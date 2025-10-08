Carbone bleu, algoculture... La langue française plonge dans le grand bain

Publiée au Journal officiel du 3 octobre dernier, la liste relative au vocabulaire de l'environnement se consacre assez largement à l'océanographie. Elle s'ouvre ainsi avec l'algoculture, un terme sans équivalent étranger, pour désigner la « culture des algues en milieu naturel ou en laboratoire ». La récolte peut ensuite être utilisée pour absorber le dioxyde de carbone (CO2), dépolluer des milieux, remplacer le plastique dans certains de ses usages, et même produire des aliments, des cosmétiques ou des médicaments.

Cette culture peut se décliner avec les coraux, prenant alors le nom de coralliculture. Pour les applications, il s'agit cette fois de « reconstituer des barrières de corail ou de créer des bioconstructions calcaires afin de protéger des infrastructures sous-marines ».

Algues et coraux, justement, participent au captage et stockage du carbone bleu (pour « blue carbon »), expression qui désigne le dioxyde de carbone (CO2), « naturellement capté par les végétaux des zones côtières et des océans, puis stocké dans ces végétaux ainsi que dans les sédiments marins ».

Parmi les autres termes liés à l'océanographie étudiés par la Commission d'enrichissement, citons la neige marine (« marine snow »), la marinisation (« marinisation » ou « marinization »), ou encore la polynie (pour « polynya »), un « espace de pleine eau enclos dans un environnement marin totalement glacé ».

La commission s'attarde sur d'autres réalités contemporaines à désigner en français, comme le phénomène « no kids » ou « GINK » pour « Green Inclination No Kid ». Ce comportement, désigné en français « sans enfant par choix écologique » ou « SECE », est celui « d'une personne qui décide de ne pas avoir d'enfant par pessimisme quant à l'avenir de l'humanité eu égard à la dégradation de l'environnement ».

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète des termes est accessible ci-dessous ou, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

Photographie : La barrière de Venable et l'île Farwell, dans l'Antarctique. Au centre, une polynie. (illustration, NASA ICE, CC BY 2.0)

