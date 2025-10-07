Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

Antoine Lilti reçoit le Prix Fondation Martine Aublet 2025

Le Prix Fondation Martine Aublet, remis par le musée du quai Branly – Jacques Chirac, distingue cette année Antoine Lilti pour son essai L’illusion d’un monde commun, publié aux éditions Flammarion. Créé en 2012, ce prix doté de 10.000 € récompense un ouvrage de non-fiction en lien avec les disciplines scientifiques du musée : ethnographie, ethnologie, anthropologie ou histoire de l’art des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Le 07/10/2025 à 11:56 par Ewen Berton

|

Publié le :

07/10/2025 à 11:56

Ewen Berton

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Dans son livre, Antoine Lilti revisite les récits d’exploration du XVIIIᵉ siècle. Alors que les Européens partaient à la recherche du continent austral, leurs expéditions les menèrent jusqu’aux îles de la Polynésie. Cette histoire, souvent racontée comme la « découverte de Tahiti », trouve ici une perspective inédite : celle des Polynésiens eux-mêmes.

L’auteur s’intéresse aux figures d’Ahutoru, Mai, Pautu, Tupaia ou encore Hitithiti, ces insulaires qui embarquèrent aux côtés des navigateurs européens. Certains gagnèrent Paris ou Londres, d’autres Lima, ou accompagnèrent le capitaine Cook jusqu’en Nouvelle-Zélande. En retraçant leurs parcours, Antoine Lilti met en lumière les choix, les expériences et la curiosité de ces voyageurs, longtemps relégués au second plan des récits occidentaux.

Une autre histoire des Lumières

L’illusion d’un monde commun ne se contente pas d’exhumer un épisode méconnu de l’histoire. Le livre interroge la manière dont les Européens du siècle des Lumières ont perçu ces rencontres avec l’altérité. À travers la réception des Polynésiens en Europe, Antoine Lilti explore les tensions entre l’idéal de civilisation et les ambitions impériales qui s’affirmaient alors.

Cette relecture, nourrie par les sources et les regards croisés, offre un nouveau point de vue sur les premiers contacts entre Europe et Pacifique. Elle met en évidence le rôle actif des insulaires dans ces échanges, bien avant la conquête coloniale.

Un historien des Lumières récompensé

Professeur au Collège de France, Antoine Lilti est un historien reconnu de l’époque moderne. Spécialiste des Lumières, il est notamment l’auteur de Figures publiques. L’invention de la célébrité, 1750-1850 (Fayard, 2014) et dirige la collection « Le présent de l’histoire » chez Flammarion.

Le jury, présidé par Xavier Darcos de l’Académie française et composé notamment de Bruno Roger, Emmanuel Kasarhérou, Dominique Bourgois et Benoît de L’Estoile, a salué la richesse de cet ouvrage, qui renouvelle la compréhension des échanges culturels au XVIIIᵉ siècle.

L'année dernière, le lauréat était Serge Gruzinski pour son livre Quand les Indiens parlaient latin, paru aux Éditions Fayard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix Fondation Martine Aublet

 
 

 

 

Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com

Commenter cet article

 

L'illusion d'un monde commun

Antoine Lilti

Paru le 24/09/2025

364 pages

Flammarion

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080496294
9782080496294
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les finalistes du Prix littéraire Gisèle Halimi 2025

Le jury de la troisième édition du Prix littéraire Gisèle Halimi s’est réuni hier au soir, afin de choisir ses finalistes 2025. Il distinguera, le lundi 24 novembre prochain, parmi ces quatre, l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction, rédigée en langue française et publiée entre le 1er janvier et le 1er octobre 2025. Chaque livre met en avant la force et le courage des femmes ainsi que leur combat pour la liberté. Le prix est doté de 3000 euros.

