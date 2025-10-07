Des librairies attaquées pour leurs livres : l’inquiétante dérive

Des cas récents à Paris, Rennes ou Marseille illustrent la gravité des actes, qui soulèvent la question de la protection de la liberté d’expression dans les lieux de culture. Au-delà des attaques ponctuelles, le secteur du livre apparaît fragilisé économiquement, ce qui rend la survie de ces espaces de débat plus vulnérable que jamais.

La tribune publiée dans Le Monde est signée par plusieurs figures majeures du monde du livre : Hélène Brochard, présidente de l’Association des bibliothécaires de France, Alexandra Charroin-Spangenberg, présidente du Syndicat de la librairie française, Christophe Hardy, président de la Société des Gens de Lettres, Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition et Séverine Weiss, présidente du Conseil permanent des écrivains.

Elle dénonce une montée des campagnes de cyberharcèlement, de dénonciation publique ou de menaces, parfois jusqu’à des dégradations, à l’encontre des librairies. Ces actes ne visent pas des œuvres condamnées par la justice, mais des livres vendus ou débattus librement, ce qui suggère une volonté d’imposer une forme de censure indirecte.

« Ces manifestations de violence sont inacceptables. Elles n’ont d’autres buts que de provoquer de la peur et d’induire une forme d’autocensure », affirment les signataires. Les librairies, selon leurs détracteurs, deviennent « les réceptacles de tous les débordements idéologiques ».

Dans plusieurs villes (Paris, Lille, Rennes, Nantes, Lyon ou Marseille) des vitrines ont été brisées ou taguées, parfois à l’acide, et des libraires ont été injuriés ou menacés lors de débats ou d’événements culturels. La tribune cite aussi des cas tels qu’à Vincennes, Bordeaux ou Strasbourg, où des rencontres littéraires ont été entravées.

Pour les libraires, ces agressions ne relèvent pas du hasard, mais sont liées aux contenus et aux auteurs présentés. Le collectif appelle à ne pas banaliser ces violences, en soulignant le rôle central des librairies dans la confrontation des idées.

Des violences à Paris ou Rennes

À Paris, une librairie de la rue de la Folie Méricourt a subi l’inscription de slogans tels que « Hamas violeur » ou « Fuck Hamas », apposés à la peinture à l'acide. Une autre librairie-café LGBTQIA+ du 11e arrondissement a, elle aussi, été visée dans une campagne d’intimidation et de harcèlement. Ces actes sont intervenus après la diffusion par le compte Facebook d’une des fondatrices d’un message polémique lié à l’accueil d’enfants israéliens dans un parc.

Les librairies, qui n’étaient pas liées à cette publication personnelle, se sont retrouvées visées par des menaces, des injures téléphoniques et des tags indélébiles, provoquant plaintes et signalements. L’un des devis de nettoyage s'élevait à 2000 €, une somme excessive pour des structures fragiles, et l’identité des auteurs n’est pas encore établie.

À Rennes, dans la nuit du 28 au 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler a été endommagée, apparemment par un potelet métallique arraché à proximité. Dix impacts sont visibles sur le verre ; le directeur a qualifié l’attaque de délibérée, affirmant : « Le fait de toucher à une librairie, c’est frapper la liberté d’expression et de pensée ».

La librairie, qui conserve son activité malgré les dégâts, a reçu le soutien d’institutions locales et de lecteurs mobilisés. Le responsable souligne qu’aucun ouvrage polémique ne figurait dans la vitrine ciblée, ce qui laisse penser à un geste symbolique plus qu’à une contestation directe de contenu.

Enjeux démocratiques et réponses institutionnelles

La tribune insiste sur le fait que la liberté d’interdire un livre doit relever de l'institution judiciaire, et non des individus. Les librairies, toujours selon les signataires, incarnent la liberté de penser, de publier, de diffuser et de débattre. Si elles cessent d’accueillir des opinions divergentes sous la menace, c’est tout l’espace public intellectuel qui se fragilise. Pour eux, l’existence d’un lieu ouvert à l’autre est « non négociable ».

Pour répondre à la menace, certaines initiatives émergent : à Paris, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) et le ministère de la Culture lancent un programme de recherche intitulé « Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience » pour analyser les attaques visant les bibliothèques et identifier les stratégies de réponse. Ce type d’étude pourrait bénéficier aux librairies confrontées à des pressions similaires.

L’affaire de la librairie Les Parleuses, survenue en 2023 à Nice, vient également rappeler que les atteintes à la liberté d’expression dans les lieux de culture ne proviennent pas uniquement de la société civile. Dans ce cas, la censure était issue de l’État lui-même, les forces de l’ordre ayant dissimulé une vitrine en raison de son contenu militant.

Ce précédent interroge directement le rôle des institutions publiques : garantes de la liberté d’expression, elles peuvent aussi en devenir les adversaires. Une dérive qui souligne la fragilité persistante de l’espace culturel et démocratique.

Dans un temps où les agressions idéologiques flirtent avec la violence physique, la survie des librairies apparaît comme un enjeu de liberté culturelle, particulièrement sensible dans un contexte social déjà fracturé.

Crédits photo : Librairie La tête ailleurs

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com