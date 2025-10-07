Antoine Lilti reçoit le Prix Fondation Martine Aublet 2025

Dans son livre, Antoine Lilti revisite les récits d’exploration du XVIIIᵉ siècle. Alors que les Européens partaient à la recherche du continent austral, leurs expéditions les menèrent jusqu’aux îles de la Polynésie. Cette histoire, souvent racontée comme la « découverte de Tahiti », trouve ici une perspective inédite : celle des Polynésiens eux-mêmes.

L’auteur s’intéresse aux figures d’Ahutoru, Mai, Pautu, Tupaia ou encore Hitithiti, ces insulaires qui embarquèrent aux côtés des navigateurs européens. Certains gagnèrent Paris ou Londres, d’autres Lima, ou accompagnèrent le capitaine Cook jusqu’en Nouvelle-Zélande. En retraçant leurs parcours, Antoine Lilti met en lumière les choix, les expériences et la curiosité de ces voyageurs, longtemps relégués au second plan des récits occidentaux.

Une autre histoire des Lumières

L’illusion d’un monde commun ne se contente pas d’exhumer un épisode méconnu de l’histoire. Le livre interroge la manière dont les Européens du siècle des Lumières ont perçu ces rencontres avec l’altérité. À travers la réception des Polynésiens en Europe, Antoine Lilti explore les tensions entre l’idéal de civilisation et les ambitions impériales qui s’affirmaient alors.

Cette relecture, nourrie par les sources et les regards croisés, offre un nouveau point de vue sur les premiers contacts entre Europe et Pacifique. Elle met en évidence le rôle actif des insulaires dans ces échanges, bien avant la conquête coloniale.

Un historien des Lumières récompensé

Professeur au Collège de France, Antoine Lilti est un historien reconnu de l’époque moderne. Spécialiste des Lumières, il est notamment l’auteur de Figures publiques. L’invention de la célébrité, 1750-1850 (Fayard, 2014) et dirige la collection « Le présent de l’histoire » chez Flammarion.

Le jury, présidé par Xavier Darcos de l’Académie française et composé notamment de Bruno Roger, Emmanuel Kasarhérou, Dominique Bourgois et Benoît de L’Estoile, a salué la richesse de cet ouvrage, qui renouvelle la compréhension des échanges culturels au XVIIIᵉ siècle.

L'année dernière, le lauréat était Serge Gruzinski pour son livre Quand les Indiens parlaient latin, paru aux Éditions Fayard.

Crédits illustration : Prix Fondation Martine Aublet

