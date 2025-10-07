L'Inconnue du portrait remporte le Prix Audiolib 2025

Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio publié par la maison d’édition du même nom. Dix titres sont d’abord sélectionnés par l’équipe éditoriale, puis écoutés et évalués par un jury de 20 blogueurs, bookstagrammeurs et youtubeurs spécialisés dans le livre audio.

Les cinq finalistes sont ensuite départagés par un vote du public. Le prix est accompagné par Radio Nova depuis sa création, et par ELLE.fr depuis 2024.

L’Inconnue du portrait s’inspire du tableau Portrait d’une dame peint par Gustav Klimt à Vienne en 1910. L’œuvre, achetée en 1916 par un collectionneur anonyme, fut retouchée par le peintre avant d’être volée en 1997, puis retrouvée en 2019 dans un musée italien.

Camille de Peretti imagine le destin de la jeune femme représentée sur le tableau et de ses descendants, entre Vienne au tournant du XXe siècle, le Texas des années 1980, le Manhattan de la Grande Dépression et l’Italie contemporaine. Le livre audio est publié par Audiolib, d’après l’édition originale de Calmann-Lévy, pour une durée d’écoute de 7h45. L'ouvrage a été enregistré par le studio Quali’sons.

Camille de Peretti à la plume, Mathieu Buscatto à la voix

Camille de Peretti a étudié à l’École active bilingue Jeannine-Manuel, avant de suivre une classe préparatoire littéraire (hypokhâgne et khâgne) puis d’intégrer l’ESSEC. Elle a fondé une entreprise d’événementiel avant de se consacrer à l’écriture.

L’Inconnue du portrait, son neuvième roman, a reçu plusieurs distinctions littéraires et a été traduit dans de nombreux pays. L’autrice anime également des ateliers d’écriture et intervient en conférence autour de la littérature et de l’art.

Formé au Grenier de Toulouse, Mathieu Buscatto a mené en parallèle des études d’histoire et une formation théâtrale. Il a travaillé sous la direction d’Ariane Mnouchkine et de Peter Brook, et interprété des textes de Gogol, Marivaux ou Aragon. Comédien de théâtre, il participe aussi à des projets de doublage et prête sa voix à des documentaires diffusés sur Arte, Canal+ et France 5.

Lors des dernières éditions, le Prix Audiolib a été remis en 2024 à La dernière allumette de Marie Vareille, lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani, en 2023 à Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, lu par Philippe Spiteri, en 2022 à Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, lu par Clara Brajtman, en 2021 à Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, lu par Marie du Bled, en 2020 à Né d’aucune femme de Franck Bouysse, lu par Cachou Kirsch et Simon Duprez et en 2019 à My Absolute Darling de Gabriel Tallent, lu par Marie Bouvet.

