Maison de la Presse : les ventes de livres reculent de 8 % à l'été 2025

La baisse du chiffre d’affaires du rayon librairie (–8 %) s’explique par la comparaison avec un été 2024 exceptionnel, notamment grâce à plusieurs opérations commerciales d’envergure. Les ventes estivales 2025 furent portées par un petit nombre d’auteurs très présents dans les classements. Freida McFadden, dont Les secrets de la femme de ménage, La prof et La femme de ménage voit tout, figurent logiquement dans le top 5 des ventes, en poche (J'ai lu) comme en grand format (City).

À ses côtés se trouvent Franck Thilliez, président du jury du Prix Maison de la Presse 2025, avec Norferville (Pocket), À retardement (Fleuve) ; Virginie Grimaldi, avec Plus grand que le ciel (Le livre de poche) et Les heures fragiles (Flammarion) ; et Johana Gustawsson, lauréate du Prix Maison de la Presse 2025 pour Les Morsures du silence (Calmann-Lévy).

La presse en baisse, les jeux en hausse

Le chiffre d’affaires de la presse recule de 6,6 % sur un an, un ajustement logique après la hausse liée aux Jeux olympiques de 2024. Les segments les plus porteurs restent la presse d’actualité et économique (30 % du chiffre d’affaires global) et la presse loisirs/détente (13 %). Certaines catégories progressent néanmoins : les titres Loisirs/Détente gagnent +6 %, tandis que la presse Jeunesse affiche +9 %, confirmant l’intérêt persistant du lectorat jeune pour le support papier.

Dans les classements, Ouest France conserve la première place parmi les quotidiens, suivi de L’Équipe. Les programmes TV dominent le top 5 des hebdomadaires, tandis que les magazines féminins, avec Marie Claire en tête, mènent les ventes mensuelles.

La catégorie Jeux/Jouets enregistre une forte croissance, avec une hausse de +130 % du chiffre d’affaires. Les jeux de société tirent la tendance, notamment le succès continu de Skyjo et le lancement de Skyjo Voyage, nouveauté de l’été. Les jeux collectionnables connaissent une progression encore plus marquée (+240 %), principalement grâce aux cartes Pokémon, renforcées par l’arrivée de la licence One Piece.

Crédits image : Par Nantua01 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