07/10/2025, 13:46

ActuaLitté

Goncourt 2025 : 8 romans en lice dans la deuxième sélection

Qui succédera à Kamel Daoud, lauréat 2024 avec son roman Houris (Gallimard) ? L’Académie Goncourt a révélé ce lundi 7 octobre la deuxième sélection de son prestigieux prix littéraire, réduisant la liste des prétendants à huit romans. Comme chaque année, cette étape rapproche les jurés du dénouement tant attendu : la liste finale des quatre ouvrages sera dévoilée le 28 octobre, avant la proclamation du lauréat, prévue le 4 novembre 2025 au Restaurant Drouant, à Paris.

07/10/2025, 13:34

ActuaLitté

Salon du Livre juridique : François-Xavier Testu et Christophe Radé primés

Organisé le 27 septembre dernier au Conseil constitutionnel, le 15e Salon du Livre Juridique a été marqué, notamment, par la remise du Prix du Livre juridique et du Prix du Livre de la Pratique juridique. François-Xavier Testu et Christophe Radé ont été distingués à cette occasion.

07/10/2025, 13:04

ActuaLitté

Prix littéraires des enseignant·e·s de français 2025 : les finalistes

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et l’Association québécoise des professeur.e.s de français (AQPF) ont annoncé les finalistes des Prix littéraires des enseignant·e·s de français 2025. Ces distinctions mettent en lumière des œuvres québécoises et franco-canadiennes reconnues pour leurs qualités littéraires et leur potentiel pédagogique. Les lauréat·e·s seront dévoilé·e·s le 26 novembre, à Québec, lors du congrès annuel de l’AQPF.

07/10/2025, 12:55

ActuaLitté

Le Prix Beatus Rhenanus 2025 remis à une biographie d’Albert Schweitzer

L’Académie d’Alsace a décerné le Prix Beatus Rhenanus 2025 à Matthieu Arnold, professeur d’histoire à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour sa biographie d’Albert Schweitzer, publiée aux éditions Fayard. Le prix lui sera remis le samedi 25 octobre 2025 à 10h, à la Bibliothèque humaniste de Sélestat.

07/10/2025, 12:03

ActuaLitté

"Je n’avais pas entendu parler de sirènes depuis Homère et Andersen"

Dans l’effervescence du café des Deux Magots, à Saint-Germain-des-Prés, le jury présidé par Étienne de Montety a couronné Joseph Incardona pour son roman Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitude. Un texte envoûtant où la fiction retrouve ses droits. Le verdict est tombé à l’issue d'une égalité parfaite avec l'ouvrage de Victor Pouchet, avant que le président du jury ne fasse jouer sa voix double. Un dénouement à l’image du roman primé - tendu, vibrant, inattendu.

06/10/2025, 18:39

ActuaLitté

Belgique : découvrez la sélection des Espiègles 2025

Les Espiègles, prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, distinguent chaque année des auteurs et autrices belges francophones dans les domaines de la littérature générale, de la jeunesse, de la bande dessinée, ainsi que des langues régionales (wallon, picard, gaumais, etc.). La sélection 2025 est désormais connue.

06/10/2025, 16:00

ActuaLitté

Toujours soucieux du peuple, le Prix Eugène Dabit se renomme

Récompense historique dans le paysage littéraire français, décernée depuis 1931, le Prix Eugène Dabit du roman populiste change de nom, tout en gardant la référence à l'auteur phare de la littérature prolétarienne, son premier lauréat. Pour s'affranchir des récupérations et détournements sémantiques, il devient le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style.

06/10/2025, 15:25

ActuaLitté

La SGDL dévoile la seconde sélection du Prix Révélation d’automne

La Société des Gens de Lettres (SGDL) a annoncé la seconde sélection du Prix Révélation d’automne, doté de 4000 € grâce au legs d’André Dubreuil. Ce prix distingue chaque année l’auteur ou l’autrice d’un premier roman publié en langue française. La remise officielle aura lieu le 12 décembre à l’Hôtel de Massa, à Paris, lors d’une soirée ouverte au public sur réservation.

