lors de cette fameuse Nuit des artistes-auteurs et autrices européen·nes que j’ai pris connaissance de la PPL, qu’on appelle « Continuité de revenus ». Je me suis empressé·e de lire le tract, de signer la tribune, de partager l’information. J’étais scié·e.
Nous ouvrir le droit au chômage, à nous, artistes-auteurs et autrices ? L’équivalent d’une intermittence ? Je n’y ai pas cru.
Depuis l’enfance, on me répète que l’acte de création n’est pas un métier et qu’il est même normal de ne pas en vivre. C’est comme ça. Deviens salarié·e et tais-toi.
Je n’ai jamais adhéré à ce discours. J’ai un corps, j’existe, et j’ai besoin de conditions de vie décentes pour écrire. En situation de handicap, j’ai tenté maintes fois le salariat, épuisant mes ressources jusqu’au licenciement pour inaptitude médicale. J’ai 30 ans. L’écriture, c’est tout ce qu’il me reste, et tout ce que j’ai toujours voulu. Pourtant, le validisme généralisé mine profondément ma capacité à créer sereinement. La continuité de revenus me permettrait de ne plus dépendre de structures handiphobes, qui accordent désormais peu de répit financier et rejettent la plupart des dossiers sur des bases obscures, jugeant à leur guise de leur gravité.
À LIRE — “Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs”, bientôt ?
Le cauchemar administratif est là, mais je le refuse. La CAF m’a inventé des dettes que je n’ai pas (je cite « le logiciel rencontre des bugs avec les activités non salariées »), France Travail bafoue mes droits malgré mes rappels à la loi. J’ai vu des collègues tomber enceintes et se ronger les sangs pendant ce qui aurait dû être un moment privilégié avec leur famille, parce que la CPAM leur refusait l’accès à leur congé maternité. J’en ai vu d’autres se faire sucrer le RSA, car leur conseiller estimait que leur activité artistique n’était pas légitime à entrer dans le dispositif de la loi Plein Emploi.
Je ne fermerai pas les yeux. La précarité endémique que nous subissons est inacceptable.
Nous cotisons comme n’importe quel·le travailleur·se. Nous sommes déjà raccordés au régime général et contribuons à la CSG, qui finance les allocations chômage, mais nous n’y avons pas accès.
Nous ne sommes pas un esprit flottant, détaché des contingences matérielles, ou une suite d’idées sur le papier. La vision romantique de l’auteur·ice bohème et libre – ou à l’inverse celle de l’homme cis blanc hétéro bourgeois – n’est ni ma réalité ni celle de nombre de mes collègues.
Les artistes-auteurs et autrices sont le premier maillon d’une industrie qui a généré plus de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Nos faibles revenus, irréguliers et fluctuants, nous poussent à jouer les funambules d’à-valoir en à-valoir, à grappiller quelques centaines d’euros lors de conférences et autres rencontres, tout en espérant que notre santé ne nous lâchera pas en cours de route.
À LIRE — Artistes-auteurs : “Nous ne méritons pas moins que vous d’être protégés”
Outre la création pure, nous effectuons des temps de trajet colossaux pour participer à des manifestations culturelles, nous gérons notre comptabilité, nous préparons des interventions, nous négocions nos contrats, nous relançons nos interlocuteurs, nous corrigeons sans relâche nos œuvres, nous répondons aux diverses sollicitations et nous nous improvisons même community manager pour avoir une « vitrine en ligne ».
La PPL est solidement argumentée, élaborée dans son financement, et ne relève en rien d’un fantasme militant. Portée par des sénateur·ices et parlementaires de tout bord, elle représente, à mes yeux, bien plus qu’une sécurité, mais un droit humain fondamental : celui de pouvoir travailler dans la dignité.
