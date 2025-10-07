Italie : “Le marché du livre subit toujours le manque de mesures de soutien

L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
Le 07/10/2025 à 12:50 par Nicolas Gary
« Nous arrivons à Francfort avec un marché encore en phase de ralentissement. Le marché subit toujours le manque de mesures de soutien, notamment la baisse des achats liés aux Cartes pour les nouveaux majeurs et les retards dans la mise en œuvre des financements pour les bibliothèques », indique Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE.
Ces données, élaborées par NielsenIQ BookData Panel Market Libri Italia, seront présentées et discutées à la Foire du livre de Francfort, qui se tiendra du 15 au 19 octobre, à l’occasion de l’inauguration, le premier jour du salon, de l’Espace Italie – le stand collectif italien organisé par l’ICE – Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes, en collaboration avec l’Association italienne des éditeurs (AIE), situé Hall 5.0 – Stand A19.
Ce rapport comprend également les premiers chiffres sur l’évolution de la vente des droits de traduction, à la suite de la participation de l’Italie comme pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 2024.
Et le président d’ajouter : « Nous restons toutefois confiants dans la poursuite de la reprise partielle amorcée en juillet et espérons que les premiers effets des mesures destinées aux bibliothèques ainsi que de la Carte de la culture pour les foyers dont le revenu fiscal (ISEE) est inférieur à 15 000 euros se feront sentir dès la fin de l’année. »
