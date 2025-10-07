Le Prix Beatus Rhenanus 2025 remis à une biographie d’Albert Schweitzer

Créé en 2017, le Prix Beatus Rhenanus distingue chaque année une personnalité ou une institution ayant marqué le domaine culturel, scientifique ou social dans l’espace du Rhin supérieur. Il est remis dans la prestigieuse bibliothèque de Sélestat, ville natale de Beatus Rhenanus (1485-1547), humaniste dont la collection est aujourd’hui inscrite au Registre Mémoire du monde de l’Unesco.

Initialement biennal, le prix a honoré en 2017 James Hirstein, spécialiste de Beatus Rhenanus, puis en 2019 Dominik Wunderlin, ethnologue au Museum der Kulturen de Bâle, et en 2021 Hildegard Neulen, pédagogue engagée dans la coopération culturelle franco-allemande.

Après une pause due à la pandémie, la distinction devient annuelle à partir de 2025, affirmant ainsi sa place dans le paysage culturel rhénan, en alternant la reconnaissance de lauréats français, allemands et suisses.

Albert Schweitzer par Matthieu Arnold

Le prix 2025 récompense la publication de la biographie Albert Schweitzer (Fayard, 2025), un ouvrage dans lequel Matthieu Arnold renouvelle la compréhension du médecin, théologien, musicien et philosophe, défenseur du respect de la vie.

À l’occasion des 150 ans de la naissance d’Albert Schweitzer, Matthieu Arnold nous invite à redécouvrir un homme aux multiples facettes. Médecin, pasteur, théologien, philosophe et musicien, Schweitzer (1875-1965) a marqué son temps par son humanisme, son engagement pour la paix et son action en faveur du désarmement nucléaire. Il fut aussi un ardent partisan de l’aide humanitaire, fondant en 1913 l’hôpital de Lambaréné, au cœur de la forêt équatoriale, qui lui valut une renommée internationale et le prix Nobel de la paix 1952. — Résumé de l'éditeur

Matthieu Arnold, né le 14 septembre 1965 à Strasbourg, est professeur d’histoire du christianisme moderne et contemporain à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Spécialiste reconnu de la Réforme et de la pensée protestante, il s’est imposé comme l’un des grands connaisseurs de cette tradition théologique.

Soutenu dès ses débuts par la Ville de Sélestat, le prix bénéficie désormais du mécénat de l’Espace Culturel E. Leclerc de la ville. Le maire Marcel Bauer et le président de l’Académie d’Alsace, Bernard Reumaux, remettront le prix au lauréat, tandis que Gabriel Braeuner, secrétaire perpétuel de l’Académie et président du jury, prononcera la laudatio. Matthieu Arnold dédicacera ensuite son ouvrage au public présent.

Crédits image : Matthieu Arnold par Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0