Crédits image : Bicanski, Pixnio, CC0
DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le statut des artistes-auteurs s’impose comme un sujet récurrent du débat public, révélant la précarité économique et sociale d’un métier pourtant essentiel à la vie culturelle. À l’heure où un projet de loi propose pour la première fois un dispositif de continuité de revenus, inspiré de l’intermittence, l'illustratrice Aurélie Abolivier témoigne de son expérience et appelle à une meilleure protection des artistes auteurs.
07/10/2025, 10:25
Depuis plusieurs années, le statut des artistes-auteurs s’invite régulièrement dans le débat public, révélant les fragilités économiques et sociales d’une profession essentielle à la vie culturelle. Alors qu’un projet de loi envisage pour la première fois une continuité de revenus sur le modèle de l’intermittence, Adrien Thomas témoigne de son quotidien et s’interroge sur ce que changerait une telle avancée...
04/10/2025, 10:23
Dans les colonnes d'ActuaLitté, des créateurs et créatrices prennent la parole pour raconter, à travers leur vécu, pourquoi ils soutiennent le projet de loi sur la continuité de revenus, et ce que celui-ci pourrait changer concrètement dans leur quotidien. Cette première tribune est signée par Samantha Bailly, autrice, scénariste et vidéaste française, qui a présidé la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse entre 2017 et 2019, ainsi que la Ligue des auteurs professionnels entre 2018 et 2021.
03/10/2025, 12:10
Un appel à mobilisation pour le 11 octobre a été lancé par Le Mouvement associatif, qui représente plus d'une association sur deux en France. Il concerne le monde associatif, touché par « une crise sans précédent ». L'Association Lecture Jeunesse, engagée pour inciter les jeunes à la lecture, se joint à la mobilisation. Nous reproduisons ci-dessous le texte de soutien de Lecture Jeunesse, ainsi que celui de l'appel à mobilisation du Mouvement associatif.
30/09/2025, 15:39
Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.
24/09/2025, 15:36
Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.
20/09/2025, 12:19
La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.
16/09/2025, 09:32
Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.
10/09/2025, 07:00
Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.
02/09/2025, 17:42
Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.
18/08/2025, 16:28
La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.
25/07/2025, 16:27
Depuis de nombreuses années, les librairies marocaines accusent les écoles privées de concurrence déloyale, en vendant directement les manuels et les fournitures scolaires aux élèves, en violation des circulaires ministérielles. La rentrée scolaire approchant, l'Association des librairies indépendantes du Maroc (ALIM) et le Collectif de la nouvelle édition marocaine alertent sur les pratiques de certaines structures d'importation et de distribution du pays et appellent les parents d'élèves à la solidarité envers les professionnels du livre.
11/07/2025, 09:57
Fin juin, des militants d'extrême droite ont filmé un autodafé allumé par leurs soins, visant des ouvrages d'éducation sexuelle ou présentant des personnages LGBTQIA+, avant de dénoncer la présence d'autres titres au sein de la médiathèque Elsa-Triolet de Lanester. L'Association des bibliothécaires de France appelle à la résistance antifasciste et à une défense de la liberté d'expression, contre les incitations à la haine. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'organisation.
09/07/2025, 09:47
Et si la dyslexie n’était pas un handicap, mais une autre forme d’intelligence ? Bertrand Descours, cofondateur de Lili for Life, la lampe conçue pour les personnes dyslexiques, appelle à repenser notre regard sur les personnes neuro-atypiques, et de les intégrer pleinement dans notre société, à l’image de ce que font d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord.
08/07/2025, 12:06
Indispensables au dialogue entre les auteurs et les lecteurs, mais souvent méconnus, voire ignorés, les interprètes sont des acteurs cruciaux pour le bon déroulement des salons et autres festivals. Le réseau des événements littéraires, RELIEF, a rédigé un code des bonnes pratiques, afin de promouvoir la qualité de leur travail et améliorer leur situation matérielle et juridique. Nous le publions ci-dessous, en intégralité.