06/10/2025, 14:55

ActuaLitté

Prix des Deux Magots 2025 : Joseph Incardona lauréat pour Le monde est fatigué

Fin septembre, sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots s’était réuni afin de désigner les finalistes de la 92e édition de cette prestigieuse distinction littéraire. Ce lundi 6 octobre, le verdict est tombé : Joseph Incardona remporte le prix pour son roman Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitudes.

06/10/2025, 12:50

ActuaLitté

La Fondation Robert de Sorbon créé son prix littéraire, doté de 10 000 €

En janvier 2026, la Fondation Robert de Sorbon inaugurera un prix littéraire à vocation européenne, doté de 10.000 €. Convaincue que la fiction détient le pouvoir d’élargir nos consciences et de projeter nos imaginaires vers l’avenir, la Fondation souhaite, à travers ce prix, faire entendre les grandes voix littéraires de l’Europe contemporaine, à l’heure où le monde se reconfigure.

06/10/2025, 12:16

ActuaLitté

Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé revient du 16 au 18 octobre 2025

Le Salon du Livre Jeunesse de Lomé revient pour sa 2e édition du 16 au 18 octobre 2025 à l’Institut Français du Togo. Organisé par l’Association Lire au Togo, le SALIJEL 2025 mettra à l’honneur le livre jeunesse et la coopération culturelle en Afrique de l’Ouest, à travers un programme mêlant rencontres, formations, ateliers et expositions. Ce rendez-vous entend consolider son rôle moteur dans la structuration de l’industrie du livre jeunesse et la promotion de la lecture auprès des jeunes publics.

06/10/2025, 12:12

ActuaLitté

Cinq albums en lice pour le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2025

Le festival Quai des Bulles et le journal Ouest-France ont dévoilé les cinq bandes dessinées finalistes de leur prix commun. Le jury des lecteurs, réuni à Rennes le 27 septembre, a sélectionné ces œuvres parmi dix albums présélectionnés. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé le 25 octobre, lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Le prix, doté de 2000 €, s’accompagne d’une campagne de promotion dans les pages de Ouest-France.

06/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Le Prix Étoiles Bleues 2025 a dévoilé ses premiers lauréats

Destiné à célébrer la littérature maritime sous toutes ses formes, le prix littéraire Étoiles Bleues a été remis le 30 septembre à Paris en présence du jury, présidé par l’écrivain et éditeur Christophe Agnus. Cinq catégories et un coup de cœur Outre-mer ont distingué des œuvres évoquant l’océan, tandis qu’un concours de poésie Haïku a rassemblé des centaines de participants à travers la France et les territoires d’Outre-mer.

06/10/2025, 10:49

ActuaLitté

Paul Giro remporte le Grand Prix de la Critique littéraire 2025

Le Grand Prix de la Critique littéraire 2025 est remis à Paul Giro pour Joe Bousquet, d’une mort l’autre – Mourir ! (1897-1918), nous apprennent les Éditions Claire Paulhan, qui ont publié l'ouvrage. Refondé en 2000 par l’écrivain et poète Jean-Luc Favre, alors trésorier du Pen Club français, partenaire du prix, le Grand Prix de la Critique littéraire est attribué chaque année à l’auteur d’un essai littéraire publié dans l’année.

06/10/2025, 10:42

ActuaLitté

Agnès Michaux reçoit le Prix Sade 2025 pour Huysmans vivant

Le jury du Prix Sade s’est réuni ce samedi 4 octobre 2025 à la Galerie Suzanne Tarasiève Lucas) afin de délibérer une dernière fois. Il ainsi attribué la récompense à Agnès Michaux pour Huysmans Vivant (Le Cherche-Midi).

05/10/2025, 15:46

ActuaLitté

Georgy Urushadze, de Moscou à l’exil : le courage d’un éditeur

L’Association of American Publishers (AAP) a décerné son prestigieux International Freedom to Publish Award 2025 à la maison d’édition Freedom Letters. Fondée par le journaliste et éditeur Georgy Urushadze, cette structure indépendante publie des textes en russe et en ukrainien interdits en Russie, donnant voix à des auteurs persécutés ou réduits au silence.

