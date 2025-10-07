Mondes sauvages” : ARTE s’inspire d’Actes Sud pour raconter le vivant

Chaque film explore la relation entre les humains et le monde animal ou naturel, en suivant des chercheurs qui partent à la rencontre du vivant dans son environnement. À travers leurs regards, la chaîne propose une immersion sensible dans la complexité des écosystèmes et la nécessité d’une cohabitation renouvelée avec la nature.

Réalisée par Matthieu Maillet, Claire Judrin et Mike Magidson, la collection s’inspire directement de l’esprit des ouvrages d’Actes Sud : comprendre et raconter les multiples manières d’exister sur Terre. Les trois épisodes, portés par la voix de la comédienne Céline Sallette, mettent en scène des scientifiques qui, au-delà de la recherche, deviennent les interprètes de ces mondes silencieux.

Produit par ARTE France et Galatée Films, l’ensemble propose trois documentaires de 52 minutes, diffusés chaque matinée du 3 au 5 novembre et disponibles en avant-première sur arte.tv.

Une série en trois volets

Dans le premier volet, Sanglier, la bête noire, Matthieu Maillet suit le chercheur Raphaël Mathevet dans sa rencontre avec un animal à la fois redouté et fascinant. Quittant les forêts pour traverser champs et zones urbaines, le sanglier incarne les tensions croissantes entre activités humaines et vie sauvage.

Réduit aux dégâts qu’il cause, il devient pourtant le révélateur d’un équilibre à repenser. À travers son observation patiente, le film montre la sociabilité et l’adaptabilité de cet animal, tout en posant une question centrale : comment coexister avec le vivant sans le dominer ?

Le deuxième épisode, Chauves-souris, les sentinelles de la forêt, réalisé par Claire Judrin, suit Laurent Tillon, responsable biodiversité à l’Office national des forêts. « Les chauves-souris sont vitales pour la bonne santé des forêts », affirme-t-il. Perché à la cime des arbres ou plongé dans la nuit, il cherche les signes infimes de leur présence.

Le film dévoile un univers discret, où chaque battement d’aile contribue à maintenir l’équilibre des milieux. Peu à peu, le spectateur apprend à percevoir la forêt autrement, comme un espace partagé entre espèces visibles et invisibles.

Enfin, Icebergs, voyage avec les colosses éphémères de Mike Magidson entraîne le public dans le Grand Nord, aux côtés du philosophe Olivier Remaud. Après des milliers d’années passées au cœur des glaciers, un bloc de glace se détache et entame sa dérive dans l’océan Arctique. Ce voyage devient le symbole d’une autre forme de « vie », mouvante et fragile.

En mêlant science, poésie et philosophie, le film redéfinit notre perception de la glace et du monde polaire, rappelant que chaque fragment du vivant participe à un équilibre global.

Un partenariat qui ne sort pas de nulle part

Dans la continuité des collaborations entre ARTE et Actes Sud, Mondes sauvages s’inscrit dans la même démarche que H24, série et livre qui donnaient voix aux femmes pour témoigner des violences du quotidien. Si H24 explorait la condition humaine à travers l’intime et le social, Mondes sauvages élargit la perspective en interrogeant notre place parmi les autres formes de vie.

Dans les deux projets, l’association entre la chaîne et l’éditeur (voir quelques titres, ci-dessous) traduit une volonté commune : utiliser le pouvoir du récit, qu’il soit documentaire ou fictionnel, pour éclairer le réel et questionner notre manière d’habiter le monde.

À travers ces trois récits, Mondes sauvages propose une réflexion commune : écouter, observer et comprendre le vivant autrement. Sans emphase ni discours militant, la série montre que les frontières entre humanité et nature sont bien plus poreuses qu’il n’y paraît.

En donnant la parole à ceux qui étudient et partagent la vie des autres espèces, ARTE poursuit son exploration documentaire du monde contemporain, invitant le spectateur à renouer avec cette part sauvage qui nous entoure et dont nous faisons, inévitablement, partie.

Crédits illustration : ARTE et ActuaLitté, CC BY SA 2.0