07/07/2025, 12:46
Historien spécialiste du livre et de l’édition, Jean-Yves Mollier adresse à ActuaLitté un texte qui met les pieds dans le plat et les points sur les I(A) : avec l'intelligence artificielle, quel avenir pour le livre audio ? Et plus largement, qu'est-ce que le développement de ce format dit de l'industrie de l'édition à l'heure actuelle ?
01/07/2025, 09:01
À Toulouse, la seule école de théâtre en langue des signes de France et d’Europe est menacée de fermeture. Faute de financements, l’École de Théâtre Universelle (ETU) pourrait disparaître, privant les artistes sourds d’un accès fondamental à la formation professionnelle. Les fondateurs et le Théâtre du Grand Rond interpellent les pouvoirs publics.
25/06/2025, 18:20
Alors que le projet de taxe sur le livre d’occasion divise la filière, plusieurs acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) appellent à un débat élargi. Face à l’urgence écologique, au recul de la lecture et aux fragilités du secteur, ils plaident pour des états généraux du livre, afin de repenser ensemble l’avenir de cette économie.
24/06/2025, 17:40
L’École de la Librairie, fondée en 1972 sous le statut d'association Loi 1901, est l’organisme de formation de référence du secteur de la librairie. Forte d’une équipe d’environ 60 professionnel·les, elle a pour mission de former les libraires d’aujourd’hui et de demain. Son Centre de Formation d’Apprentis (CFA) accueille chaque année près de 200 apprenti·es. Elle adresse une lettre ouverte demandant le maintien de l’apprentissage comme voie de formation initiale, au service de la jeunesse et de la librairie.
10/06/2025, 14:00
Les conditions de travail au sein de la librairie indépendante : dans son blog Sodome et Gomorrhe (un lieu pour lire quand tout crame), Hugo Magnier apporte son propre témoignage sur le sujet. Ainsi que d’autres, de salariés, ex-salariés, ex-future patronne pour exposer « ce qui coince dans le modèle de la librairie indé et de ses aspirations ». Ses remarques sont ici reproduites dans leur intégralité.
09/06/2025, 16:36
Souvent présenté comme une alternative moderne et inclusive, le livre audio facilite l’accès à la lecture pour les personnes atteintes de malvoyance profonde. Mais peut-il réellement remplacer le papier ? Selon la Librairie des Grands Caractères, dont nous reproduisons le texte ci-dessous, la réponse est non : pour celles et ceux dont la vision reste partiellement fonctionnelle, les livres en grands caractères conservent des atouts cognitifs et sensoriels irremplaçables.
05/06/2025, 10:30
Comment les libraires peuvent participer à la Grande Cause Nationale "Santé Mentale". Voici l'intitulé de la lettre ouverte et pétition adressée au Syndicat de la Librairie Française. Elle invite « à une plus grande clarté sur l'offre éditoriale en boutique en évitant autant que faire se peut le mélange des genres sur les étals, confondant développement personnel, psychiatrie et ésotérisme », explique le chercheur Mickael Worms-Ehrminger. Elle est ici reproduite en intégralité.
31/05/2025, 12:36
Entre décembre 2024 et mars 2025, la Gaîté Lyrique a été le théâtre d’une occupation menée par plusieurs collectifs militants mobilisés pour offrir un abri à plus de 200 mineurs isolés étrangers contraints de vivre à la rue. Après une déclaration commune des partenaires associés du lieu, inquiets pour son avenir, les équipes de la Gaîté Lyrique – salariés, intermittent·es, agents de sécurité et partenaires – dénoncent le retrait de la Ville de Paris et appellent à un sursaut politique. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.
16/05/2025, 12:47
À partir de décembre 2024 et jusqu'en mars 2025, la Gaîté Lyrique a été occupée par des collectifs militants, qui se sont engagés pour ne pas laisser plus de 200 mineurs isolés étrangers dormir dans la rue. L'expulsion de ces personnes constitue un « échec collectif » selon Arty Farty, Arte France, makesense, SINGA et Actes Sud, les partenaires associés de la Gaîté Lyrique. Ils avertissent à présent d'une mise en danger du lieu par la mairie de Paris, faute d'un soutien à la hauteur, dans un texte reproduit ci-dessous.
