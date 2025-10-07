Goncourt 2025 : 8 romans en lice dans la deuxième sélection

Les huit romans retenus :

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L

Paul Gasnier, La collision, Gallimard

Yanick Lahens, Passagères de nuit, Sabine Wespieser

Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil

Charif Majdalani, Le nom des rois, Stock

Laurent Mauvignier, La maison vide, Minuit,

Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont

Présidée depuis mai 2024 par Philippe Claudel, successeur de Didier Decoin, l’Académie Goncourt réunit désormais Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens (secrétaire générale), Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor (vice-présidente) et Christine Angot, élue en mars 2024 à la suite du retrait de Patrick Rambaud, contraint pour raisons de santé en février. Paule Constant, devenue membre honoraire, a pour sa part quitté ses fonctions actives après avoir atteint la limite d’âge.

Les jurés sont tenus à une règle stricte : lorsqu’ils signent des chroniques ou des critiques dans les médias, ils doivent s’abstenir de tout commentaire sur les ouvrages en lice, afin de préserver l’impartialité du vote et d’éviter toute influence sur la réception publique des romans sélectionnés.

La justice s’en mêle

L’édition 2024 du Prix Goncourt, qui a couronné Kamel Daoud pour son roman Houris (Gallimard), s’est rapidement trouvée prise dans une controverse judiciaire. Quelques jours seulement après l’annonce du lauréat, des accusations ont surgi en Algérie, éclipsant partiellement la célébration du prix.

Déjà visé par une plainte déposée en Algérie, Kamel Daoud fait désormais face en France à une procédure pour atteinte à la vie privée. La plaignante, Saâda Arbane, affirme s’être reconnue dans le personnage d’Aube et reproche à l’auteur d’avoir utilisé son histoire sans son consentement, via son épouse et psychiatre, Aicha Dehdouh, ce qui constituerait selon elle une violation du secret médical.

Les avocats de la plaignante évoquent un « abus de confiance » et un « pillage », tandis que l’écrivain dénonce un « procès médiatique », rejetant toute correspondance entre sa fiction et la vie de Saâda Arbane.

Une enquête menée par Mediapart a cependant relancé la polémique : le manuscrit original de Houris portait le titre Joie — traduction possible du prénom Saâda — et une dédicace mentionnait « une femme extraordinaire, la véritable héroïne de cette histoire ». Une autre note, adressée à Arbane, saluait « les femmes courageuses qui sauvent notre pays ». Ni Kamel Daoud ni Gallimard n’ont souhaité commenter ces révélations.

Fractures internes et querelles d’édition

L’élection de Philippe Claudel à la présidence du jury, en janvier 2023, s’était déjà déroulée dans un climat tendu, révélant de profondes divisions au sein de l’Académie. Ces tensions ont resurgi lors de la désignation des finalistes à Beyrouth, boycottée par plusieurs membres après les propos polémiques du ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada, qui avait accusé certains auteurs français de soutenir des projets sionistes.

La situation n’est pas inédite : lors de l’édition 2022, le choix de la lauréate avait nécessité quatorze tours de scrutin, un record, face à Giuliano Da Empoli, couronné la même année par le Grand Prix de l’Académie française. Le vote décisif était alors revenu à Didier Decoin, dont la voix avait départagé les deux finalistes.

Le Goncourt, symbole de prestige et machine à ventes

Malgré son chèque symbolique de 10 €, le Prix Goncourt demeure le sésame le plus convoité de la littérature francophone, tant il assure un succès commercial immédiat.

Le palmarès des dernières années en témoigne : La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, lauréat 2021, a dépassé les 550 000 exemplaires vendus. L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, publié chez Gallimard, a franchi le cap du 1,5 million d’exemplaires écoulés en format poche.

En 2022, Vivre vite de Brigitte Giraud s’est vendu à plus de 300.000 exemplaires, tous formats confondus. L’année suivante, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea a atteint plus de 760.000 ventes, selon Edistat. Enfin, Houris de Kamel Daoud compte plus de 400.000 exemplaires écoulés.

