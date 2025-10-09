Montréal, ville des aurores et des solitudes

Ce tableau fragmenté du Montréal des années 1990, déjà couronné d’un grand succès au Québec, met en scène une mosaïque de personnages à la fois blessés et profondément humains. Ces histoires brèves ouvrent des fenêtres sur la solitude urbaine et les espoirs fragiles de ceux qui la peuplent. Montréal y apparaît comme un personnage à part entière, un centre magnétique autour duquel gravitent ces « aurores » dont la lumière persiste bien après la lecture.

On y retrouve une forte empreinte locale et une étonnante modernité dans la représentation de Montréal comme ville des possibles, nourrie de nombreuses allusions aux luttes politiques, culturelles et linguistiques propres au Québec.

C’est avec Les aurores montréales, premier titre de leur catalogue, que les éditions Les Grands Vents inaugurent leur aventure éditoriale, offrant ainsi au public francophone européen la découverte de l’univers de Monique Proulx.

Les éditions Les Grands Vents nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Québec en 1952, Monique Proulx s’est d’abord passionnée pour les sciences avant d’obtenir un baccalauréat en littérature et en théâtre à l’Université Laval. Romancière et scénariste reconnue, elle s’est imposée comme une figure majeure du paysage littéraire québécois. Son roman Le sexe des étoiles (1987), adapté au cinéma et nommé aux Oscars, a marqué les esprits.

Lauréate du Prix des cinq continents de la francophonie pour Enlève la nuit (2022), elle siège désormais au jury de ce même prix. Ses œuvres, maintes fois primées, ont été traduites en plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol et le roumain.

Aujourd’hui, Monique Proulx partage son temps entre Montréal et les Laurentides, où elle savoure, entre deux séances d’écriture, la cueillette des champignons et les baignades dans les lacs de la région.

Parution le 7 novembre 2025.

