Martinique : au Lamentin, la Librairie Immaculée Conception en liquidation

Après vingt ans d'activité, la Librairie Immaculée Conception, sise rue Victor Schœlcher, en face du presbytère de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été contrainte à la fermeture par une procédure de liquidation judiciaire, apprend ActuaLitté.

La boutique relevait du diocèse de Martinique, qui compte également la Librairie Epiphania (Le François), la Librairie La Procure (Fort-de-France) et la Librairie Notre-Dame (Ducos). Contacté, le diocèse n'a pas donné suite à notre demande de renseignements supplémentaires.

En plus des livres, la librairie proposait des chapelets, statues, CD, DVD, ainsi qu'un service de location d'aubes.

Jointe par téléphone, la gérante du commerce, Sylviane Rotsen, n'a pas souhaité s'exprimer sur la procédure de liquidation judiciaire.

