Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle

Depuis l’apparition des modèles Kindle de 2024, Amazon avait déjà commencé à dessiner cette transition : les nouveaux appareils utilisent désormais le protocole MTP (Media Transfer Protocol) au lieu du mode traditionnel « stockage de masse », ce qui modifie la façon dont l’ordinateur reconnaît la liseuse.

Par ailleurs, sur certains modèles, l’option de téléchargement via USB pour les livres achetés a déjà disparu du portail « Manage Content & Devices » d’Amazon.

L’annonce officielle souligne qu’à partir de fin février 2026, on ne pourra plus télécharger sur un ordinateur les livres acquis sur Amazon pour les transférer ensuite par USB. Toutefois, Amazon assure que les livres déjà téléchargés sur un Kindle continueront d’être accessibles, et que les nouveaux contenus pourront être envoyés via Wi-Fi (ou via les apps Kindle pour web, iOS, Android…) vers les appareils compatibles.

Autrement dit : le transfert « manuel » depuis l’ordinateur sera contraint, mais le « push » sans fil depuis le cloud vers le Kindle devrait perdurer.

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette décision. D’un côté, la suppression du « Download & Transfer via USB » pourrait réduire une faille de sécurité ou de piratage : les fichiers AZW3 téléchargeables pouvaient parfois être manipulés et leurs protections affaiblies.

D’autre part, l’option semblait de moins en moins utilisée, les usages s’étant massivement déplacés vers les téléchargements directs sur l’appareil via Wi-Fi.

Enfin, ce choix s’inscrit dans une logique de contrôle renforcé de l’écosystème Amazon, qui limite davantage les moments où l’utilisateur peut « sortir » un fichier.

Certains critiques voient dans cette mesure une poussée vers une relation de dépendance accrue : si l’on ne peut plus stocker localement ses achats, on les héberge dans le « nuage Amazon » (avec tout ce que cela implique en termes de pertes potentielles).

Pour le lecteur averti : risques, alternatives et stratégies

Pour ceux qui achètent régulièrement des livres sur Kindle, la menace est claire : si on ne récupère pas les fichiers AZW3 avant l’échéance, l’option « Download & Transfer » pourrait disparaître définitivement pour leur catalogue. Une fois la mesure appliquée, il ne restera pour l’essentiel que le canal sans fil pour alimenter sa liseuse — ce qui exclut certains cas d’usage (absence de Wi-Fi, lieux isolés, contraintes de réseau).

On note toutefois que le transfert de documents personnels (PDF, ePub non protégés) via USB pourrait rester possible dans certains contextes, notamment en utilisant des outils tiers comme Calibre. Mais le fossé entre « achat Amazon » et « document personnel » risque de devenir plus net qu’avant.

Pour les utilisateurs soucieux de « possession réelle », l’option de migrer vers une liseuse plus « ouverte » (Kobo, PocketBook, reMarkable, etc.) mérite réflexion. Plusieurs forums spécialisés ont déjà observé des débats sur ce point.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Par Clément Solym