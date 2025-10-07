Salon du Livre juridique : François-Xavier Testu et Christophe Radé primés

François-Xavier Testu a été désigné lauréat du Prix du Livre juridique 2025 pour Liberté, égalité, fraternité (Lefebvre Dalloz).

Comment les grandes Révolutions (anglaise, française et américaine) ont-elles bâti le monde d'aujourd'hui ? La liberté et l'égalité sont des valeurs morales : tout le monde le comprend de cette manière en Occident. Mais si l'on oublie la rhétorique habituelle, l'histoire des révolutions des XVIIe et XVIIIe siècles montre qu'en politique, la liberté et l'égalité sont d'abord des instruments destinés à favoriser un système économique qui a trouvé son expression achevée dans ce qu'on appelle le capitalisme. - Le résumé de l'éditeur pour Liberté, égalité, fraternité

Depuis sa création, en 2009, le Prix du livre juridique vient récompenser un ouvrage juridique paru au cours des 12 derniers mois.

Christophe Radé, pour sa part, remporte le Prix du Livre de la Pratique juridique 2025 pour Droit de l’indemnisation des victimes des dommages corporels (LexisNexis).

Depuis la loi du 9 avril 1898 relative à la responsabilité des employeurs, le législateur a multiplié les régimes spéciaux de responsabilité. Puis il a développé, au cours du XXe siècle des régimes d'indemnisation faisant intervenir, de manière toujours plus importante, des tiers payeurs chargés de garantir les intérêts des victimes de dommages corporels, auxquelles une attention toute particulière doit être apportée, fraternité républicaine oblige. - Le résumé de l'éditeur pour Droit de l’indemnisation des victimes des dommages corporels

Coorganisé par le Club des Juristes et le Conseil constitutionnel, le 15 édition du Salon du Livre juridique était présidé par Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. 25 maisons d'édition étaient présentes, et 1500 visiteurs ont été au rendez-vous.

Le jury des prix, présidé par Richard Ferrand, réunissait Valérie-Laure Bénabou (Professeur de droit privé, Université Paris-Saclay), Didier Casas (secrétaire général, Groupe Bouygues), Martin Collet (Professeur de droit, Université Paris II Panthéon-Assas), Olivier Fauqueux (directeur juridique, Groupe La Poste), Natalie Fricero (Professeure de droit privé et sciences criminelles, Université Nice-Côte d’Azur), Christophe Jamin (Professeur de droit privé, Sciences Po Paris et agrégé de droit privé et sciences criminelles), Rebecca Legendre (Professeur de droit privé, Université Paris Nanterre), Fabrice Melleray (Professeur de droit administratif, Sciences Po Paris), Nicolas Molfessis (Professeur de droit, Université Paris II Panthéon-Assas, secrétaire général du Club des Juristes), Jean-Emmanuel Ray (Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Didier Rebut (Professeur de droit, Université Paris II Panthéon-Assas) et Laurent Vallée (secrétaire général, Groupe Carrefour).

L'année dernière, le Prix du Livre juridique revenait à Suzanne Lequette pour son ouvrage Droit du numérique (LGDJ/Lextenso), quand Damien Brunet recevait le Prix du Livre de la Pratique Juridique pour l’ouvrage collectif Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée (LGDJ/Lextenso).