15/05/2025, 15:30
Un arrêté publié au Journal officiel du 30 avril dernier rendait « librement » communicables les cahiers citoyens, ou « cahiers de doléances », collectés lors du Grand Débat national de 2019, lequel avait suivi la mobilisation des « Gilets jaunes » en France. L’Association des archivistes français se félicite de cet accès facilité, mais invite les pouvoirs publics à répondre à « la question de la gouvernance et des moyens alloués » pour cette opération, dans un texte reproduit ci-dessous.
09/05/2025, 09:35
#BookBanUSA — Face aux tensions politiques et aux menaces de guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, PEN Québec, PEN America et PEN Canada unissent leurs voix. Dans une déclaration commune publiée le 1er avril, les organisations littéraires appellent à préserver la libre circulation des livres et des idées au-delà des frontières. Plus qu’un plaidoyer pour la culture, un rappel que la littérature, sans passeport ni douane, reste l’un des piliers fondamentaux de la liberté d’expression et du dialogue entre les peuples.
26/04/2025, 11:02
À l’occasion de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur - 23 avril 2025 - David Dupré, président de Vivlio, leader français de la lecture numérique, nous livre son point de vue sur le marché actuel du livre numérique et l’hégémonie des GAFAM sur le secteur.
17/04/2025, 14:56
Pour contrer leurs difficultés financières, les éditions Pontcerq invitent leurs lecteurs à soutenir leur travail en demandant l’acquisition de leurs livres en bibliothèque. Un geste concret pour permettre la poursuite des publications à venir, et en retour, un texte inédit de Hebel sera offert aux soutiens.
17/04/2025, 10:57
De plus en plus attaquée, mise au même niveau que la « post-vérité » chérie des totalitaires, la science se doit de gagner et conserver la confiance des citoyens. Pour ce faire, l'intégrité des disciplines doit être garantie et protégée : l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) formule une vingtaine de propositions pour les bibliothèques et structures documentaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, reproduites ci-dessous.
10/04/2025, 09:49
Le réseau Relief, qui réunit 55 festivals et salons littéraires, s'alarme dans un message d'« une situation budgétaire qui se dégrade continuellement », mettant en péril la pérennité des événements qui animent et font vivre le secteur du livre. Le désengagement des collectivités et le retrait des soutiens publics, parallèlement à l'inflation, font courir un risque majeur, détaille une tribune reproduite ci-dessous.
04/04/2025, 10:06
Annulé par la justice après une longue bataille juridique, le chantier de l’autoroute A69 illustre la montée en puissance des luttes locales contre les projets polluants. Pour accompagner ces mobilisations, Le Passager clandestin publie un manuel juridique illustré, outil pratique à l’usage de toutes celles et ceux qui défendent leurs territoires. L'éditeur nous présente l'initiative.
02/04/2025, 13:20
À quelques jours de son inauguration, l'édition 2025 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est retrouvée au cœur d'une polémique, alimentée par une enquête de L'Humanité. La société organisatrice, 9e art+, y était pointée, notamment, pour une direction « toxique » ainsi qu'un « virage commercial » de l'événement, tandis qu'une victime dénonçait un viol présumé, ayant eu lieu pendant le FIBD 2024. Une coalition d'organisations d'auteurs et d'autrices réclame un appel d’offres pour la gestion du FIBD, dans un message que nous reproduisons ci-dessous.
01/04/2025, 12:20
Dans un texte communiqué à ActuaLitté, la société The French Publishers’ Agency, dresse le portrait d’une Amérique complexe, où la culture est menacée. Représentant les droits en langue anglaise sur une liste très sélective, mais très diversifiée de livres de France, ce collectif tire la sonnette d’alarme.