04/10/2025, 09:54

ActuaLitté

Prix ACBD Jeunesse 2025 : cinq albums en compétition

Le comité de sélection du Prix Jeunesse de la Critique ACBD s’est réuni et a dévoilé la liste des cinq albums en lice pour l’édition 2025. Les adhérents de l’association sont désormais appelés à voter afin de désigner le lauréat du Prix ACBD Jeunesse 2025, qui prendra la relève du Voyage d’ours-lune de Ho (Rue de Sèvres / Le Renard doré), sacré en 2024.

03/10/2025, 17:46

ActuaLitté

Les 10 ouvrages sélectionnés pour le Prix du livre Les Visionnaires 2026

Créé en 2022, le Prix du Livre Les Visionnaires a pour ambition de mettre en lumière et de récompenser chaque année une œuvre de fiction qui propose une vision singulière de notre époque et explore les questionnements actuels sur le sens de notre présent ainsi que sur les horizons possibles de notre avenir.

03/10/2025, 15:24

ActuaLitté

Mathilde Beaussault remporte le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025

Le Prix littéraire Louis-Guilloux 2025 a été attribué à Mathilde Beaussault pour son premier roman Les Saules, publié en janvier 2025 aux éditions du Seuil. Déjà couronné par le Grand prix de littérature policière, l’ouvrage a su séduire le jury citoyen de ce prix décerné par le conseil départemental des Côtes-d’Armor.

03/10/2025, 12:23

ActuaLitté

Découvrez la sélection 2025 des Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse

Les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse distinguent chaque année le meilleur de la création pour la jeunesse. Cette sélection met en lumière autrices, auteurs et illustrateurs qui contribuent au rayonnement du secteur. Tous les genres y sont représentés : fictions pour juniors et ados, livres illustrés, bandes dessinées.

03/10/2025, 12:22

ActuaLitté

La sélection du Prix BD Fnac France Inter 2026 est connue

Pour la huitième année consécutive, la Fnac et France Inter, première radio de France, unissent leurs forces pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Cette récompense met en avant le neuvième art et entend en faire découvrir toute la richesse et la diversité au grand public.

03/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Sophie de Baere lauréate du Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2025

Le Prix des lecteurs de la Ville de Brive a été attribué cette année à Sophie de Baere pour son roman Le secret des mères, publié aux éditions JC Lattès.

02/10/2025, 17:38

ActuaLitté

La première sélection du Grand Prix de l'Académie Française 2025

Réunie le jeudi 2 octobre 2025, la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a dévoilé sa première sélection. Le lauréat sera proclamé le 30 octobre. Parmi les ouvrages retenus, on note la présence d’Emmanuel Carrère avec Kolkhoze, un récit où il évoque sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, ancienne secrétaire perpétuelle de l’Académie française, lui dont le talent littéraire n’est plus à démontrer.

02/10/2025, 17:02

ActuaLitté

Les cinq ouvrages finalistes du prix Hors Concours 2025

La remise officielle du prix est prévue le 25 novembre à la Maison de la Poésie. L'événement marquera la clôture de la saison des distinctions littéraires, en mettant particulièrement en lumière la richesse et la vitalité de l’édition indépendante.

02/10/2025, 15:23

ActuaLitté

Les inscriptions aux Galons de la BD 2026 sont ouvertes

Les inscriptions à la sixième édition des « Galons de la BD », prix de bande dessinée organisé par le ministère des Armées, se sont ouverts ce 30 septembre 2025. Trois distinctions viendront récompenser des ouvrages explorant le fait militaire, les enjeux de défense ou encore l’histoire des armées françaises.

02/10/2025, 14:34

ActuaLitté

Prix des lecteurs en grands caractères : chacun peut participer !

