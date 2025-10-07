La petite mère Weill, grande dame de l’art moderne

Et pour tout cela, nous devons dire un grand merci à Marianne Le Morvan, docteure en histoire de l’art, commissaire invitée de ladite exposition, autrice de la biographie et à l’initiative de la réédition des Mémoires de Mademoiselle Berthe Weill.

Il est tout simplement aberrant que nous ne connaissions pas cette femme. Elle fut la première à avoir exposé et vendu Picasso, Matisse, Maillol. Elle était l’amie d’Apollinaire, de Raoul Dufy, d’Émilie Charmy ; elle fut la seule à exposer Modigliani, et quelle histoire ! Obligée de retirer ses toiles en vitesse car le commissaire, qui avait son bureau juste en face de la galerie, vit, le jour du vernissage, que les nus de l’artiste avaient des… « ppppoils » … sourire, mais tout de même !

Quasiment tous les artistes de l’avant-garde sont passés par sa galerie. « De fait, la définition de son commerce varie selon les analystes, oscillant entre un opportunisme chanceux et l’un des flairs les plus affûtés de son temps. » M’est avis qu’on n’a pas de la « chance » pendant quarante ans…

Et le mot chance est très relatif concernant celle qui vit le jour en 1865 dans une famille pauvre. Les enfants durent travailler tôt pour soutenir le ménage ; les sœurs de Berthe furent envoyées à l’atelier de couture où travaillait leur mère. Berthe, du fait de sa mauvaise santé, eut la « chance » d’être envoyée chez un cousin éloigné, Salvador Mayer, marchand de gravures et de tableaux ; c’est chez lui qu’elle apprendra le métier, « elle affûte son expertise en gravure du XVIIIe siècle et développe un amour des livres anciens. »

À la mort de ce dernier, elle avait une trentaine d’années ; elle décida, contre l’avis de tous, de se lancer à son compte. Il faut comprendre ce que cela signifie à une époque où les femmes passent de l’autorité du père à celle de l’époux, et où travailler seule, pour une femme, est très mal perçu. « La lutte de la femme est dure et il faut […] une force de volonté exceptionnelle pour sortir à peu près indemne de cette fange », écrit Berthe Weill en 1917, affirmant avec détermination, à l’instar de [Suzanne] Valadon, audace et faculté à transgresser les règles.

C’est grâce à Pedro Mañach, marchand d’art espagnol, auquel elle s’associe quelques mois et qui va lui présenter, entre autres, un jeune prometteur du nom de Picasso, qu’elle va vraiment se lancer. « Mon magasin, comme sous une baguette magique, prend un aspect imposant, et l’on peint, en gros caractères, sur le haut de la devanture : “Galerie B. Weill”. La première galerie de peinture de “Jeunes” vient de naître. »

Le 1er décembre 1901, la galerie est officiellement inaugurée. Commencent alors de longues années ponctuées de quelques hauts, de beaucoup de bas, de deux guerres et d’une épidémie.

Mais la galeriste n’est pas du genre à se lamenter longtemps. Bien sûr, parfois le moral flanche, mais elle le sait : elle n’est pas une bonne gestionnaire et, pour ne rien arranger, dépensière, « dès qu’il s’agit, pour moi, de mettre de l’argent de côté, une poussée formidable d’achats m’oblige à tirer jusqu’au dernier sou ». Elle n’est, en outre, de son propre aveu, pas des plus simples à vivre : « J’ai l’échine rébarbative, le caractère insupportable. »

C’est bien souvent en vendant des antiquités et ses livres qu’elle parvient, tant bien que mal, à boucler de nombreux mois. Se battant avec la passion greffée au cœur pour faire vendre et aider ses « Jeunes », elle se bat aussi pour les femmes. Féministe et fière de le dire, elle fera en sorte qu’il y ait toujours au moins une artiste femme dans ses expositions, et leur donnera même l’exclusivité dans 29 de celles-ci. « Nombre de femmes lui doivent beaucoup de leur reconnaissance en tant qu’artistes accomplies. » De même, elle milite pour que le droit de vote leur soit élargi, comme elle l’écrira dans son Bulletin de la Galerie B. Weill, qu’elle publiera de 1923 à 1935.

Elle sortira vivante, on ne sait comment, de la Seconde Guerre mondiale — elle, petite galeriste juive et sans le sou — mais si malade et démunie que « se produit alors une rare manifestation d’affection envers un marchand, quand la Société des amateurs d’art et des collectionneurs organise une vente aux enchères publiques à son bénéfice ». Ce ne sont pas moins de 1 500 000 francs qui lui seront remis, la mettant à l’abri du besoin pour les dernières années de sa vie. Fallait-il qu’elle soit respectée et aimée… Cela ne l’empêchera pas de tomber dans l’oubli tout de suite après sa mort.

C’est avec cette femme remarquable, qui a bousculé « les conventions académiques et artistiques des générations précédentes », que vous avez rendez-vous — et croyez-moi, ce sera une magnifique rencontre !

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com