31/03/2025, 16:48
En mars 2025, le ministère de l'Éducation nationale a annulé la distribution de 800 000 exemplaires de la version illustrée de La Belle et la Bête par le dessinateur Jul. Dans une tribune, L’Observatoire de la liberté de création s’interroge sur ce qui ressemble à une décision de censure fondée sur des motifs spécieux ainsi que sur les pressions ou interventions qui auraient pu motiver ce revirement.
29/03/2025, 10:01
Le deuxième mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis s'est ouvert avec deux objectifs principaux : le démantèlement de l'État fédéral d'une part, la lutte contre le « wokisme » d'autre part. Parmi les cibles du président et de ses soutiens, le service public de la culture, dont les bibliothèques... Plusieurs organisations professionnelles du secteur s'inquiètent, et appellent à la « vigilance internationale », dans un texte reproduit ci-dessous.
26/03/2025, 11:04
ActuaLitté a relayé la décision des éditions PUF de finalement publier l'ouvrage Face à l’obscurantisme woke, qu'elles avaient, quelques jours auparavant, « suspendu ». L’un des directeurs de cette parution, Xavier-Laurent Salvador, a demandé un droit de réponse, suite à cet article.
25/03/2025, 15:04
Autres articles de la rubrique À la loupe
De loin, on ne peut pas deviner l’énorme énergie que déploie Landry Ouoko Delombaut pour faire évoluer le livre dans son pays : la République centrafricaine. À Bangui, il crée une maison d’édition, anime un réseau de clubs de lecture, coordonne des rencontres littéraires, active de petits points de vente… Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
07/10/2025, 10:18
Longtemps minimisé, le harcèlement scolaire est reconnu comme un fléau aux visages multiples, dont la violences s'invite même sur les écrans. Face à la détresse des enfants, une voie inattendue s’ouvre : celle du conte. L'autrice Eva Kopp, qui a publié Gautier Grand nez, illustré par Séverine Duchesne chez Piktos Jeunesse mise sur la force symbolique des récits pour rendre enfin la parole possible.
06/10/2025, 17:17
Ancien libraire indépendant devenu universitaire, David Piovesan s’est lancé en 2022 dans un périple de quatre ans à travers l’Europe afin de prendre le pouls des librairies du continent. Il a visité 23 pays et rencontré plus de 250 acteurs du monde du livre : libraires surtout, mais aussi éditeurs, auteurs, traducteurs ou responsables d’associations. Ce grand tour d’observation, effectué en train et en bus, lui a permis d’amasser un matériau unique sur l’évolution du secteur.
06/10/2025, 13:30
De l’héritage d’une librairie bientôt centenaire est née Allée des Loupiotes, maison tournée vers la jeunesse. Guidée par la passion de son équipe et l’envie d’accompagner l’enfant dans sa croissance, elle propose des histoires douces, drôles et pleines de sens. Ses premiers titres, attendus dès octobre 2025, entendent éclairer petits et grands lecteurs.
06/10/2025, 09:00
Originaire de Paris, né de parents kabyles, Nasser travaille à Rome pour des agences de développement de l’ONU. Il écrit aussi des ouvrages, dont La faim du monde, Éditions Balland. Aujourd’hui, il nous confie une tribune, Ecrivains enragés, explorant la complexe relation entre les écrivains africains exilés et leur terre d’origine.
05/10/2025, 13:50
Avec son premier roman, Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose d’emblée comme une nouvelle voix littéraire à suivre. Finaliste du prestigieux Prix des Deux Magots, elle explore avec justesse les complexités des couples mixtes, des héritages culturels et des fragilités familiales.
02/10/2025, 18:38
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Victor Pouchet signe avec Voyage, voyage (L'Arbalète), son cinquième roman, un road novel tendre et mélancolique : après une fausse couche, Orso et Marie fuient Paris, à bord d’une vieille Nevada. Rien à voir avec le tube de Desireless - sinon cette intuition : pour survivre, il faut parfois partir très loin, même à deux heures de chez soi.
