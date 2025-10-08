Les Moomins reviennent au cinéma, avec Rebecca Sugar aux commandes

Nés sous la plume de Tove Jansson pendant la Seconde Guerre mondiale, les Moomins sont des trolls aux formes arrondies vivant dans la vallée de Moomin, un lieu empreint de magie et de bienveillance. Depuis leur création, ces personnages ont conquis le monde à travers des livres traduits dans plus de 60 langues, des séries télévisées diffusées dans 120 pays et une bande dessinée publiée sur une quarantaine de territoires.

Les Moomins sont d'ailleurs toujours d'actualité en France avec un album paru le 3 septembre dernier, intitulé Les Moomins ont une nouvelle voisine (traduit par Géraldine Chognard, Cambourakis). En France, les ouvrages autour des personnages de Tove Jansson se sont écoulés à plus de 44.000 exemplaires, d'après Edistat.

Avec ce nouveau long métrage, les producteurs souhaitent faire redécouvrir ces figures emblématiques à une autre génération. « Nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse Rebecca Sugar ainsi qu’avec Annapurna pour ce film exceptionnel. Nous avons hâte de voir comment cette équipe expérimentée réinterprétera les histoires bien-aimées des Moomins », a déclaré Roleff Kråkström, directeur général de Moomin Characters.

Le studio de Nimona

Le film sera produit par Julia Pistor, déjà à l’origine de plusieurs succès de l’animation américaine. Annapurna Animation, dirigée par Robert Baird et Andrew Millstein, s’associe au projet après le succès de Nimona en 2023, diffusé en France par Netflix. « Nous sommes honorés de porter la vision intemporelle de Tove Jansson sur grand écran », ont-ils commenté.

Connue pour son travail novateur sur Steven Universe, série récompensée par les prix GLAAD et Peabody, Rebecca Sugar apporte à ce projet son univers sensible et musical. Elle a également signé Steven Universe, le film (2019), salué pour sa profondeur émotionnelle et sa créativité visuelle.

L’artiste, qui a récemment sorti son album Lonely Magic, explore ici un nouveau terrain d’expression en adaptant l’univers des Moomins, mêlant animation et musique pour revisiter ce classique de la littérature jeunesse.

Une longue carrière à l'écran

Depuis leur création, les Moomins ont inspiré de nombreuses adaptations à travers le monde. Dès la fin des années 1950, une première série en stop motion, Die Muminfamilie, voit le jour en Allemagne. Le Japon s’empare ensuite de l’univers avec plusieurs séries d’animation, dont Moomin (1969-1970) et New Moomin (1972), avant qu’une version austro-polonaise en stop motion, The Moomins (1977-1982), ne poursuive la diffusion internationale.

Les années 1990 marquent un tournant avec Les Moomins (Tanoshii Moomin Ikka), coproduction finno-néerlando-japonaise traduite en français et devenue la plus populaire des adaptations. Plus récemment, la série La Vallée des Moomins (Muumilaakso), lancée en 2019, perpétue l’héritage sur France TV et Okoo.

Le grand écran n’a pas été en reste, avec plusieurs films d’animation produits depuis les années 1990, dont Comet in Moominland (1992), Moomin et la folle aventure de l’été (2008), Les Moomins et la chasse à la comète (2010) ou encore Les Moomins sur la Riviera (2014) et Les Moomins attendent Noël (2017).

L’univers des Moomins s’étend même au delà du cinéma. Le jeu vidéo Mumrik : La mélodie de la Vallée des Moomins, sorti sur Nintendo Switch en 2024, s'inscrit aussi dans cette série d'initiatives pour maintenir la licence sur le devant de la scène.

Un autre jeu, intitulé Moomintroll : Winter’s Warmth, toujours développé par le studio indépendant norvégien Hyper Games, est par ailleurs prévu pour 2026. Il se déroulera toujours dans le même univers même s'il ne s'agit pas d'une suite à proprement parler.

Crédits illustration : Moomin et Snufkin dans les séries animées The Moomins, Moomin et Moominvalley (DR)

