Vie privée : Rebecca Zlotowski embarque Anne Berest au scénario

Anne Berest est loin d'être étrangère au 7e art. Elle a déjà à son actif, en effet, plusieurs scénarios, dont celui de la série Que d’Amour de Valérie Donzelli, dans les années 2010, ou de Mytho, qui compte six épisodes réalisés par Fabrice Gobert.

Elle a par ailleurs collaboré, par le passé, avec Rebecca Zlotowski : cette dernière l'a fait apparaitre à l'écran dans la série Les Sauvages (2019) et dans Les Enfants des autres (2022). Cette fois, l'autrice de La Carte postale officie en tant que coscénariste, pour Vie privée.

Le long-métrage réunit, à son casting, Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric ou encore Vincent Lacoste.

Par Antoine Oury