01/10/2025, 18:05
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Feurat Alani publie à la rentrée littéraire chez JC Lattès, Le ciel est immense. Ce roman, traversé par la mémoire, l’Histoire et l’absence, raconte la quête d’un neveu pour retrouver la trace de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Après avoir livré un récit journalistique avec Le parfum d’Irak, l’auteur choisit cette fois la fiction pour tenter de combler les trous laissés par les non-dits. Rencontre avec un écrivain qui fait dialoguer intime et collectif, réalité et imaginaire.
30/09/2025, 16:24
Thomas Mariani vient de publier chez Gulf Stream Hero - Perle de Messine. À cette occasion, il revient sur l'élaboration d'un texte qui doit beaucoup au Barde et plus encore, peut-être, aux réticences qu'on lui signifia. « Récit en cinq actes, collerette à dentelle et crête à l’iroquoise comprises », comme il l'écrit si bien lui-même.
30/09/2025, 13:25
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Joseph Incardona publie chez Finitude Le monde est fatigué, un récit tendu où l’intime se frotte au politique, où l’action épouse la pensée, où un corps éprouvé garde pourtant ses secrets.
29/09/2025, 18:19
La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux. Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers.
29/09/2025, 10:32
La rentrée littéraire 2025 est un bon cru avec la première parution chez Basset Éditions, maison dirigée par Brünhilde Delhommeau, de Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà. Cette nouvelle maison d’édition souhaite publier des essais, des enquêtes sur les organisations criminelles, avec une vocation internationale.
29/09/2025, 10:17
La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable.
28/09/2025, 10:45
Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.
25/09/2025, 16:54
Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.
24/09/2025, 11:52
Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...
24/09/2025, 10:55
Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».
23/09/2025, 19:13
Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.
23/09/2025, 10:43
Le Prix du roman Fnac 2025 vient d’être attribué à Les Éléments de John Boyne (éd. JC Lattès, trad. Sophie Aslanides). Un roman en quatre volets qui scrute sans complaisance la mécanique des violences et l’héritage psychologique qu’elles laissent derrière elles. Et la possibilité de rompre — ou non — le cycle des abus.
22/09/2025, 17:17
Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées.
22/09/2025, 10:14
À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures.
22/09/2025, 09:00
J’ai d’abord entraperçu la tête massive d’un certain Orson Welles sur la couverture d’un livre. Intrigué, je me suis approché. Puis mon regard est tombé sur un autre visage, plus pointu : celui d’Émile Cioran. Deux géants, deux faces antagonistes, et une même biographe, Anca Visdei. Lauréate du Prix Goncourt de la biographie 2025 pour sa peinture d'un « gai désespoir », elle est présente cette année au festival Livres dans la Boucle de Besançon, où elle déploie son énergie, sa verve et son esprit peu commun.
20/09/2025, 13:33
Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.
19/09/2025, 21:00
Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul.
19/09/2025, 17:03
Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.
19/09/2025, 14:56
30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...
17/09/2025, 17:25
À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…
17/09/2025, 12:45
Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…
17/09/2025, 10:26
Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury.
16/09/2025, 18:51
Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.
15/09/2025, 10:23
Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones.
15/09/2025, 09:00
L’intelligence artificielle bouleverse notre rapport à la création. Jadis réservée aux artistes et aux techniciens, l’imaginaire devient aujourd’hui accessible à tous. Grâce aux outils génératifs, chacun peut transformer ses rêves en images, récits ou univers interactifs. Une révolution culturelle s’amorce : imaginer, c’est désormais créer. Philippe Nadeau, directeur du Digihub au Canada, pose les bases de cette réflexion.
12/09/2025, 11:39
Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.
09/09/2025, 09:30
Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...
08/09/2025, 12:12
En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.
08/09/2025, 11:01
À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.
08/09/2025, 10:59
Commenter cet article