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Il vise à valoriser la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères, à faire entendre la voix des lecteurs concernés, et à rendre plus visible une édition encore trop méconnue.

02/10/2025, 12:10

ActuaLitté

Alice Ourghanlian remporte le prix Révélation livre jeunesse 2025

Créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Révélation Livre jeunesse de l’ADAGP met en lumière le travail de jeunes créateurs et auteurs de la scène française. Elle s’adresse aux artistes travaillant ou résidant en France, ayant publié au maximum trois albums à compte d’éditeur, dont au moins un paru entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

02/10/2025, 12:09

ActuaLitté

Prix littéraire Les Inrockuptibles : découvrez les finalistes 2025

Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition. 

02/10/2025, 11:35

ActuaLitté

Top départ du Prix littéraire des lycéens d'Île-de-France 2025-2026

La rentrée littéraire ne concerne pas que les écrivains et leurs lecteurs assidus. En Île-de-France, les lycéens aussi ont droit à leur grand rendez-vous littéraire. Comme chaque année, près de 1 000 élèves vont se plonger dans les pages de romans, de recueils de poésie et de bandes dessinées pour élire leurs coups de cœur dans le cadre du Prix littéraire des lycéens, organisé par la Région Île-de-France.

02/10/2025, 10:56

ActuaLitté

Les Rendez-vous de l’histoire 2025 : le palmarès complet des prix littéraires à Blois

Le festival blésois dévoile ses lauréats 2025. Recherche historique, essai, roman, bande dessinée, polar et jeunesse : sept distinctions rythmeront le week-end, avec des remises réparties entre la Halle aux Grains, la Bibliothèque Abbé-Grégoire, le Conseil départemental et le Château royal de Blois. 

01/10/2025, 18:05

ActuaLitté

Lancement du Prix du Livre Jeunesse africaine 2025 : une dynamique panafricaine

À Nairobi, le 24 septembre dernier, Maua Books, marque jeunesse d’eKitabu, a inauguré le Prix de l’édition jeunesse africaine lors de la Foire internationale du livre. Ce nouveau prix consacre l’excellence de l’édition jeunesse francophone en Afrique tout en créant des passerelles inédites avec les mondes éditoriaux anglophones.

01/10/2025, 15:34

ActuaLitté

Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus

Le jury du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Étranger s’est réuni hier soir au restaurant chez Francis, afin d'établir sa deuxième sélection. La remise des récompenses littéraires aura lieu le 21 octobre.

01/10/2025, 11:46

ActuaLitté

Voyage voyage de Victor Pouchet remporte le Prix Littéraire Maison Rouge 2025

Pour cette édition 2025, le Prix Littéraire Maison Rouge a été attribué à Victor Pouchet pour son œuvre Voyage voyage (Gallimard). La récompense entend saluer le talent d’un auteur, sans restriction de genre littéraire (roman, essai, livre d’art). Les critères de sélection sont basés sur l’audace, l’originalité et la créativité des œuvres publiées depuis janvier ou à paraître pour la rentrée littéraire d’automne.

01/10/2025, 11:02

ActuaLitté

Prix de la Page 111 : la première sélection de l’édition 2025 dévoilée

Le jury du Prix de la Page 111 a dévoilé la première sélection de son édition 2025, après lecture des pages 111 de la rentrée littéraire française et francophone. La délibération finale et la remise du prix auront lieu le mercredi 12 novembre, à la Péniche Anako (Paris 19e), lors d’une soirée ouverte au public.

01/10/2025, 10:55

ActuaLitté

Laura Vazquez lauréate du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025

Pour sa neuvième édition, le jury du Prix Blù Jean-Marc Roberts a récompensé Laura Vazquez pour son roman Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol. Doté de 5000 €, ce prix littéraire de découverte, créé en 2017 en hommage à l'écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, distingue chaque année un deuxième ou troisième livre. 

01/10/2025, 10:10

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.