Les finalistes du Prix littéraire Gisèle Halimi 2025

Voici les finalistes :

La nuit au cœur, Nathacha Appanah, Gallimard

Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal, Éditions Bayard

Puisque l’eau monte, Adélaïde Bon, Le Soir Venu

Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume, Le Seuil

La première édition s’est tenue en 2023, à la Cour d’appel de Paris. Le jury avait alors récompensé Un simple dîner, premier roman de Cécile Tlili publié chez Calmann-Lévy. L’année suivante, en 2024, la cérémonie se déroulait à l’Assemblée nationale, à l’Hôtel de Lassay. Le prix a été attribué à Abnousse Shalmani pour son roman J’ai péché, péché dans le plaisir paru chez Grasset.

Le ou la lauréat·e sera proclamé·e le 24 novembre 2025, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Le prix a été créé en 2023 par l’Association des Avocats Franco-Tunisiens. À partir de 2025, il est désormais organisé par une structure spécialement fondée à cet effet, l’Association Prix littéraire Gisèle Halimi, présidée par Maître Samia Maktouf.

Cette association rassemble des personnalités issues du monde judiciaire, littéraire, artistique et de la société civile, unies pour préserver le témoignage et l’œuvre de Gisèle Halimi et pour sensibiliser les jeunes générations à la valeur du combat pour les droits des femmes.

Le jury du Prix littéraire Gisèle Halimi réunit : Samia Maktouf (avocate aux barreaux de Paris et de Tunisie, présidente du prix et de l’Association du prix littéraire Gisèle Halimi), Ariane Ascaride (actrice, comédienne), Razika Adnani (écrivaine, philosophe), Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne vice-bâtonnière), Christian Charrière-Bournazel (avocat à la cour, ancien bâtonnier de l’Ordre, ancien président du Conseil national des barreaux), Élie Chouraqui (cinéaste), Annick Cojean (journaliste au Monde), Julie Couturier (présidente du Conseil national des barreaux), Nadia Hai (ambassadrice déléguée interministérielle à la Méditerranée), Margot Gallimard (directrice de la collection « L’Imaginaire »), Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Aurélie Julia (directrice de La Revue des Deux Mondes), Bariza Khiari (ancienne vice-présidente du Sénat), Jean-Yves Le Borgne (avocat, ancien vice-bâtonnier), Nadia Marouani (fondatrice de l’émission SKILL.S et chroniqueuse au magazine Elle), Estelle Meyer (comédienne, autrice et chanteuse), Christophe Rioux (universitaire, écrivain, journaliste à Lire – Magazine littéraire) et Abnousse Shalmani (écrivaine).

Zeiza Gisèle Taïeb, épouse Halimi, est née le 27 juillet 1927 à La Goulette, dans le quartier juif de Tunis. Avocate franco-tunisienne, écrivaine, diplomate et députée, elle fut une figure marquante, décrite comme rebelle, révoltée et inspirante. Elle aimait elle-même se définir comme une « avocate irrespectueuse ».

Tout au long de sa carrière, elle transforma les tribunaux en tribunes pour changer la loi, les esprits et les mentalités. Elle s’illustra dans des affaires devenues historiques, du procès de Bobigny à celui d’Aix-en-Provence, sans oublier son rôle majeur dans le Manifeste des 343, où elle révéla avoir avorté à une époque où cela était illégal. Sa vie fut consacrée à la défense des droits des femmes, notamment le droit à disposer librement de leur corps.

Son engagement faisait écho aux réformes de son pays natal. Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante, avait promulgué en 1957 un Code du statut personnel qui demeure aujourd’hui encore l’un des plus progressistes du monde arabe. Par sa détermination, Gisèle Halimi a également contribué à moderniser la profession d’avocat : elle obtint que la prestation de serment ne comporte plus d’obligation relative « aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique », ni au « respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».

Convaincue que la littérature, comme le combat judiciaire, constitue un instrument puissant pour défendre et diffuser des idées d’égalité et de progrès, Gisèle Halimi lia toujours son engagement à l’écriture. C’est dans cet esprit qu’a été créé le Prix littéraire Gisèle Halimi, afin d’honorer sa mémoire et de perpétuer ses combats.

