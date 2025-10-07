Prix littéraires des enseignant·e·s de français 2025 : les finalistes

Les prix sont remis dans quatre catégories : Album 5 à 12 ans, Roman 9 à 12 ans, Roman 13 à 17 ans et Poésie. Les comités de sélection ont retenu, pour chacune, trois titres qui se sont démarqués par la richesse de leur écriture et leur capacité à rejoindre un jeune lectorat.

Dans la catégorie Album 5 à 12 ans, les finalistes sont Ce n’est pas mon dégât d’Andrée Poulin et Louis-Philippe St-Laurent (Druide), L’arbre de Lily de Marie-Louise Gay (Dominique et Compagnie), et La petite fille en papier émeri de Pierrette Dubé et Cara Carmina (Fonfon).

Du côté des Romans 9 à 12 ans, le jury a retenu Louise et les cowboys du Saint-Laurent de Victoria Lord (Boréal), Mlle Bottine de Sonia Sarfati (Québec Amérique) et Qui a volé Winston Churchill ? de Katia Canciani (Éditions David).

La catégorie Roman 13 à 17 ans met en lice Au bord de l’errance de Valérie Fontaine (Leméac), Bonjour, mon cœur de Fanny Britt (Cheval d’août) et Ce qui disparait de Gabrielle Saint-Germain et Marie-Andrée Arsenault (Québec Amérique).

Enfin, en Poésie, les œuvres finalistes sont Déménager au ciel de Jean-Guy Forget et Mélodie Bujord-Henri (la courte échelle), L’étoile taillée d’Émilie Devoe (Le Noroît) et Tête boule disco de Noémie Pomerleau-Cloutier (Boréal).

Une reconnaissance pour la littérature franco-canadienne

Les lauréat·e·s recevront une bourse de 1000 $, offerte par l’ANEL et l’AQPF. L’auteur·trice primé·e dans la catégorie Poésie sera également invité·e au Festival international de la poésie de Trois-Rivières en octobre 2026. Les maisons d’édition des ouvrages gagnants recevront chacune deux chèques-cadeaux de 500 $, offerts par Marquis Imprimeur et Sustana, partenaires de longue date des prix.

L’ANEL et l’AQPF soulignent que cette initiative commune vise à « promouvoir la littérature québécoise et franco-canadienne auprès des enseignant·e·s de français », tout en favorisant la découverte d’œuvres susceptibles d’enrichir l’enseignement et d’inspirer les élèves.

Un partenariat solide

Créés il y a plus de 15 ans, les Prix littéraires des enseignant·e·s de français témoignent d’une collaboration continue entre le milieu de l’édition et celui de l’éducation. L’ANEL regroupe la majorité des maisons d’édition francophones du Québec et du Canada et œuvre au rayonnement du livre et de ses créateur·trice·s.

De son côté, l’AQPF rassemble les enseignant·e·s de français de tous les niveaux d’éducation, avec pour mission de contribuer à la qualité et à l’amélioration de l’enseignement de la langue au Québec.

Le projet bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada et de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), qui participent à la mise en valeur de la création littéraire d’ici.

En 2024, les lauréat·e·s des Prix littéraires des enseignant·e·s de français étaient : Le pêcheur à l’aimant, d’Émilie Demers et Catherine Petit (Éditions Alaska) pour la catégorie Album 5 à 12 ans ; Le club des échasses, d’Éric Péladeau (Soulières éditeur) pour la catégorie Roman 9 à 12 ans ; La couleur de ma différence, de Mc Knoell Alexis (Héritage jeunesse) pour la catégorie Roman 13 ans et plus ; Plus de peur que de mal, de Mélissa Anctil (Soulières éditeur) pour la catégorie Nouvelles ; et Le piège de soie, de Marie-Andrée Arsenault (Héritage jeunesse) pour la catégorie Poésie.



