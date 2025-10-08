Des extraits de cartes transformés en œuvres d’art

Car, ainsi coupés de leur contexte, les extraits donnent naissance à des paysages étonnants et d’une beauté insoupçonnée. Vous y trouverez une carte géologique qui dessine une tulipe, une voie ferrée qui ressemble à une musculature humaine, des couleurs ou des typographies sublimes, des légendes qui forment des haïkus inattendus... Le livre devient une galerie où chaque extrait de carte est un tableau unique, qu’un court texte poétique éclaire à la façon d’un cartel de musée.

Les Éditions Autrement nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jean-Luc Arnaud est directeur de recherche au CNRS et historien de la cartographie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine dont La carte de France - Histoire et techniques (Parenthèses, 2022). Membre du collectif Stevenson, il a contribué à Mappa insulae (2019), Mappa urbis (2021) et Mappa Grafica (2024). Il aime à arpenter les archives pour y dénicher les cartes les plus incroyables.

Parution le 5 novembre 2025.

