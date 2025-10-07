Le FIBD consacre Parasite d'Hitoshi Iwaaki : une exposition entière, une première mondiale

Éditée en France chez Glénat, la série trouve ici un bel écrin, avec plus de 160 originaux — planches en noir et blanc et illustrations couleur — jamais sortis du Japon. La scénographie, pensée comme une traversée de l’imaginaire d’Iwaaki, promet une immersion baroque, drôle et inquiétante dans un univers où la SF, l’horreur organique et la réflexion philosophique se répondent.

Né à la fin des années 1980 dans les pages d’un magazine japonais, Parasite (Kiseijû en version originale) s’impose très vite comme un fleuron de la science-fiction nippone. Le point de départ est aussi simple qu’irrésistible : des entités d’origine inconnue envahissent la Terre ; l’une d’elles, ratant sa cible, se loge dans la main droite d’un lycéen sans histoires, Shinichi Izumi.

De ce postulat naît une fable nerveuse sur la cohabitation avec l’altérité, la responsabilisation morale et l’instinct de survie. À l’origine, Iwaaki ne prévoyait que trois tomes ; le plébiscite des lecteurs l’amène à prolonger l’aventure sur cinq ans de prépublication (1990-1995) et dix volumes dans la première édition — huit dans la toute dernière, une « forme optimale » selon l’auteur, qui refusa d’étirer artificiellement sa série malgré les sollicitations de son éditeur.

Si Parasite a conquis un public large, c’est qu’il ne dilue jamais sa promesse : personnages denses, action précise, creature design d’une inventivité constante, et un brassage réflexif qui embrasse l’écologie, la science et la politique. Le tout compose un modèle d’efficacité et d’ambition, hissé presque en temps réel au rang de monument de la culture populaire.

Cette force d’aimantation s’est prolongée par de multiples vies : en 2014, l’anime Parasite : la maxime transpose l’œuvre à l’écran ; en 2015, deux films, Parasyte: Part 1 et Part 2, la portent au cinéma ; en 2024, la mini-série Parasyte: The Grey en redéploie les enjeux. Deux recueils hommages, Neo Parasite (2014) et Neo Parasite F (2015), ainsi qu’un spin-off, Parasite Reversi, dessiné par Moare Ohta depuis 2018, témoignent de la vitalité d’un univers capable de recruter des lecteurs sur plusieurs générations.

L’exposition d’Angoulême met en lumière une figure paradoxale : Hitoshi Iwaaki, auteur discret et pourtant hyper influent, inventeur de créatures devenues des icônes du bestiaire fantastique japonais. En rassemblant des œuvres originales encore jamais montrées hors du Japon, « Parasite : la guerre des mondes » offre un accès rare à la fabrique d’un classique : cadrages, encrages, variations, tout ce qui fait la grammaire visuelle d’Iwaaki se donne à voir. Le parcours, imaginé comme une progression organique, fait sentir la tension constitutive de la série : horreur métaphysique et humour noir, méditation sur l’humain et jubilation d’aventure.

Côté librairie, l’actualité française accompagne l’événement : Glénat publie une nouvelle édition de Parasite et un coffret intégral, ainsi que les séries complémentaires Neo Parasite et Parasite Reversi. De quoi prolonger, au-delà des salles d’exposition, l’expérience d’un manga qui n’a cessé de renouveler son pouvoir de fascination tout en conservant l’essentiel : une rigueur de récit, une économie d’effets et une capacité rare à interroger ce qui nous habite, ce qui nous dévore… et ce qui nous rend humains.

