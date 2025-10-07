C'est au tour du Prix Renaudot de dévoiler ses deuxièmes sélections 2025

Créé en 1926, le Prix Renaudot rend hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653), pionnier de la presse et de la publicité en France. Depuis près d’un siècle, il a distingué de grands auteurs, parmi lesquels Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon, Michel Butor, Édouard Glissant, Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes.

En 2024, le Renaudot du roman est revenu à Gaël Faye pour Jacaranda (Grasset), tandis que le Renaudot de l’essai a récompensé Sébastien Lapaque pour Échec et mat au paradis (Actes Sud).

Composé de Patrick Besson (président), Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud (secrétaire général), Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui, le jury se réunira à nouveau le 28 octobre à l’Hôtel de Massa, avant la délibération finale prévue le mardi 4 novembre 2025 chez Drouant.

Deuxième sélection Romans 2025

Feurat Alani, Le ciel est immense (JC Lattès)

Nathacha Appanah, La nuit au cœur (Gallimard)

Anne Berest, Finistère (Albin Michel)

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre (Grasset)

Pierre Jourde, La Marchande d’oublies (Gallimard)

Sylvie Le Bihan, L’ami Louis (Denoël)

Justine Lévy, Une drôle de peine (Stock)

Louis-Henri de La Rochefoucauld, L’amour moderne (Robert Laffont)

Deuxième sélection Essais 2025

Kaouther Adimi, Joie ennemie (Stock)

Julie Brafman, Yann dans la nuit (Flammarion)

Fabrice Gaignault, Un livre (Arléa)

Agnès Michaux, Huysmans vivant (Le Cherche-Midi)

Jean-Claude Perrier, La mystification indienne (Cerf)

Marc Weitzmann, La Part sauvage (Grasset)

Crédits image : Feurat Alani (© Philippe Matsas, JC Lattès)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com